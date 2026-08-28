Magyar Péter megvetette a lábát, azonnal nekitámadt Unger Anna bírálóinak: nem megy sehová az NVVH új vezére – „Ez nem egy ValóVilág-kiszavazóshow”

Magyar Péter határozottan megvédte Unger Annát az NVVH élére történt megválasztása után, és cáfolta, hogy politikai alku állt volna a döntés mögött. A miniszterelnök szerint Ligeti Miklós is alkalmas lett volna, ezért azt szeretné, ha a Transparency International jogi igazgatója is szerepet kapna az új hivatal munkájában – írta az Index.

Nagy vita alakult ki Unger Anna megválasztása körül, de Magyar Péter szerint szó sincs háttéralkuról vagy politikai paktumról / Fotó: Polyák Attila / MW

Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke, Tasnádi Katalin pedig a nyomozati elnökhelyettesi posztot kapta meg.

Az Országgyűlés pénteken kétharmados többséggel döntött a vezetőkről, Magyar Péter pedig a szavazás után egyértelműen kiállt a vitatott kiválasztási folyamat mellett.

A miniszterelnök szerint minden olyan állítás, amely szerint politikai paktum miatt választották Unger Annát, „aljas hazugság”. Úgy vélte, a kritikusok ezzel az új hivatal munkáját próbálják aláásni, miközben szerinte korábban még nem volt ennyire átlátható és követhető vezetőkiválasztás.

Magyar Péter az egyik leggyakoribb kritikára is reagált, miszerint Unger Anna nem jogász. A kormányfő az FBI vezetőjét hozta példaként, és arra hívta fel a figyelmet, hogy az NVVH elnökénél a jogszabály nem ír elő jogi végzettséget.

Magyar Péter szerint Ligeti Miklósnak is helye van

A miniszterelnök külön beszélt Ligeti Miklósról, akit sokan az NVVH elnöki posztjának egyik esélyeseként vártak. Magyar Péter szerint mind Unger Anna, mind Ligeti Miklós alkalmas lett volna a hivatal vezetésére, ezért kifejezetten támogatja, hogy Ligeti részt vegyen az új szervezet munkájában.

Ez egyébként már Unger Anna részéről is felmerült: a megválasztása előtt azt írta, hogy a hivatal sikeréhez a legkiválóbb szakemberekre van szükség, és külön kiemelte Ligeti Miklóst.

Eldőlt: 137 igent kapott Unger Anna Róza - le is tette az esküt az elnök, nem történt csoda Ligeti Miklóssal Az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéről döntött pénteken. A hivatal elnökéről a képviselők egyenkénti, titkos szavazással határoztak. A szavazás eredményét ezt követően ismertették.

A kiválasztás ugyanakkor a Tisza-frakción belül sem volt teljesen konfliktusmentes. Melléthei-Barna Márton nemmel szavazott Unger jelölésére, és azt mondta, jogász végzettségű, az ügyészséghez szakmailag erősen kötődő jelöltet szeretett volna.