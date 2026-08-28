Magyar Péter megvetette a lábát, azonnal nekitámadt Unger Anna bírálóinak: nem megy sehová az NVVH új vezére – „Ez nem egy ValóVilág-kiszavazóshow”
Magyar Péter határozottan megvédte Unger Annát az NVVH élére történt megválasztása után, és cáfolta, hogy politikai alku állt volna a döntés mögött. A miniszterelnök szerint Ligeti Miklós is alkalmas lett volna, ezért azt szeretné, ha a Transparency International jogi igazgatója is szerepet kapna az új hivatal munkájában – írta az Index.
Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke, Tasnádi Katalin pedig a nyomozati elnökhelyettesi posztot kapta meg.
Az Országgyűlés pénteken kétharmados többséggel döntött a vezetőkről, Magyar Péter pedig a szavazás után egyértelműen kiállt a vitatott kiválasztási folyamat mellett.
A miniszterelnök szerint minden olyan állítás, amely szerint politikai paktum miatt választották Unger Annát, „aljas hazugság”. Úgy vélte, a kritikusok ezzel az új hivatal munkáját próbálják aláásni, miközben szerinte korábban még nem volt ennyire átlátható és követhető vezetőkiválasztás.
Magyar Péter az egyik leggyakoribb kritikára is reagált, miszerint Unger Anna nem jogász. A kormányfő az FBI vezetőjét hozta példaként, és arra hívta fel a figyelmet, hogy az NVVH elnökénél a jogszabály nem ír elő jogi végzettséget.
Magyar Péter szerint Ligeti Miklósnak is helye van
A miniszterelnök külön beszélt Ligeti Miklósról, akit sokan az NVVH elnöki posztjának egyik esélyeseként vártak. Magyar Péter szerint mind Unger Anna, mind Ligeti Miklós alkalmas lett volna a hivatal vezetésére, ezért kifejezetten támogatja, hogy Ligeti részt vegyen az új szervezet munkájában.
Ez egyébként már Unger Anna részéről is felmerült: a megválasztása előtt azt írta, hogy a hivatal sikeréhez a legkiválóbb szakemberekre van szükség, és külön kiemelte Ligeti Miklóst.
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Az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéről döntött pénteken. A hivatal elnökéről a képviselők egyenkénti, titkos szavazással határoztak. A szavazás eredményét ezt követően ismertették.
A kiválasztás ugyanakkor a Tisza-frakción belül sem volt teljesen konfliktusmentes. Melléthei-Barna Márton nemmel szavazott Unger jelölésére, és azt mondta, jogász végzettségű, az ügyészséghez szakmailag erősen kötődő jelöltet szeretett volna.
Magyar Péter szerint azonban nem két jelöltről szavaztak, hanem Unger Anna személyéről. Azt is hangsúlyozta, hogy ha a parlament nem választja meg, akár hónapokkal is csúszhatott volna az NVVH felállítása.
A kormányfő szerint az új hivatal önmagában nem oldja meg a korrupciós ügyek problémáját, ezért az eljárások gyorsítására is szükség van.
Ezért bejelentette: hamarosan olyan jogszabályokat nyújtanak be, amelyek felgyorsíthatják a büntetőeljárásokat.
Magyar Péter szerint elfogadhatatlan, hogy egyes ügyekben akár évekig kell várni a jogerős döntésre. Úgy látja, a nyomozóhatóságok túlterheltségét is csökkenteni kell, mert bár több korábban el sem indult ügyben már megkezdődtek a vizsgálatok, azok jelenleg túl lassan haladnak.
A miniszterelnök a bírálóknak azt üzente: „Ez nem egy ValóVilág-kiszavazóshow”, hanem egy komoly kiválasztási folyamat volt.
Facebook-bejegyzésében pedig ennél is élesebben fogalmazott: „Sokan egy állatorvost akartak az NVVH és a Legfőbb Ügyészség élére kinevezni, most pedig azt kifogásolják, hogy nem jogászt választottunk.” Magyar Péter szerint az úgynevezett szakértők közben a Miniszterelnökségtől kérnek adatokat, miközben a döntést az Országgyűlés hozta meg.
A kormányfő végül azt hangsúlyozta: az NVVH akkor lehet sikeres, ha a pártpolitikát távol tartják tőle. Szerinte ennek egyik fontos lépése lehet, ha az elnök bevonja Ligeti Miklóst is a hivatal munkájába.
Két oldalról is támadják Unger Anna megválasztását: Hadházy Ákos színjátékot sejt, a Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul - „politikai komisszárt" helyeztek oda
Alig választották meg Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére, máris két irányból érkezett éles bírálat. A Fidesz-frakció a hivatal jogköreit és az új elnök szakmai alkalmasságát támadja, ezért az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Hadházy Ákos sem tétlenkedik, azt állítja: a pályázat színjáték lehetett, Unger Anna pedig politikai kompromisszum eredményeként kerülhetett a posztra.