Államfőknek kijáró rendőri védelmet kap az NVVH vezetése: Magyar Péter bejelentette, 24 órán keresztül fogják őrizni Unger Annát – "A legveszélyesebb feladat"
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetése már az induláskor 24 órás rendőri védelmet kap. Magyar Péter szerint a hatóság elnöke és nyomozati elnökhelyettese a maffia elleni küzdelemre vállalkozott, ezért a kormányfő szerint indokolt a fokozott biztonság.
Nem mindennapi körülmények között kezdi meg működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal: az intézmény vezetői 24 órás rendőri védelmet kapnak. Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán közölte, hogy az NVVH elnöke és nyomozati elnökhelyettese a mai naptól folyamatos rendőri biztosítás alatt áll.
A kormányfő szerint ennek oka az új hivatal feladata.
A legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak
– írta Magyar Péter. A bejelentés különösen azért figyelemre méltó, mert az NVVH még csak most kezdi meg tényleges működését, miközben létrehozása a Tisza-kormány egyik fontos vállalása volt.
Az Országgyűlés pénteken megválasztotta Unger Anna Rózát a hivatal elnökévé, nyomozati elnökhelyettessé pedig Tasnádi Katalint. A döntést követően mindketten letették az esküt, így a szervezet vezetése hivatalosan is felállt.
Az NVVH feladata jóval túlmutat egy hagyományos ellenőrző szervén. A törvény szerint a hivatal vizsgálhatja többek között a közbeszerzéseket, állami és önkormányzati vagyont, támogatásokat, koncessziókat, uniós forrásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó pénzmozgásokat és tulajdonosi kapcsolatokat. Célja a jogellenesen kikerült közvagyon felkutatása, biztosítása és visszaszerzése.
A döntés ugyanakkor nem aratott osztatlan örömöt a Tisza Párt szimpatizánsai között. Sokan csalódottságuknak adtak hangot, amiért nem Ligeti Miklós lett az új állami szerv vezetője. Ezért péntekre még tüntetést is szerveztek, amit aztán átraktak szombatra.
Máris döcög Magyar Péter szuperhatósága
A hivatal létrehozása már korábban komoly politikai vitát váltott ki. A kiválasztási folyamat során Unger Anna jelölését többen szakmai szempontból bírálták, és Ligeti Miklóst tartották volna alkalmasabbnak. Magyar Péter azonban pénteken határozottan kiállt a megválasztott elnök mellett, a kritikákat pedig visszautasította.
A miniszterelnök korábban azt is bejelentette, hogy az NVVH a Markó utca 16. szám alatti Igazságügyi palotába költözhet, a Kúria helyére. Az épület a Legfőbb Ügyészség szomszédságában található, így az új hivatal fontos igazságszolgáltatási intézmények közvetlen közelében kezdi meg működését.
Magyar Péter bejelentése alapján a Tisza-kormány nem csupán politikai üzenetként tekint az elszámoltatásra: az új hivatal vezetőinek védelmét már a munka megkezdésekor kiemelt biztonsági kérdésként kezelik. A következő időszakban az lesz a döntő kérdés, hogy az NVVH a gyakorlatban milyen ügyeket vesz elő, és milyen eredményeket tud felmutatni a közvagyon visszaszerzésében.
Magyar Péter megvetette a lábát, azonnal nekitámadt Unger Anna bírálóinak: nem megy sehová az NVVH új vezére – „Ez nem egy ValóVilág-kiszavazóshow”
A kormányfő szerint „aljas hazugság”, hogy politikai alku döntött Unger Anna mellett az NVVH élére kiírt kiválasztásban. Magyar Péter egyúttal jelezte: Ligeti Miklóst is alkalmasnak tartotta, és örülne, ha az új hivatalban dolgozna.