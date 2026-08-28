Fontos bejelentést tett a vagyonvisszaszerzési hivatalról Magyar Péter – a Kúria helyét is átveheti

A parlament pénteki ülésén szavazhatja meg Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére, amivel célegyenesbe fordulhat Magyar Péter kampányban tett legfőbb vállalása. A miniszterelnök további részletek is elárult az intézmény munkája kapcsán.

Magyar Péter bejelentette, hol lesz az NVVH székhelye / Fotó: Beata Zawrzel / AFP

„A Markó utcába, az onnan kiköltöző Kúria helyére, a Legfőbb Ügyészség mellé költözik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal” – jelentette be a Parlamentben pénteken Magyar Péter. A kormányfő szerint ezzel méltó helyre kerül az új hivatal.

A Markó utca 16-ban található Igazságügyi palota épületét jelenleg a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma használja. Azonban a Kúria hamarosan átköltözik a Kossuth téri épületbe, és a helyére költözhet be az NVVH.

Unger Anna bejelentette, kivel dolgozna együtt – már ha megválasztják, és nem jön valami meglepetés

Alig egy nappal jelölése után máris maga mellé hívná egyik korábbi riválisát Unger Anna. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal leendő elnöke éppen azzal a szakemberrel erősítené meg a szervezetet, akit a kiválasztás során többen nála alkalmasabbnak tartottak a hivatal vezetésére.

„A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom. Ehhez minden támogatásra, szakértelemre és a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre szükség van” – írta Unger Anna pénteki bejegyzésében. Hozzátette, elnökként mindenkit vár a fedélzetre, aki ezért tenni akar, majd külön is megnevezte korábbi vetélytársát: „Mindenekelőtt dr. Ligeti Miklóst.”