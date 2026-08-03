Mi vár Magyarországra? Rendkívüli bejelentést tesz Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes
Mintegy másfél órás késéssel jelent meg a sajtó előtt a Sándor-palotában Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, aki jelenleg a köztársasági elnöki feladatköröket is ellátja, valamint Magyar Péter miniszterelnök.
Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy a sajtótájékoztató azért kezdődött késéssel, mert elhúzódott a frakcióvezetőkkel folytatott egyeztetés. Az Országgyűlés elnöke arra kérte Magyar Péter miniszterelnököt, hogy tájékoztassa a frakcióvezetőket az aktuális vízügyi és energiaellátási helyzetről.
Magyar Péter szerint a megbeszélés konstruktív volt, ugyanakkor jelezte, hogy tájékoztatója hosszabb lesz egy parlamenti felszólalásnál. Megköszönte a házelnök kezdeményezését, hogy a pártok egy ilyen válsághelyzetben közösen üljenek.
A kormányfő elmondta, hogy a magyar emberek, a vállalatok és az önkormányzatok példás módon csökkentették fogyasztásukat ebben a rendkívüli helyzetben. Hozzátette, hogy Magyarország az elmúlt évek legkritikusabb öt napja előtt áll: az előrejelzések szerint szerdán akár 42 Celsius-fok is lehet.
Kiemelte: minél tovább működik az utolsó turbina a Paksi Atomerőműben, annál jobb, mivel a teljes leállítás és az újraindítás között hosszú idő telhet el, ez pedig növeli annak esélyét, hogy külső energiaforrást kell igénybe venni.
Magyar Péter elmondta, hogy az önkéntes fogyasztáscsökkentésnek és az üzemek átütemezésének köszönhetően már több mint 400 megawattos megtakarítást értek el. Így bizakodva tekintenek a kora esti időszakra is, amely normál esetben a legnagyobb fogyasztási csúcsot hozhatja.
Hangsúlyozta: a cél az, hogy az ország működőképes maradjon, és a lakosságot érintő tényleges korlátozásokat csak a legvégső esetben kelljen bevezetni.
Közölte, hogy a MAVIR rendelkezett egy lekapcsolási tervvel arra az esetre, ha felborulna az energiaegyensúly. Eszerint a lakossági fogyasztást különböző területeken, órákra lebontva korlátozták volna, a kormány azonban ezt mindenképpen el akarta kerülni.
Kiemelte, hogy
Európa szinte valamennyi folyóján rekordalacsony a vízállás, ezért az ezt cáfoló, valamint a vizek szándékos visszatartásáról szóló híresztelések sem felelnek meg a valóságnak.
A miniszterelnök szerint félrevezető az 1983-as aszályhelyzetet a jelenlegivel összehasonlítani. Akkor ugyanis a Duna vízállása egy méterrel magasabb volt, Pakson pedig még csak egyetlen blokk működött, így az erőmű nem 2000, hanem 500 megawattot termelt. Ráadásul tél volt, amikor a szivattyúk teljesítménye kevésbé volt terhelve, mint a mostani hőségben.
Cikkünk frissül.
Minden korábbinál súlyosabb energiahelyzet alakult ki Magyarországon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt.
Paksnál mínusz 133 centimétert mértek, ami mindössze egy centiméterrel magasabb annál a szintnél,
amelynél a Paksi Atomerőmű utolsó működő generátorát is le kell kapcsolni.
Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hamarosan bekövetkezhet az, amit korábban még az erőmű tervezői is szinte elképzelhetetlennek tartottak: átmenetileg teljesen megszűnhet az áramtermelés Pakson. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az atomerőmű biztonsága száz százalékban garantált. A leállás idején szükséges hűtéshez elegendő víz, megfelelő számú szivattyú és szakember áll rendelkezésre.
Az erőmű dolgozóit mintegy ötven vízügyi szakember segíti majd. Feladatuk, hogy a szigorú biztonsági előírásoknak megfelelően a Duna vízszintjének emelkedéséig, illetve a termelés újraindításáig percenként biztosítsák a szükséges száz köbméter hűtővizet.
A kieső paksi kapacitás pótlását segíti, hogy ismét teljes teljesítménnyel működik a 380 megawattos Dunamenti Erőmű. Emellett a vállalatok, intézmények, önkormányzatok és a lakosság áramfogyasztása vasárnap 500 megawattal maradt el a MAVIR által előre jelzett értéktől. A kormányfő szerint szombaton egy teljes paksi blokk termelésének megfelelő mennyiségű villamos energiát sikerült megtakarítani.
Magyar Péter úgy fogalmazott, az ország villamosenergia-rendszere a következő öt napban rendkívüli terhelésnek lesz kitéve. Arra kérte a lakosságot és a nagyfogyasztókat, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti kritikus időszakban mérsékeljék az áramfelhasználásukat. A bevásárlóközpontokat és az üzleteket a hűtés visszafogására, az önkormányzatokat és az egyházakat pedig az épületek díszkivilágításának lekapcsolására kérte.
A védelmi munkacsoport folyamatosan elemzi a fogyasztási adatokat. Ezek alapján dönthetnek arról, hogy az eddig önkéntes vállalások helyett kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek-e el a nagyvállalatok számára. Az ezt lehetővé tevő kormányrendelet már hatályba lépett, és szükség esetén egyes fogyasztók kötelező leválasztását is engedélyezi a hálózatról.
Forsthoffer Ágnes soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli helyzetről és a tervezett intézkedésekről. A hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta.