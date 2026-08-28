Az első igazán nagy pofonba szaladhat bele Magyar Péter pénteken: az NVHH-elnök jelölésének befuccsolása akár az egész Tisza-kormányt is megrengetheti

A parlament pénteki ülésén szavazhatja meg Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére, amivel célegyenesbe fordulhat Magyar Péter kampányban tett legfőbb vállalása. A miniszterelnök sokszor hangoztatta, hogy a Tisza győzelme esetén a legfőbb feladatának a korrupció felszámolását, valamint az abban részt vett személyek elszámoltatását tekinti.

Magyar Péter fontos parlamenti szavazásra készül / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Ennek érdekében hozták létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, aminek legfőbb feladata az lesz, hogy mindenkit a vádlottak padjára ültessen, akinek szerepe volt a közvagyon elherdálásában, kijátszásában.

Csütörtökön aztán bejelentették, hogy Unger Annát javasolja az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága az NVVH elnöki pozíciójára. A jelölésről a bizottság csütörtökön délelőtt szavazott, miután kedd délelőtt meghallgatták az elnökjelölti beszédét, majd válaszolt a képviselők és a kiválasztásban részt vevő civil szervezetek képviselőinek kérdéseire. Vezetői esküjét azonban csak akkor teheti le, ha az országgyűlés augusztus 28-án, pénteken kétharmados többséggel elfogadja a jelölést. Mivel a Tisza kényelmes, kétharmados többséggel rendelkezik, így ez formaságnak tűnhet, de nem biztos, hogy az.

Az Index cikke szerint ugyanis a döntés, amire kis túlzással a fél ország várt, úgy tűnik, csak jobban megosztotta a lakosságot. Szakértők, elemzők, politológusok és a közélet különböző szereplői egy másik jelöltet, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját, Ligeti Miklóst várták befutónak. Erről tanúskodnak a döntés óta megjelent vélemények is, többen ugyanis kétkedve fogadták a bizottsági jelölést, kritikával illették a kormányt vagy éppen magát a kiválasztási folyamatot.

Magyar Péter sógora sem támogatta Ungár Annát

A lap felidézte, hogy a bizottsági szavazáson egyetlen nem szavazat (tehát nem tartózkodás) érkezett, az pedig pont Unger Annára, méghozzá a Tisza egyik erős emberétől, Melléthei-Barna Mártontól, akiből majdnem igazságügyi miniszter lett. A képviselő később a 24.hu-nak árulta el döntésének hátterét: