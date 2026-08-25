Még el se indult, máris kirobbant a botrány a vagyonvisszaszerzési hivatal körül: Magyar Péter kiborult, kommentben osztotta ki a sajtót – „Műhiszti”
Csütörtökre és péntekre rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze, az előzetes napirend szerint Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon fel fog szólalni. Az ülések egyik legfontosabb része az lesz, hogy pénteken az Országgyűlés megválasztja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetőit is.
A 444 azonban arról írt, hogy a legtisztább eljárás kellett volna legyen az NVVH-elnök kiválasztása, ehelyett katyvaszt csinált belőle a Tisza. A lap felidézte, hogy a „bilincs, bilincs, rács, rács” volt Magyar Péter egyik legismertebb szlogenje a kampány alatt. Ezt az ígéretet hivatott beteljesíteni az NVVH, azaz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, amely politikailag és jogilag is a NER utáni időszak egyik legfontosabb szervezete lesz.
Magyar Péter szerint félreértik az eljárást
„Kőkemény meló vár rá és az elnökére, aki egyszerre kell legyen feddhetetlen, zsarolhatatlan, bátor satöbbi satöbbi. Ennek nulladik pontja a jelölés. Ami egyszerre kell legyen beleköthetetlen, szuperátlátható satöbbi satöbbi. Na, most, ehhez képest eddig elég bénán sikerült, és már rég nem a Magyarok Világszövetségével kapcsolatos ámokfutásról beszélünk. Úgy látszik valamiért a fontos emberek kiválasztásánál a Tisza átvált Pierre Richard-ba” – fogalmazott a 444.
A cikkhez fűzött Facebook-bejegyzésben hozzátették, hogy „Megvan a három jelölt, erre a Tisza frakciója utólag jelentkezik, hogy hoppá, hát nekünk is lenne egy. És ha a Mi Hazánk is utólag jelentkezett volna? Aztán a nyolc tiszás bizottsági tag meg majd legyen okos, hogy mit kezdjen a saját, 141 fős frakciójuk jelöltjével. Sehogy se néz ki ez majd jól.”
Nem maradt el Magyar Péter válasza sem, a miniszterelnök kedden reggel Facebook-kommentben válaszolt az írásra. „Csak egyszer élnénk meg, hogy a műhiszti helyett esetleg a lényegre koncentráltok…( pl. hogy jó jelöltek vannak…). Ráadásul totál félreértitek az eljárást” – fogalmazott a kormányfő
Ezt tudjuk az elnökjelöltekről
Miután kiderült, hogy a parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Ligeti Miklóst, Unger Annát és Jancsics Dávidot hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki pozíciójáról szóló pályázaton, a Tisza-frakció is megnevezte a jelöltjét: Sárvári Nicholast – írta a 444.
Hétfőn este aztán újabb fordulat történt az NVVH vezetőjének kiválasztásában, Jancsics Dávid visszalépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára benyújtott pályázatától. Jancsics szerint a rendkívüli időszakban az elszámoltatás és a vagyonvisszaszerzés sürgetőbb feladat, amelyhez szerinte egy ügyészi és nyomozói szemléletű, „kérlelhetetlen pitbullra” van szükség.
A kutató közölte, hogy hosszas vívódás és mérlegelés után döntött a visszalépés mellett, és erről már értesítette a kiválasztási bizottságot is. Egyúttal sok sikert kívánt a versenyben maradó jelölteknek, és megköszönte azok támogatását, akik drukkoltak neki. Mostani döntése alapján azonban az elnöki pályázat helyett egy későbbi szerepvállalásban gondolkodik. Mint írta, reméli, hogy egyszer lehetősége nyílik arra, hogy egy olyan tartós antikorrupciós rendszer kialakításában vegyen részt, amely képes megelőzni egy hasonló rendszer újbóli létrejöttét.