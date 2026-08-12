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miniszterelnök
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paksi atomerőmű
Paks
Magyar Péter

Kivizsgálnák Magyar Péter helikopterútját – beadvány érkezett a Miniszterelnökséghez

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A miniszterelnök a honvédelmi miniszterrel utazott. Tényi István közérdekű bejelentésben kéri a Miniszterelnökséget, hogy vizsgálja ki Magyar Péter útját.
VG
2026.08.12, 21:05

Tényi István közérdekű bejelentésben kéri a Miniszterelnökséget, hogy vizsgálja ki Magyar Péter és a honvédelmi miniszter paksi helikopterútjának jogszerűségét, különös tekintettel az atomerőmű körüli légtérkorlátozásokra. Álláspontja szerint ebbe a légtérbe kizárólag különleges engedéllyel, illetve honvédelmi vagy nemzetbiztonsági indokból lehet berepülni – adta hírül az InfoStart.

Paks Magyar Péter
Magyar Péter helikopterútjának kivizsgálására kérték a Miniszterelnökséget / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A beadvány vizsgáltatná a honvédségi helikopterek politikusok és kormányzati delegációk általi használatának gyakorlatát a kiemelt biztonsági övezetek felett. Arra is választ vár, milyen engedéllyel hajtották végre a repülést, és mennyi közpénzbe került az út – írta az Index.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán reggel arról posztolt a Facebook-oldalán, hogy először ült helikopteren, amellyel többek között Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter társaságában felülről is megtekintették a paksi atomerőművet és a környékét.

Később Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselőnek azon felvetésére, hogy az út legalább 1,5-2 millió forintba kerülhetett, azzal válaszolt, hogy a helikopternek és a pilótának amúgy is egyéves minimum repülési idő van előírva, amit teljesítenie kell, továbbá a válsághelyzet is indokolta, hogy a szakemberekkel személyesen tekintse meg a területet.

Megérkezett Paksra az első elsüllyesztendő hajó – Magyar Péter fontos bejelentést tett

„A sürgősségi rendelet elfogadva. Az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontató hajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett. A fenékküszöb előkészítése folyamatban. A kő beszerzése elindult” – jelentette be szerda esti Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő szerdán rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a paksi kihelyezett kormányülést követően. A kormányfő azzal kezdte a döntések ismertetését, hogy azonnal megvalósítható megoldást kellett találni, mert az előző kormány nem indított el semmilyen beruházást. Egybehangzó javaslat alapján csütörtökön megkezdik a Duna két partján egy dunai fenékküszöb építését, és elhelyeznek két bárkát. 

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