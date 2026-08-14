Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter és Vitézy Dávid: fontos közlekedésfejlesztési beruházásokat jelenthet be a kormány
Pénteken újabb sajtótájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök, ezúttal Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A sajtótájékoztató péntek délután lesz, 15 órakor, melyen – a kormányzati kommunikáció szerint – a kormány további döntéseiről fog beszámolni a kormányfő és a miniszter.
Magyar Péter csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, hogy a Duna vízszintje vasárnapra akár mínusz 132 centiméterig süllyedhet Paksnál, ezen a szinten már egy turbina leállítására lehet szükség, mínusz 140 centiméternél pedig a teljes atomerőmű leállhat. A kormányfő szerint Paks kiesése havonta mintegy 50 milliárd forintos kárt okozna a költségvetésnek, a gazdasági szereplők veszteségei nélkül. A kormány ezért két, egymást kiegészítő beavatkozást indított: fenékküszöb épül a Dunában, és két 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek.
A Paks és Dunaszentbenedek között épülő fenékküszöb munkálatai már megkezdődtek, a bal parton a honvédség, a jobb parton kijelölt vállalkozók és vízügyi szakemberek dolgoznak. A műtárgyhoz összesen 145 ezer köbméter követ használnak fel, ebből az első 35 ezer köbméter már érdemi vízszintemelkedést hozhat, további 110 ezer köbméter pedig a meder kimosódását akadályozná meg. A beruházás jelenlegi becsült bruttó költsége 6,165 milliárd forint, amelyet a kormány a haváriaalapból csoportosít át. A kivitelezést napi 24 órában végzik, a 35 ezer köbméteres első ütemet mintegy 30 nap alatt akarják elkészíteni, a teljes munka pedig októberig tarthat.
A két bárkát akkor süllyeszthetik el irányítottan, ha a vízszint mínusz 132 centiméter alá csökken, ezzel akár 20 centiméteres ideiglenes vízszintemelkedést is elérhetnek.
A bárkás megoldás ugyanakkor kockázatos, mert elmozdulásuk hirtelen vízszintesést okozhat, ami az atomerőmű soron kívüli leállítását is szükségessé teheti.
A beavatkozás tervezésében az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Budapesti Műszaki Egyetem, a honvédség és az atomerőmű szakemberei is részt vesznek.
A kormány és a szakértők szerint a fenékküszöb nem veszélyezteti a nukleáris biztonságot, az Országos Atomenergia Hivatal álláspontja szerint a főmedri műtárgy ebből a szempontból elfogadható. A terveket úgy készítették el, hogy a dunai hajózás és az esetleges árhullámok levonulása is biztosított maradjon, miközben a környezeti hatásokat a kivitelezés alatt és utána is monitorozzák.
Gacsályi József műszaki vezérigazgató-helyettes szerint a fenékküszöb elkészülése után garantálható a paksi erőmű mind a nyolc turbinájának működése, később azonban a műtárgy egy részét vissza kell bontani a hajózás miatt. Magyar Péter arról is beszélt, hogy közben teljes körűen átvilágítják a Paks II. projektet, amelynek költségeivel, határidejével és a Duna vízellátási képességével kapcsolatban is vannak kérdések. A kormány jelenlegi modellezése szerint a paksi helyzet mintegy 0,1 százalékos GDP-kiesést okozhat, de a miniszterelnök jelezte, hogy ez még nem végleges szám, és kedvezőtlenebb körülmények között nagyobb is lehet.