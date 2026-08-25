Még el se indult, máris kirobbant a botrány a vagyonvisszaszerzési hivatal körül: Magyar Péter kiborult, kommentben osztotta ki a sajtót – „Műhiszti”

Csütörtökre és péntekre rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze, az előzetes napirend szerint Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon fel fog szólalni. Az ülések egyik legfontosabb része az lesz, hogy pénteken az Országgyűlés megválasztja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetőit is.

Magyar Péter szerint félreértik az eljárást / Fotó: Ladóczki Balázs

A 444 azonban arról írt, hogy a legtisztább eljárás kellett volna legyen az NVVH-elnök kiválasztása, ehelyett katyvaszt csinált belőle a Tisza. A lap felidézte, hogy a „bilincs, bilincs, rács, rács” volt Magyar Péter egyik legismertebb szlogenje a kampány alatt. Ezt az ígéretet hivatott beteljesíteni az NVVH, azaz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, amely politikailag és jogilag is a NER utáni időszak egyik legfontosabb szervezete lesz.

Magyar Péter szerint félreértik az eljárást

„Kőkemény meló vár rá és az elnökére, aki egyszerre kell legyen feddhetetlen, zsarolhatatlan, bátor satöbbi satöbbi. Ennek nulladik pontja a jelölés. Ami egyszerre kell legyen beleköthetetlen, szuperátlátható satöbbi satöbbi. Na, most, ehhez képest eddig elég bénán sikerült, és már rég nem a Magyarok Világszövetségével kapcsolatos ámokfutásról beszélünk. Úgy látszik valamiért a fontos emberek kiválasztásánál a Tisza átvált Pierre Richard-ba” – fogalmazott a 444.

A cikkhez fűzött Facebook-bejegyzésben hozzátették, hogy „Megvan a három jelölt, erre a Tisza frakciója utólag jelentkezik, hogy hoppá, hát nekünk is lenne egy. És ha a Mi Hazánk is utólag jelentkezett volna? Aztán a nyolc tiszás bizottsági tag meg majd legyen okos, hogy mit kezdjen a saját, 141 fős frakciójuk jelöltjével. Sehogy se néz ki ez majd jól.”

Nem maradt el Magyar Péter válasza sem, a miniszterelnök kedden reggel Facebook-kommentben válaszolt az írásra. „Csak egyszer élnénk meg, hogy a műhiszti helyett esetleg a lényegre koncentráltok…( pl. hogy jó jelöltek vannak…). Ráadásul totál félreértitek az eljárást” – fogalmazott a kormányfő

Ezt tudjuk az elnökjelöltekről

Miután kiderült, hogy a parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Ligeti Miklóst, Unger Annát és Jancsics Dávidot hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki pozíciójáról szóló pályázaton, a Tisza-frakció is megnevezte a jelöltjét: Sárvári Nicholast – írta a 444.