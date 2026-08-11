Komoly veszélyben lehetett Donald Trump – mindenkit megtévesztő akcióval menekítették az amerikai elnököt Törökországból
Donald Trump amerikai elnököt egy katonai repülőgéppel vitték ki Törökországból a múlt hónapban teljes titokban. A Washington Post szerint a rendkívüli biztonsági intézkedést egy hitelt érdemlő iráni merényletfenyegetés miatt kellett megtenni.
Hitelesnek ítélt merényletfenyegetés miatt lehetett szükség a cserére
Donald Trump a NATO-csúcsra azzal a Katar által az Egyesült Államoknak ajándékozott Boeing 747-essel érkezett Ankarába, amelyet az elnöki repülőgép ideiglenes helyettesítésére alakítottak át.
A törökországi út volt az új gép első nemzetközi bevetése; ugyanakkor a repülőgép biztonságával kapcsolatban korábban már felmerültek kérdések, ugyanis a gépet rendkívül gyorsan kellett átalakítani.
Az amerikai-iráni viszony ekkor különösen feszült volt, ráadásul Törökország Iránnal határos – emlékeztet a Reuters. A lap felidézi azt is, hogy Trump indulás előtt a Truth Socialon azt írta, a régebbi, világoskék színű Air Force One-nal repül majd a brit királyi légierő Mildenhall légitámaszpontjára, „a régi idők kedvéért”. Az új gép ugyancsak a brit bázisra tartott, ahol az amerikai katonák megtekinthették volna az új elnöki repülőgépet.
A látványos indulás azonban csak megtévesztés volt, ugyanis miután Trump Ankarában kamerák kereszttüzében szállt fel a régebbi Air Force One-ra, a Washington Post által idézett amerikai tisztviselő szerint egy repülőtéri cateringautóval titokban egy másik repülőgéphez szállították. Az elnök végül egy C-32A típusú katonai repülőgépen hagyta el Törökországot.
A gépet átmeneti megoldásnak szánták, míg elkészül az új Air Force One
A lap szerint a műveletet egy hitelesnek ítélt Trump elleni fenyegetés miatt rendelték el. Hasonló megtévesztést 2000-ben is alkalmaztak, amikor Bill Clinton elnök egy jelöletlen kormányzati repülőgéppel érkezett Pakisztánba, míg a hivatalos Air Force One elterelő gépként repült.
A mostani akcióban még az elnöki sajtókíséret egy része sem tudta, hogy Trump valójában nincs azon a gépen, amelyen elvileg vele együtt utaztak volna.
Az újságírókat arra kérték, hogy a sajtókabin ablakainak árnyékolóit tartsák lehúzva. A Washington Post szerint néhány fehér házi munkatárs szintén úgy tudta, hogy az elnök a fedélzeten tartózkodik.
A Trumpot szállító C-32A körülbelül este 10 óra 20 perckor érkezett Nagy-Britanniába. A régi Air Force One néhány perccel később landolt, fedélzetén az elnöki sajtókísérettel, ugyanakkor a Washington Post szerint továbbra sem világos, pontosan hogyan került Trump vissza a régebbi elnöki gépre.
Az elnök utazó sajtókísérete szerint Trump brit idő szerint 22 óra 56 perckor szállt le a régi Air Force One lépcsőjén. Intett az újságíróknak, majd az amerikai katonákkal találkozott. Ezt követően átszállt a Katar által ajándékozott új gépre.
A Fehér Ház nevében a titkos repülésről szóló értesülésekre Steve Cheung kommunikációs igazgató reagált. Közlése szerint a katari repülőgépet magas szintű biztonsági rendszerekkel szerelték fel, amelyek garantálják az elnök és munkatársai biztonságát.
Ahogy az elnök a közelmúltban is mondta, Amerikának számos ellensége van, akik célba vették őt, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználunk a fenyegetések kezelésére
– húzta alá akkor Cheung. A Pentagon egyelőre nem reagált a lap megkeresésére.
Trump a piros, fehér, sötétkék és arany színű festést választotta az új repülőgéphez. A Boeing 747-est Katar tavaly ajándékozta az Egyesült Államoknak, majd az L3Harris Technologies védelmi vállalat végezte el rajta az elnöki használathoz szükséges átalakításokat.
A gépet átmeneti megoldásnak szánták, amíg a Boeing elkészíti az új generációs Air Force One repülőgépeit, ám a program, ahogyan az lapunk is megírta: jelentős csúszásban van. A törökországi incidens ugyanakkor új szempontot hozott előtérbe, hiszen egy amerikai elnök külföldi útján a repülőgép biztonsága önmagában is komoly műveleti kérdéssé válhat.