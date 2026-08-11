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bűnügy
veszélyes hulladék
Lengyelország

Magyarokat tartóztattak le Lengyelországban: gigantikus mennyiségű veszélyes hulladékot vittek be az országba

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Lengyelországban két magyar állampolgárt tartóztattak le. Veszélyes hulladék csempészésével vádolják a két magyar állampolgárt.
VG/MTI
2026.08.11, 21:45

Egy lengyel bíróság jóváhagyta két magyar állampolgár háromhónapos előzetes letartóztatását, azzal vádolják őket, hogy több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be – közölte kedden a lengyel sajtó az újszandeci kerületi ügyészség közlésére hivatkozva.

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Lengyelországban két magyar állampolgárt tartóztattak le / Fotó: Jaromir Chalabala / Shutterstock

A két férfit július 13-án vették őrizetbe a Kis-Lengyelországi vajdaságban, a lengyel-szlovák határhoz közeli Frycowa településen végzett közúti ellenőrzés során.

A feltartóztatott kamion rakterében a vám- és adóhatóság többek között fémhulladékot, autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, üzemanyagokat tartalmazó hengertömböket, valamint csatornahálózati elemeket talált.

A részletes vizsgálat megerősítette, hogy a rakomány veszélyes hulladéknak minősül, amelynek szállítására különleges szabályozások vonatkoznak.

A járműben összesen három magyar állampolgár utazott, egyiküket tanúként hallgatták ki. A másik kettő ellen az ügyészség vádat emelt amiatt, hogy a hulladékot törvénytelenül szállították a határon át.

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