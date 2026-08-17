Sulyok Tamás után ők lehetnek Magyar Péter következő célpontjai: listába szedték, kik jelentenek veszélyt a miniszterelnök hatalmára

A köztársasági elnök után újabb közjogi és intézményi vezetők pozíciója kerülhet napirendre, miközben több, Magyar Péter által korábban távozásra felszólított vezető már elveszítette tisztségét. Magyar Péter kormányra kerülése után sem engedett a korábban megfogalmazott személyi követelésekből, így most azt is meg lehet nézni, kik maradtak még hivatalban – írta az Index.

Egyre több olyan vezető távozik, akit még ellenzéki pártelnökként bírált Magyar Péter / Fotó: Polyák Attila/MW

A kormányváltás után száz nappal már kirajzolódik, hogy Magyar Péter mely közjogi és intézményi vezetők távozását tekinti fontosnak. Több olyan tisztségviselő már nincs a helyén, akit korábban ellenzéki pártelnökként, majd miniszterelnökként is távozásra szólított fel,

ugyanakkor több kulcsfontosságú intézmény élén továbbra is az előző kormányzati ciklusban hivatalba lépett vezető áll, akiket a Tisza-kormány eltávolítana a helyéről.

A köztársasági elnöki poszt esetében már megszületett a döntés. Magyar Péter korábban többször követelte Sulyok Tamás lemondását, az államfő azonban a politikai nyomás ellenére hivatalában maradt. A változást végül nem önkéntes lemondás, hanem az Alaptörvény 17. módosítása hozta el: a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező Tisza Párt olyan szabályt rögzített, amelynek alapján az államfő megbízatása a módosítás hatálybalépését követő napon megszűnik.

A történet különös fordulata, hogy Sulyok Tamás a saját megbízatásának megszüntetését tartalmazó módosítást is aláírta. Az új köztársasági elnök Baka András, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke lett.

Magyar Péter több fronton már elérte a személycserét

A legfőbb ügyészi poszton is változás következik. Nagy Gábor Bálint júliusban benyújtotta lemondását, amelyet azzal indokolt, hogy nem akarja tovább részese lenni annak a politikai konfliktusnak, amely szerinte az ügyészség iránti intézményi bizalom erodálásával fenyeget. A legfőbb ügyész augusztus 25-ig tölti be tisztségét, ezt követően új vezető kerülhet az ügyészség élére.

Az Alkotmánybíróság esetében szintén az Alaptörvény módosítása hozhat személyi változást. Szeptember 1-jén megszűnik a 70. életévüket betöltött alkotmánybírók mandátuma, ez pedig Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét is érinti. Vagyis az egyik legfontosabb alkotmányos intézmény vezetésében is változás következhet be.

Magyar Péter keményen összeveszett az egyik hazai nagybankkal: felszólította a pénzintézetet, hogy vonják vissza a támogatás leállítását – „A magyar állam nevében felszólítom!" Harminckét év után nem hosszabbítja meg az MBH Bank a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal közös ösztöndíjprogram finanszírozását, amely évente száz, nehéz anyagi helyzetben élő tehetséges fiatalt támogatott. Magyar Péter miniszterelnök felszólította a pénzintézetet és Mészáros Lőrincet, hogy vonják vissza a döntést. Az MBH szerint már egy évvel korábban jelezte a változást a szervezetnek.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság élén már megtörtént a csere. Magyar Péter javaslatára június 1-jei hatállyal felmentették Koltay Andrást, az NMHH addigi elnökét.