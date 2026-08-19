Magyar Péter kimondta: olyasmire készül a Tisza-kormány, amire nem elég száz nap – elkészült a leltár, mit végeztek eddig

Magyar Péter szerint több mint száz vállalást teljesített a Tisza-kormány az első száz nap alatt. A miniszterelnök augusztus 20-a előtt közzétett Facebook-videójában az uniós források felszabadítását, az állami kiadások visszafogását, a politikusi juttatások csökkentését, több nagyberuházás átárazását, a különleges jogrend megszüntetését és a közmédia átalakítását emelte ki az első három hónap eredményei közül. Azt is jelezte, hogy a következő időszak fő feladata már az egészségügy, az oktatás, a közlekedés és a gazdaság hosszabb távú rendbetétele lesz.

Számadással jelentkezett Magyar Péter a Tisza-kormány 100. napján: szerinte új irányt vett Magyarország – „Olyan országot építünk, ahol nem ellenséget látunk abban, aki mást gondol a világról” / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

A miniszterelnök elmondta, száz nap elegendő volt ahhoz, hogy az ország „új irányt vegyen”, még ha ennyi idő alatt nem is lehet minden problémát megoldani. Hangsúlyozta: a kormány nem kizárólag saját választóinak kíván kormányozni, hanem azoknak is, akik nem rájuk szavaztak.

Több ezer milliárd forintnyi uniós forrás előtt nyílt meg az út

A száznapos mérleg egyik legnagyobb tétele az európai uniós pénzek ügye volt. Magyar Péter azt állította, hogy a kormány meghozta a szükséges jogállami és korrupcióellenes döntéseket, helyreállította az együttműködést az európai partnerekkel, és ennek eredményeként sikerült hozzáférhetővé tenni korábban elveszettnek hitt forrásokat.

A miniszterelnök megfogalmazása szerint

a kormány „hazahozta” az elveszettnek hitt uniós ezermilliárdokat, és ezzel több ezer milliárd forintnyi további fejlesztési forrás előtt is megnyitotta az utat.

Ezeket kórházakra, iskolákra, vasúti fejlesztésekre, vállalkozásokra és más beruházásokra lehet fordítani.

Megvágták az állami kiadásokat és a politikusi juttatásokat

Magyar Péter szerint a kormányváltást követően a kabinet a korábban közöltnél nagyobb költségvetési hiánnyal és rendkívül szűk mozgástérrel szembesült. A kormány ezért már első ülésén korlátozta az általa nagy összegű és feleslegesnek minősített állami kötelezettségvállalásokat.

A miniszterelnök azt mondta,

csökkentették a kormánytagok és az országgyűlési képviselők fizetését,

valamint visszavágták az egyéb juttatásokat és költségkereteket is.

Állítása szerint ezek az intézkedések több tízmilliárd forint megtakarítást eredményeztek. A költségvetésről ennél nagyobb számot is említett: Magyar Péter szerint három hónap alatt ezermilliárd forinttal javították az államháztartás egyensúlyát.