Államfőknek kijáró rendőri védelmet kap az NVVH vezetése: Magyar Péter bejelentette, 24 órán keresztül fogják őrizni Unger Annát – "A legveszélyesebb feladat"

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetése már az induláskor 24 órás rendőri védelmet kap. Magyar Péter szerint a hatóság elnöke és nyomozati elnökhelyettese a maffia elleni küzdelemre vállalkozott, ezért a kormányfő szerint indokolt a fokozott biztonság.

Alig választották meg a pozícióra, Magyar Péter azonnal rendőri védelmet rendelt el Unger Anna és helyettese számára / Fotó: Polyák Attila / MW

Nem mindennapi körülmények között kezdi meg működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal: az intézmény vezetői 24 órás rendőri védelmet kapnak. Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán közölte, hogy az NVVH elnöke és nyomozati elnökhelyettese a mai naptól folyamatos rendőri biztosítás alatt áll.

A kormányfő szerint ennek oka az új hivatal feladata.

A legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak

– írta Magyar Péter. A bejelentés különösen azért figyelemre méltó, mert az NVVH még csak most kezdi meg tényleges működését, miközben létrehozása a Tisza-kormány egyik fontos vállalása volt.

Az Országgyűlés pénteken megválasztotta Unger Anna Rózát a hivatal elnökévé, nyomozati elnökhelyettessé pedig Tasnádi Katalint. A döntést követően mindketten letették az esküt, így a szervezet vezetése hivatalosan is felállt.

Az NVVH feladata jóval túlmutat egy hagyományos ellenőrző szervén. A törvény szerint a hivatal vizsgálhatja többek között a közbeszerzéseket, állami és önkormányzati vagyont, támogatásokat, koncessziókat, uniós forrásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó pénzmozgásokat és tulajdonosi kapcsolatokat. Célja a jogellenesen kikerült közvagyon felkutatása, biztosítása és visszaszerzése.

A döntés ugyanakkor nem aratott osztatlan örömöt a Tisza Párt szimpatizánsai között. Sokan csalódottságuknak adtak hangot, amiért nem Ligeti Miklós lett az új állami szerv vezetője. Ezért péntekre még tüntetést is szerveztek, amit aztán átraktak szombatra.

Máris döcög Magyar Péter szuperhatósága

A hivatal létrehozása már korábban komoly politikai vitát váltott ki. A kiválasztási folyamat során Unger Anna jelölését többen szakmai szempontból bírálták, és Ligeti Miklóst tartották volna alkalmasabbnak. Magyar Péter azonban pénteken határozottan kiállt a megválasztott elnök mellett, a kritikákat pedig visszautasította.