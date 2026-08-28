Hiányolják a románok Magyar Pétert, aki szinte már az összes szomszédos ország vezetőjével találkozott, csak Bolojannal nem: ez lehet az oka a nyikorgó diplomáciai kapcsolatoknak

Magyar Péter hivatalba lépése új fejezetet nyithat a magyar-román kapcsolatokban, ugyanakkor Romániának is változtatnia kellene külpolitikai hozzáállásán – véli Ștefan Popescu külpolitikai elemző. Az Adevărulnak adott interjúban arról beszélt: bár a Fidesz és az RMDSZ között az Orbán-kormány 16 éve alatt szoros kapcsolat alakult ki, a romániai magyar közösség jelentőségét egyetlen budapesti kormány sem hagyhatja figyelmen kívül.

Magyar Péter még nem találkozott Bolojannal/Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Magyar Péter az Orbán-korszak örökségéből érkezik

Popescu szerint az új magyar miniszterelnök az Orbán-korszak ideológiai és geopolitikai örökségéből érkezik, mégis igyekszik elhatárolódni elődjétől és átalakítani az államapparátust. Ez nemcsak a Fidesz korábbi struktúráival, hanem az RMDSZ-szel való kapcsolatban is okozhat feszültségeket.

Az elemző ugyanakkor úgy látja, hogy a választási kampány során kialakult konfliktusok hosszabb távon háttérbe szorulhatnak. Az RMDSZ nem hagyhatja figyelmen kívül, ki vezeti Magyarországot, Budapest pedig nem engedheti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja a Romániában élő mintegy 1,1-1,2 millió magyart. Magyar Péter ezért várhatóan megpróbálja majd megszólítani ezt a választói réteget is.

A kétoldalú kapcsolatokban azonban jelenleg inkább Budapest aktivitása és Bukarest passzivitása figyelhető meg. Magyar Péter már ellátogatott Bécsbe, Varsóba és Párizsba, miközben Romániába egyelőre nem érkezett meg. Ilie Bolojan román miniszterelnök április 15-én telefonon beszélt vele, és meghívta az országba, de a látogatásra azóta sem került sor.

Popescu szerint ez is azt mutatja, hogy Romániának nincs világosan meghatározott szomszédságpolitikája. Úgy véli, a bukaresti vezetésnek sokkal intenzívebb párbeszédet kellene folytatnia Magyarországgal, különösen azért, mert a két ország gazdasági érdekei számos ponton összekapcsolódnak.

Magyarország Románia harmadik legnagyobb külföldi befektetője,

miközben Románia Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnerei között van.

Az együttműködésnek az energiabiztonságban is lenne tere

A két országot egy regionálisan egyedülálló gázszolidaritási megállapodás köti össze, miközben mindketten szorosan kapcsolódnak a német ipari ökoszisztémához. A német gazdaság átalakulása ezért közös kihívást jelenthet, amelyre Popescu szerint közös regionális válaszokat kellene keresni.