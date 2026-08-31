Zelenszkij kihagyja, Magyar Péter és Orbán Anita viszont ott lesz Bledben

Augusztus 31-én nyitja meg kapuit a Bledi Biztonsági Fórum, amely a nemzetközi diplomácia egyik legfontosabb közép-európai seregszemléje. A 21. alkalommal megrendezett esemény ismét két napon át látja vendégül Európa diplomatáit és vezetőit, amelynek 2026-ban The Power to Shape the Future címet adták a szervezők. Nem véletlenül választották ezt, ugyanis úgy vélik, a világ jelenleg a geopolitikai bizonytalanság korát éli, és a kérdés nem az, hogy a jövőt valaki alakítja-e, hanem hogy kinek lesz ebben szerepe, valamint milyen értékek és célok mentén teszi ezt. Az eseményen Magyar Péter is részt vesz – írja az Index.

Magyar Péter egy panelbeszélgetésen jelenik majd meg/Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Magyar Péter is felszólal majd

A fórum programfüzetében szereplő leírás szerint leomlottak a nemzetközi rendet fenntartó régi bizonyosságok, helyükbe pedig úgynevezett multiplex világ lép, amelyben a szövetségek egyre rugalmasabbak, és inkább ügyek mentén működnek. A gazdasági átrendeződés, a regionális konfliktusok, a kiber- és hibrid fenyegetések, valamint a gyors technológiai fejlődés együttesen alakítja át a hatalom természetét. A kritikus nyersanyagok, az ipari kapacitások és az ellátási láncok feletti kontroll ismét felértékelődött, csakhogy ezúttal kiberműveletekkel, technológiai innovációval és katonai hatékonysággal párosulva.

Ez a környezet pedig próbára teszi Európát, ezért a szervezők úgy vélik, a kontinensnek egyszerre kell megőriznie transzatlanti szövetségesi rendszerét az Egyesült Államokkal és a NATO-val, és közben saját stratégiai autonómiáját is építenie. Ebben külön hangsúlyt kap a közép-európai régió, mivel a térség kis és közepes államai számára a mostani időszak nemcsak veszélyeket, hanem lehetőségeket is rejt arra, hogy súlyukon felül alakítsák a nemzetközi folyamatokat.

A kétnapos rendezvény programja olyan kérdéseket vet fel, mint hogy a hatalom mely formái számítanak a legtöbbet az elkövetkező évtizedekben, hogyan tarthatnak fenn stabilitást a szövetségek és a regionális együttműködés egy versengő világban, és hogyan őrizhetik meg a demokráciák és a kisebb államok a cselekvőképességüket a nagyhatalmak árnyékában. Napirenden lesznek emellett a regionális kezdeményezések, valamint az EU-bővítés és a gazdasági diplomácia szerepe is a rugalmasság és a stratégiai mozgástér erősítésében.

A szlovén sajtó kiemelte, Janez Jansa szlovén miniszterelnök személyesen lobbizott azért, hogy Volodimir Zelenszkij is részt vegyen az eseményen, de az ukrán elnök ezúttal sem fogadta el a meghívást. Ugyanakkor Magyar Péter a rendezvény első napján egy panelbeszélgetésen jelenik meg, ahol a rendező ország kormányfője mellett Andrej Babis cseh és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szólal fel.

Magyar Péter részvétele nem véletlen, hiszen Janez Jansa már júniusban, egy brüsszeli uniós csúcstalálkozó után arról beszélt, hogy szeretné, ha Szlovénia szomszédainak állam- és kormányfői is jelen lennének a Bledi Biztonsági Fórumon. Ezért hívta meg magyar kollégáját az eseményre.