Magyar Péter már ott tart, hogy a tiszásokkal vitatkozik az NVVH elnöke miatt − „Rendkívül igazságtalan és méltánytalan”

Az Országgyűlés pénteken a Tisza politikusainak javaslatára Unger Annát választotta az NVVH élére. A döntést sokan kritizálták, a helyzet pedig odáig fajult, hogy egy Tisza-szigettag szervezett tüntetést a történtek miatt. Ezt követően Magyar Péter egy Facebook-bejegyzésben videóüzenetet küldött az elégedetleneknek, mivel véleménye szerint fontos volt tisztázni néhány dolgot.

Magyar Péter már a saját támogatóival vitatkozik / Fotó: AFP

Magyar Péter szerint méltánytalan néhányak hozzáállása

„Az Országgyűlés mai döntését a megválasztott elnök és nyomozati elnökhelyettes kapcsán természetesen lehet vitatni, lehet kritizálni, de azt állítani, hogy a mai döntés miatt veszélybe került volna a rendszerváltás egyik legfőbb feladata és vállalása, egyszerűen helytelen” − fogalmazott a kormányfő, aki szerint

Egy komoly hivatal vezetőjének kiválasztása nem kiszavazó show és nem szimpátia szavazás.

Magyar Péter továbbá az is kifogásolta, hogy többen Hadházy Ákost szerették volna az NVVH élén látni, erről pedig szintén egy Facebook-bejegyzésben adott tájékoztatást:

Sokan egy állatorvost akartak az NVVH és a Legfőbb Ügyészség élére kinevezni, most pedig azt kifogásolják, hogy nem jogászt választottunk

− írta.

Ezenkívül a miniszterelnök üzent több közéleti szereplőnek, illetve volt országgyűlési képviselőknek és korábbi kormánytagoknak is. Véleménye szerint bizonyos személyeknek meg kellene gondolnia mit tesznek, mivel nehéz lesz megmagyarázni később, hogy miért próbálták meg „elgáncsolni” azokat, akiknek a közvagyon visszaszerzése lesz a dolguk.

Üzenet érkezett a Tisza közösségének is

„Lehet a mai döntést kritizálni, azzal egyet nem érteni, de a TISZA képviselőinek és minisztereinek rendszerváltás iránti elkötelezettségét megkérdőjelezni nem” − mondta a kormányfő, aki ezzel a mai döntés ellen tüntetést szervező Tisza-szigettagra is gondolhatott.

Ahogy korábban a Világgazdaság megírta, Szombaton 16:00 órakor Nyerges André szervezésében demonstráció kezdődik a Kossut Lajos téren az NVVH-ért és Ligeti Miklósért.