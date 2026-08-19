Magyar Péter kimondta: olyasmire készül a Tisza-kormány, amire nem elég száz nap – elkészült a leltár, mit végeztek eddig
Magyar Péter szerint több mint száz vállalást teljesített a Tisza-kormány az első száz nap alatt. A miniszterelnök augusztus 20-a előtt közzétett Facebook-videójában az uniós források felszabadítását, az állami kiadások visszafogását, a politikusi juttatások csökkentését, több nagyberuházás átárazását, a különleges jogrend megszüntetését és a közmédia átalakítását emelte ki az első három hónap eredményei közül. Azt is jelezte, hogy a következő időszak fő feladata már az egészségügy, az oktatás, a közlekedés és a gazdaság hosszabb távú rendbetétele lesz.
A miniszterelnök elmondta, száz nap elegendő volt ahhoz, hogy az ország „új irányt vegyen”, még ha ennyi idő alatt nem is lehet minden problémát megoldani. Hangsúlyozta: a kormány nem kizárólag saját választóinak kíván kormányozni, hanem azoknak is, akik nem rájuk szavaztak.
Több ezer milliárd forintnyi uniós forrás előtt nyílt meg az út
A száznapos mérleg egyik legnagyobb tétele az európai uniós pénzek ügye volt. Magyar Péter azt állította, hogy a kormány meghozta a szükséges jogállami és korrupcióellenes döntéseket, helyreállította az együttműködést az európai partnerekkel, és ennek eredményeként sikerült hozzáférhetővé tenni korábban elveszettnek hitt forrásokat.
A miniszterelnök megfogalmazása szerint
a kormány „hazahozta” az elveszettnek hitt uniós ezermilliárdokat, és ezzel több ezer milliárd forintnyi további fejlesztési forrás előtt is megnyitotta az utat.
Ezeket kórházakra, iskolákra, vasúti fejlesztésekre, vállalkozásokra és más beruházásokra lehet fordítani.
Megvágták az állami kiadásokat és a politikusi juttatásokat
Magyar Péter szerint a kormányváltást követően a kabinet a korábban közöltnél nagyobb költségvetési hiánnyal és rendkívül szűk mozgástérrel szembesült. A kormány ezért már első ülésén korlátozta az általa nagy összegű és feleslegesnek minősített állami kötelezettségvállalásokat.
A miniszterelnök azt mondta,
- csökkentették a kormánytagok és az országgyűlési képviselők fizetését,
- valamint visszavágták az egyéb juttatásokat és költségkereteket is.
Állítása szerint ezek az intézkedések több tízmilliárd forint megtakarítást eredményeztek. A költségvetésről ennél nagyobb számot is említett: Magyar Péter szerint három hónap alatt ezermilliárd forinttal javították az államháztartás egyensúlyát.
Létrejött a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal
A kormány első száz napjának másik kiemelt területe Magyar Péter szerint az állami vagyon visszaszerzése volt. Ezzel a céllal hozták létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt.
Magyar Péter azt állította, hogy
a közérdekű alapítványok megszüntetésével már több ezer milliárd forintnyi vagyon került vissza a magyar államhoz.
A miniszterelnök szerint az elmúlt két évtizedben jelentős vagyon került ki az állam ellenőrzése alól, amelynek visszaszerzését a kormány folytatni kívánja.
A miniszterelnök az intézményi változásokat is az első száz nap legfontosabb eredményei közé sorolta. Elmondása szerint a kormány nem hosszabbította meg a veszélyhelyzetet, így hat év után megszűnt a különleges jogrend és a rendeleti kormányzás. Magyar Péter ezt a parlament szerepének helyreállításával indokolta: szerinte az országot érintő alapvető szabályokról ismét az Országgyűlésnek kell döntenie.
Jelentős változásokról számolt be a közmédiánál is: július 7-én megszűnt a korábbi hírszolgáltatás, a korábbi működésért felelős vezetőket menesztették. Magyar Péter azt mondta, augusztus 20-án újraindul a megújított közmédia.
Vasút, HÉV, metró és két nagyberuházás is bekerült a száznapos mérlegbe
A miniszterelnök több közlekedési és infrastrukturális intézkedést is felsorolt. Beszámolója szerint elindították a Baross Gábor vasútfejlesztési programot, megkezdődött az új HÉV- és InterCity-szerelvények beszerzése, valamint az M3-as metró meghosszabbításának előkészítése.
Magyar Péter azt is közölte, hogy
- az M6-os autópályához kapcsolódó beruházásnál 100 milliárd forintos megtakarítást értek el,
- a mohácsi hídnál pedig további 59 milliárd forinttal csökkentették a költségeket.
A lakosságot közvetlenül érintő intézkedések között Magyar Péter a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást emelte ki. A kormány ezen kívül csökkentette a vényköteles gyógyszerek és a tűzifa áfakulcsát, valamint előkészítette a Wekerle Sándor bérlakásépítési programot. A miniszterelnök az inflációról is beszélt, amely szerinte rekordalacsony szintre süllyedt.
Baka András lett az új köztársasági elnök
Magyar Péter az állami intézményrendszer átalakítását a fékek és ellensúlyok rendszerének újjáépítéseként írta le. Beszámolója szerint korlátozták a miniszterelnöki ciklus hosszát és a képviselői mandátumok számát.
A miniszterelnök közölte azt is, hogy Baka András személyében új köztársasági elnöke lett Magyarországnak.
A következő időszakban új legfőbb ügyész megválasztását, illetve az Alkotmánybíróság vezetésének és összetételének további változását helyezte kilátásba. Magyar Péter saját összesítése szerint a kabinet száz nap alatt több mint száz vállalást teljesített vagy indított el.
A következő időszak feladatait már jóval hosszabb távra helyezte. Az egészségügy, az oktatás, a gyermekvédelem, a szociális rendszer és a közlekedés újjáépítését, a gazdaság növekedési pályára állítását és a magyar vidék megerősítését nevezte a kormány előtt álló legfontosabb munkának. Magyar Péter szerint ezekhez már nem száz napra, hanem hosszabb időre, szakértelemre és következetes kormányzásra lesz szükség.