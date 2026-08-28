„Nem Kelet vagy Nyugat között kell választanunk” – Magyar Péter üzent a parlamentből

107 nap – ennyi ideje dolgozik a Tisza-kormány, 2568 óra. 5827 napja volt Orbán Viktornak, hogy rendbe tegyék az egészségügyet, az oktatást és a vasutat – kezdte Magyar Péter napirend előtti felszólalását a pénteken tartott Országgyűlésen.

Magyar Péter napirend előtti felszólalása/Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Nem kelet vagy nyugat között kell választanunk

Azt ígértük és vállaltuk, hogy dolgozni fogunk, ha kell, a nap 24 órájában, feltárjuk és bemutatjuk a valóságot. Ahol az állam évek óta nem végzi el a dolgát, ott végre el fogja végezni. Nem állítom, hogy sikerült minden kihívást megoldani, de Magyarország újra működni kezdett. Kiderül, hogy Magyarország képes cselekedni. Amikor átvettük az országot, nem teli államkincstárt vagy kész fejlesztési terveket találtunk. Egy súlyosan eladósodott államot kaptunk – fogalmazott a miniszterelnök.

"Megkezdtük a titkosított állami szerződések feltárását” – mondta, hozzátéve, hogy a céljuk kideríteni, hogy hova tűnt a magyarok pénze. Az első 100 nap részben romeltakarítás volt. Most pedig egyre inkább az építkezés következik.

Magyar Péter felsorolta az első száz nap eredményeit:

megszüntették a rendeleti kormányzást,

a Szuverenitásvédelmi Hivatal,

megkezdték a közmédia átszervezését,

átalakították a a vagyonnyilatkozati rendszert,

a magántőkelalapok működését,

létrehozták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt,

megnyitották az utat 6000 milliárd európai uniós támogatás hazahozatala előtt,

május-júniusban 1000 milliárd többletet hoztak a költségvetésbe,

csökkentették a politikusok fizetését és a parlamenti működést,

visszaadták az önálló működést számos területnek: az oktatásnak, egészségügynek, környezetvédelemnek, gyermekvédelemnek. Ősszel új klíma-, energetika-, és vízgazdálkodási szabályozást nyújtanak be az Országgyűlés elé, mert nem lehet még egyszer az, hogy felkészületlenül érkezzenek a válságok.

Majd hozzátette, a külpolitikában is eredményeket értek el.

Visszatértünk az európai tárgyalóasztalhoz – nem bábként, hanem partnerként. Helyreállítottuk a lengyel-magyar kapcsolatokat, újraindítottuk a visegrádi együttműködést, új alapokra helyeztük a kapcsolatokat Bajororoszággal, megkezdtük az Európai Ügyészséghez való csatlakozást. Azonban továbbra sem támogatjuk Ukrajna gyorsított európai uniós tagságát. Nem kelet vagy nyugat között kell választanunk, mindig Magyarországot kell választanunk.