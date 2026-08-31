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Magyar Péter
kormány
Moszkva

Megérkezett az üzenet Moszkvából Magyar Péternek, most rajta múlik minden: hatalmas a nyomás Magyarországon, mert inkább Brüsszel felé fordult – „Szükség esetén nem fog elmaradni a reakció”

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Tovább éleződhet az orosz–magyar viszony, miután az új magyar kormány külpolitikai irányváltása már Moszkvában is egyre nagyobb figyelmet kap. Egy orosz szenátor szerint a két ország kapcsolatának jövője attól függ, milyen konkrét lépéseket tesz Magyar Péter kormánya.
VG
2026.08.31, 07:20

Szergej Perminov, a Leningrádi területet képviselő orosz szenátor az ivbg.ru-nak nyilatkozva arról beszélt, hogy Magyar Péter már választási kampánya idején változást ígért a magyar külpolitikában. A politikus szerint az akkori ellenzék úgy ítélte meg, hogy Magyarország túlságosan eltávolodott Brüsszeltől, az új kormány pedig fokozatosan megkezdte a korábbi, Orbán Viktor nevéhez köthető külpolitikai irányvonal felülvizsgálatát.

Magyar Péter, Peter Magyar meets Ursula von der Leyen in Brussels uniós forrás
Magyar Péter és Ursula von der Leyen - egy orosz szenátor szerint élesebbé válhat a magyar-orosz viszony
Fotó: Anadolu via AFP

Magyar Péter kormánya változtatott, ezt nem hagyták szó nélkül az oroszok

Az orosz politikus szerint a változás egyik legfontosabb jele az Ukrajnához és Oroszországhoz való viszony átalakulása. Perminov úgy látja, hogy Budapest ugyan nem vált Kijev teljes értékű szövetségesévé, de Magyarország ma lényegesen megengedőbb álláspontot képvisel Ukrajna irányában, mint korábban.

A fordulat az orosz–ukrán háború megítélésében is megjelent. Mint megírtuk, a magyar ENSZ-delegáció számára készített külpolitikai útmutatás az oroszországi háborús cselekményeket már Magyarország, Európa és a globális rend szempontjából is fenyegetésként határozza meg. A dokumentum emellett hangsúlyozza az ukrajnai konfliktus béketárgyalások útján történő rendezésének támogatását.

Ez éles eltérés az Orbán-kormány korábbi megközelítéséhez képest, amely nem tekintette az orosz katonai fellépést közvetlenül Magyarország nemzetbiztonságát vagy az európai stabilitást fenyegető tényezőnek.

Moszkva már korábban is figyelmeztetett

Az újabb orosz reakció előzménye, hogy Vlagyimir Dzsabarov, az orosz Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke korábban élesen bírálta az új magyar külpolitikai irányt. A politikus Magyarország második világháborús szerepére is utalt, azt állítva, hogy Budapest megfeledkezett arról, hogy akkor a náci Németország oldalán harcolt a Szovjetunió ellen.

A két ország kapcsolatát tovább terhelheti, hogy Magyar Péter korábban arról számolt be: Magyarországon vizsgálat indult Szijjártó Péter volt külügyminiszter feltételezett orosz kapcsolatai miatt.

Perminov ugyanakkor most arra helyezte a hangsúlyt, hogy Oroszország és Magyarország kapcsolatai korábban sem sértették Budapest nemzeti érdekeit. Szerinte Magyarország kifejezetten profitált a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséből.

A kapcsolatok további állapota Magyar Péter konkrét lépéseitől függ

– fogalmazott az orosz szenátor, hozzátéve: ha szükséges, Moszkva reagálni fog a magyar kormány intézkedéseire.

A nyilatkozat azt jelzi, hogy az új magyar külpolitikai irány Moszkvában már nem pusztán politikai különvéleményként jelenik meg, hanem olyan változásként, amely a kétoldalú kapcsolatok jövőjét is érdemben befolyásolhatja.

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