Magyar Péter: az ország az elmúlt évek legkritikusabb öt napja előtt áll – már a lakossági áramkorlátozás terve is elkészült

Mintegy másfél órás késéssel jelent meg a sajtó előtt a Sándor-palotában Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, aki jelenleg a köztársasági elnöki feladatköröket is ellátja, valamint Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar Péter: az ország az elmúlt évek legkritikusabb öt napja előtt áll / Fotó: Forsthoffer Ágnes oldala / Facebook

Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy a sajtótájékoztató azért kezdődött késéssel, mert elhúzódott a frakcióvezetőkkel folytatott egyeztetés. Az Országgyűlés elnöke arra kérte Magyar Péter miniszterelnököt, hogy tájékoztassa a frakcióvezetőket az aktuális vízügyi és energiaellátási helyzetről.

Magyar Péter: Kritikus öt nap jön

Magyar Péter szerint a megbeszélés konstruktív volt, ugyanakkor jelezte, hogy tájékoztatója hosszabb lesz egy parlamenti felszólalásnál. Megköszönte a házelnök kezdeményezését, hogy a pártok egy ilyen válsághelyzetben közösen üljenek.

A kormányfő elmondta, hogy a magyar emberek, a vállalatok és az önkormányzatok példás módon csökkentették fogyasztásukat ebben a rendkívüli helyzetben. Hozzátette, hogy Magyarország az elmúlt évek legkritikusabb öt napja előtt áll: az előrejelzések szerint szerdán akár 42 Celsius-fok is lehet.

Kiemelte: minél tovább működik az utolsó turbina a Paksi Atomerőműben, annál jobb, mivel a teljes leállítás és az újraindítás között hosszú idő telhet el, ez pedig növeli annak esélyét, hogy külső energiaforrást kell igénybe venni.

Magyar Péter elmondta, hogy az önkéntes fogyasztáscsökkentésnek és az üzemek átütemezésének köszönhetően már több mint 400 megawattos megtakarítást értek el. Így bizakodva tekintenek a kora esti időszakra is, amely normál esetben a legnagyobb fogyasztási csúcsot hozhatja.

Hangsúlyozta: a cél az, hogy az ország működőképes maradjon, és a lakosságot érintő tényleges korlátozásokat csak a legvégső esetben kelljen bevezetni.

Közölte, hogy

a MAVIR rendelkezett egy lekapcsolási tervvel arra az esetre, ha felborulna az energiaegyensúly. Eszerint a lakossági fogyasztást különböző területeken, órákra lebontva korlátozták volna,

a kormány azonban ezt mindenképpen el akarta kerülni.

Kiemelte, hogy

Európa szinte valamennyi folyóján rekordalacsony a vízállás, ezért az ezt cáfoló, valamint a vizek szándékos visszatartásáról szóló híresztelések sem felelnek meg a valóságnak.

A miniszterelnök szerint félrevezető az 1983-as aszályhelyzetet a jelenlegivel összehasonlítani. Akkor ugyanis a Duna vízállása egy méterrel magasabb volt, Pakson pedig még csak egyetlen blokk működött, így az erőmű nem 2000, hanem 500 megawattot termelt. Ráadásul tél volt, amikor a szivattyúk teljesítménye kevésbé volt terhelve, mint a mostani hőségben.