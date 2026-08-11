Komoly veszélyben lehetett Donald Trump – mindenkit megtévesztő akcióval menekítették az amerikai elnököt Törökországból

Donald Trump amerikai elnököt egy katonai repülőgéppel vitték ki Törökországból a múlt hónapban teljes titokban. A Washington Post szerint a rendkívüli biztonsági intézkedést egy hitelt érdemlő iráni merényletfenyegetés miatt kellett megtenni.

Merényletfenyegetés miatt lehetett szükség a gépcserére. / Fotó: Wikipedia

Hitelesnek ítélt merényletfenyegetés miatt lehetett szükség a cserére

Donald Trump a NATO-csúcsra azzal a Katar által az Egyesült Államoknak ajándékozott Boeing 747-essel érkezett Ankarába, amelyet az elnöki repülőgép ideiglenes helyettesítésére alakítottak át.

A törökországi út volt az új gép első nemzetközi bevetése; ugyanakkor a repülőgép biztonságával kapcsolatban korábban már felmerültek kérdések, ugyanis a gépet rendkívül gyorsan kellett átalakítani.

Az amerikai-iráni viszony ekkor különösen feszült volt, ráadásul Törökország Iránnal határos – emlékeztet a Reuters. A lap felidézi azt is, hogy Trump indulás előtt a Truth Socialon azt írta, a régebbi, világoskék színű Air Force One-nal repül majd a brit királyi légierő Mildenhall légitámaszpontjára, „a régi idők kedvéért”. Az új gép ugyancsak a brit bázisra tartott, ahol az amerikai katonák megtekinthették volna az új elnöki repülőgépet.

A látványos indulás azonban csak megtévesztés volt, ugyanis miután Trump Ankarában kamerák kereszttüzében szállt fel a régebbi Air Force One-ra, a Washington Post által idézett amerikai tisztviselő szerint egy repülőtéri cateringautóval titokban egy másik repülőgéphez szállították. Az elnök végül egy C-32A típusú katonai repülőgépen hagyta el Törökországot.

A gépet átmeneti megoldásnak szánták, míg elkészül az új Air Force One

A lap szerint a műveletet egy hitelesnek ítélt Trump elleni fenyegetés miatt rendelték el. Hasonló megtévesztést 2000-ben is alkalmaztak, amikor Bill Clinton elnök egy jelöletlen kormányzati repülőgéppel érkezett Pakisztánba, míg a hivatalos Air Force One elterelő gépként repült.

A mostani akcióban még az elnöki sajtókíséret egy része sem tudta, hogy Trump valójában nincs azon a gépen, amelyen elvileg vele együtt utaztak volna.

Az újságírókat arra kérték, hogy a sajtókabin ablakainak árnyékolóit tartsák lehúzva. A Washington Post szerint néhány fehér házi munkatárs szintén úgy tudta, hogy az elnök a fedélzeten tartózkodik.