Pénteken újabb sajtótájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök, ezúttal Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A sajtótájékoztató péntek délután lesz, 15 órakor, melyen – a kormányzati kommunikáció szerint – a kormány további döntéseiről fog beszámolni a kormányfő és a miniszter.

Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter és Vitézy Dávid: fontos közlekedésfejlesztési beruházásokat jelenthet be a kormány / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Magyar Péter csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, hogy a Duna vízszintje vasárnapra akár mínusz 132 centiméterig süllyedhet Paksnál, ezen a szinten már egy turbina leállítására lehet szükség, mínusz 140 centiméternél pedig a teljes atomerőmű leállhat. A kormányfő szerint Paks kiesése havonta mintegy 50 milliárd forintos kárt okozna a költségvetésnek, a gazdasági szereplők veszteségei nélkül. A kormány ezért két, egymást kiegészítő beavatkozást indított: fenékküszöb épül a Dunában, és két 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek.

A Paks és Dunaszentbenedek között épülő fenékküszöb munkálatai már megkezdődtek, a bal parton a honvédség, a jobb parton kijelölt vállalkozók és vízügyi szakemberek dolgoznak. A műtárgyhoz összesen 145 ezer köbméter követ használnak fel, ebből az első 35 ezer köbméter már érdemi vízszintemelkedést hozhat, további 110 ezer köbméter pedig a meder kimosódását akadályozná meg. A beruházás jelenlegi becsült bruttó költsége 6,165 milliárd forint, amelyet a kormány a haváriaalapból csoportosít át. A kivitelezést napi 24 órában végzik, a 35 ezer köbméteres első ütemet mintegy 30 nap alatt akarják elkészíteni, a teljes munka pedig októberig tarthat.

A két bárkát akkor süllyeszthetik el irányítottan, ha a vízszint mínusz 132 centiméter alá csökken, ezzel akár 20 centiméteres ideiglenes vízszintemelkedést is elérhetnek.

A bárkás megoldás ugyanakkor kockázatos, mert elmozdulásuk hirtelen vízszintesést okozhat, ami az atomerőmű soron kívüli leállítását is szükségessé teheti.

A beavatkozás tervezésében az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Budapesti Műszaki Egyetem, a honvédség és az atomerőmű szakemberei is részt vesznek.

A kormány és a szakértők szerint a fenékküszöb nem veszélyezteti a nukleáris biztonságot, az Országos Atomenergia Hivatal álláspontja szerint a főmedri műtárgy ebből a szempontból elfogadható. A terveket úgy készítették el, hogy a dunai hajózás és az esetleges árhullámok levonulása is biztosított maradjon, miközben a környezeti hatásokat a kivitelezés alatt és utána is monitorozzák.