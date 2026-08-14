Deviza
EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF313,87 -0,38% GBP/HUF424,63 -0,08% CHF/HUF385,8 -0,31% PLN/HUF84,29 -0,02% RON/HUF69,33 -0,09% CZK/HUF14,99 -0,04% EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF313,87 -0,38% GBP/HUF424,63 -0,08% CHF/HUF385,8 -0,31% PLN/HUF84,29 -0,02% RON/HUF69,33 -0,09% CZK/HUF14,99 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyar Péter
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
energiahelyzet
Paks

Rendkívüli találkozót hívott össze Magyar Péter – az összes pártelnököt elhívta Paksra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kritikus szintre süllyedhet a Duna vízállása Paksnál, ami már a Paksi Atomerőmű működését is veszélyezteti. Magyar Péter azt ígérte, hogy a pártelnökök előtt részletesen ismerteti a következő lépést.
VG
2026.08.14, 08:41
Frissítve: 2026.08.14, 09:03

A miniszterelnök bejelentette, hogy szombat délelőtt Paksra hívja a parlamenti pártok vezetőit. A találkozón egy évtizedek óta nem látott méretű építkezés részleteiről és a sürgős beavatkozást szükségessé tevő korábbi mulasztásokról számol be.

Rendkívüli találkozót hívott össze Magyar Péter Hungarian nuclear power plant Paks runs on minimum due to water shortage
Rendkívüli találkozót hívott össze Magyar Péter / Fotó: Anadolu / AFP

Magyar Péter azt ígérte, hogy a pártelnökök előtt részletesen ismerteti a beruházást.

„Holnap 10 órára meghívom Paksra a parlamenti pártok elnökeit, 

hogy ott tájékoztassam őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást” – fogalmazott Magyar Péter pénteken a Facebookon.

A kormány vízügyi szakemberek javaslatára fenékküszöb építéséről döntött a Dunában, a Paksi Atomerőmű közelében. A beavatkozás célja, hogy az erőmű működéséhez szükséges vízmennyiség a rendkívül alacsony dunai vízállás mellett is rendelkezésre álljon. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról is beszélt, hogy szükség esetén bárkákat süllyeszthetnek el a kritikus folyószakaszon.

A kormányfő csütörtök délután a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével, Kádár Pál dandártábornokkal, valamint Gacsályi József műszaki vezérigazgató-helyettessel tartott sajtótájékoztatót a paksi beavatkozás részleteiről.

„A helyzet most komoly” – jelentette ki Magyar Péter, mielőtt ismertette a legfrissebb előrejelzéseket. A szakemberek szerint 

a Duna vízszintje vasárnapra megközelítheti a mínusz 132 centimétert Pakson, miközben a folyó vízgyűjtő területein lehullott csapadék kedvező hatása már megszűnt.

A mínusz 132 centiméteres vízállásnál az erőmű két működő turbinája közül az egyiket le kell állítani, mínusz 140 centiméternél pedig már a teljes atomerőmű leállítása válhat szükségessé.

A miniszterelnök szerint a paksi termelés kiesése havonta mintegy 50 milliárd forintos kárt okozna a költségvetésnek, és ebben még nem szerepelnek a gazdasági szereplőket érő veszteségek. Úgy fogalmazott, hogy a kialakult helyzet egyszerre jelent gazdasági, energiabiztonsági és költségvetési problémát.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
618 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu