Botrány a parlamentben: elvették a szót Magyar Pétertől – visszaszólt a levezető elnök

Magyar Péter kemény támadást indított a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői ellen a parlament csütörtöki ülésén, a koronavírus-járvány kezelésétől az augusztus 20-i közbeszerzésig több ügyet is elővett. A miniszterelnök többek között „tolvajnak” nevezte Pócs Jánost, majd amikor tovább folytatta a személyeskedő vitát, Hallerné Nagy Anikó parlamenti alelnök elvette tőle a szót.

Nem telt eseménytelenül a parlament első ülése a nyári szünet után: Magyar Péter keményen nekiment a Fidesznek, és a házelnöknek kellett elvennie tőle a szót / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

A parlament rendkívüli ülésének elején Magyar Péter elsősorban a közelmúlt energiaválságáról beszélt. Köszönetet mondott azoknak a vízügyi, energetikai, honvédségi és geodéziai szakembereknek, akik a hőség és a rekordalacsony dunai vízállás idején dolgoztak az energetikai rendszer működésének fenntartásán.

Közben odaszúrt az ellenzéki képviselőknek is, akik szerinte a kritikus időszakban nyaraltak.

A Fidesz részéről Rétvári Bence azzal vágott vissza, hogy a fenékküszöb építését már korábban javasolták, Magyar Péter pedig akkor még ellenezte. Bóka János frakcióvezető szerint a kormányfő „pakspostingot” folytat, vagyis kommunikációs kampányt épít az erőmű körüli válságra, miközben szerinte valódi kormányzati munkára lenne szükség.

Magyar ezután a koronavírus-járvány kezelését hozta fel. Azt állította, hogy a korábbi kormány válságkezelése alatt több tízezer magyar ember halt meg, miközben több mint 300 milliárd forintot költöttek használhatatlan kínai lélegeztetőgépekre. Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár személyes érintettség miatt válaszolt, és azt mondta, Magyar megsértette a járvány elleni védekezésben részt vevő szakembereket.

Magyar erre ismét nekiment Takácsnak: „Hol a pénz, Takács Péter? Hol a pénz?” – kérdezte, majd hozzátette: „nem kéne lopni”.

Elvették a szót Magyar Pétertől

A vita később az augusztus 20-i ünnepség közbeszerzésére terelődött. Szűcs Gábor fideszes képviselő azt állította, hogy Magyar Péternek is tudnia kellett a közbeszerzés körüli problémákról. A miniszterelnök erre azt mondta, hogy az idei rendezvény a tavalyihoz képest a negyedébe került, és amikor felmerült a közbeszerzés problémája, a Belügyminisztérium azonnal belső vizsgálatot rendelt el.