Három év szünet után, 2026. szeptember 1-jétől megújult, utasközpontú szolgáltatási koncepcióval indítjuk újra a személyszállítást a 89-es vasútvonalon, Miskolc-Tiszai pályaudvar és Tiszaújváros között a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére. A komlói (47-es) vonal újranyitásakor már bizonyított, sikeres modellt alkalmazza: a regionális járatokat szervesen integráljuk az országos hálózatba, ezáltal a közúttal is versenyképes, kiszámítható alternatívát kínálva a térségben élőknek – közölte a MÁV.

Bejelentette a MÁV: újra lesz vasúti összeköttetés Miskolc és Tiszaújváros között / Fotó: Civic Lens

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a regionális vasúti közlekedés akkor vonzó az utasok számára, ha az nem elszigetelten működik, hanem ütemes menetrenddel és megbízható ráhordó kapcsolatokkal illeszkedik a távolsági hálózathoz. Ezt a hálózati szemléletet tartottuk szem előtt a Miskolc és Tiszaújváros közötti forgalom szeptemberi újraindításának megtervezésekor is – olvasható a MÁV honlapján.

A MÁV-csoport honlapján már elérhető új menetrend az alábbi pillérekre épül, amelyek érdemben javítják a térség közösségi közlekedését:

Kiszámítható, ütemes menetrend és hivatásforgalmi sűrítés:

szeptember 1-jétől naponta tíz pár S889-es személyvonat közlekedik a két város között, letisztult, kétórás alapütemben (Tiszaújvárosból 9:43 és 19:43, Miskolcról 10:40 és 20:40 között).

A menetidő versenyképes, 33–38 perc. A reggeli és délutáni csúcsidőszakokban az alapütemet célzott hivatásforgalmi járatok egészítik ki, maximálisan alkalmazkodva a munkába és iskolába járók igényeihez. Reggel Tiszaújvárosból 4:59-kor, 6:29-kor és 8:02-kor is indulnak vonatok, míg este az utolsó járat 22:25-kor indul. Miskolcról a reggeli időben 4:10-kor, 5:44-kor és 7:14-kor indul vonat Tiszaújvárosba.

A szolgáltatásfejlesztés legfontosabb eleme, hogy a 89-es vonal járatai Tiszaújváros felől Miskolc-Tiszai pályaudvaron átszállást biztosítanak Budapest (Keleti pályaudvar) felé a Tokaj InterCityre, Kassa és Sátoraljaújhely felé pedig a Hernád és Zemplén InterCitykre. Ellenkező irányban Budapest (Keleti pályaudvar) felől a Hernád-Zemplén, Debrecen és Nyíregyháza felől pedig a Tokaj InterCity ad gyors átszállási lehetőséget. Így Tiszaújvárosból és a köztes településekről minimális várakozási idővel, egyetlen kényelmes átszállással válnak elérhetővé a fővárosi, belföldi és nemzetközi úti célok.

A vonatok útközben Nyékládházán, Hejőkeresztúron, valamint Sajószögeden is megállnak,

újra bekapcsolva ezen településeket a vasúti vérkeringésbe.