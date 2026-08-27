Rendkívüli: itt a vége, Magyar Péter valóra váltotta a fenyegetését – megszűnik a magyar tehetséggondozó intézet

„A Miniszterelnökség a mai napon tájékoztatta a közérdekű vagyonkezelős alapítványok közül a Batthyány Lajos Alapítványt a Kék Bolygó Alapítványt és a Matthias Corvinus Alapítvány (MCC) arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre” – jelentette be csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar Péter: Jelenlegi formájában megszűnik az MCC, a Kék Bolygó és a Batthyány Lajos Alapítvány / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

A kormányfő elmondta, hogy senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy más formában folytassák működésüket, programokat szervezzenek, támogatásokat gyűjtsenek. Azonban megszűnik a kiemelt KEKVA-státusz és az állami támogatás is.

„A tényleges közfeladatokat az állam átveszi, a közvagyon és a közpénz pedig visszakerül a magyar emberekhez. Ami valódi érték, azt megőrizzük” – tette hozzá Magyar Péter. Elmondta, hogy a valódi oktatási és kutatási feladatokat, a klímavédelmi, kulturális és közösségi programokat tovább viszik, a korrupcióra alkalmas szerkezetet felszámolják, a közpénz pedig visszakerül oda, ahová mindig is tartozott, a köz ellenőrzése alá.