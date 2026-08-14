Rendkívüli találkozót hívott össze Magyar Péter – az összes pártelnököt elhívta Paksra

A miniszterelnök bejelentette, hogy szombat délelőtt Paksra hívja a parlamenti pártok vezetőit. A találkozón egy évtizedek óta nem látott méretű építkezés részleteiről és a sürgős beavatkozást szükségessé tevő korábbi mulasztásokról számol be.

Rendkívüli találkozót hívott össze Magyar Péter / Fotó: Anadolu / AFP

Magyar Péter azt ígérte, hogy a pártelnökök előtt részletesen ismerteti a beruházást.

„Holnap 10 órára meghívom Paksra a parlamenti pártok elnökeit,

hogy ott tájékoztassam őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást” – fogalmazott Magyar Péter pénteken a Facebookon.

A kormány vízügyi szakemberek javaslatára fenékküszöb építéséről döntött a Dunában, a Paksi Atomerőmű közelében. A beavatkozás célja, hogy az erőmű működéséhez szükséges vízmennyiség a rendkívül alacsony dunai vízállás mellett is rendelkezésre álljon. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról is beszélt, hogy szükség esetén bárkákat süllyeszthetnek el a kritikus folyószakaszon.

A kormányfő csütörtök délután a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével, Kádár Pál dandártábornokkal, valamint Gacsályi József műszaki vezérigazgató-helyettessel tartott sajtótájékoztatót a paksi beavatkozás részleteiről.

„A helyzet most komoly” – jelentette ki Magyar Péter, mielőtt ismertette a legfrissebb előrejelzéseket. A szakemberek szerint

a Duna vízszintje vasárnapra megközelítheti a mínusz 132 centimétert Pakson, miközben a folyó vízgyűjtő területein lehullott csapadék kedvező hatása már megszűnt.

A mínusz 132 centiméteres vízállásnál az erőmű két működő turbinája közül az egyiket le kell állítani, mínusz 140 centiméternél pedig már a teljes atomerőmű leállítása válhat szükségessé.

A miniszterelnök szerint a paksi termelés kiesése havonta mintegy 50 milliárd forintos kárt okozna a költségvetésnek, és ebben még nem szerepelnek a gazdasági szereplőket érő veszteségek. Úgy fogalmazott, hogy a kialakult helyzet egyszerre jelent gazdasági, energiabiztonsági és költségvetési problémát.