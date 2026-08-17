Magyar Péter keményen összeveszett az egyik hazai nagybankkal: felszólította a pénzintézetet, hogy vonják vissza a támogatás leállítását – „A magyar állam nevében felszólítom!"

Magyar Péter miniszterelnök éles hangvételű Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank megszüntette a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálathoz (NGYSZ) mélyszegénységben élő, kiválóan tanuló gyermekeket támogató ösztöndíjprogramjának finanszírozását. Az NGYSZ tájékoztatása szerint az ösztöndíjra eddig azok a diákok pályázhattak, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem – a családi pótlékkal együtt – nem haladja meg az 55 000 forintot, és kitűnő tanulmányi eredményt értek el. Egy gyermek egyéves támogatása 800 ezer forint volt – írja posztjában a miniszterelnök.

Magyar Péter nekiment Mészáros Lőrincnek és az MBH Banknak: azonnal visszavonatná a rászoruló gyerekeket érintő döntést / Fotó: NAGY NORBERT

Magyar Péter posztjában kiemelte, hogy mivel a magyar állam az MBH Bank résztulajdonosa, ezért annak nevében felszólítja Mészáros Lőrincet és az MBH Bankot, hogy haladéktalanul vonja vissza a mélyszegénységben élő, kiváló tanulókat támogató program finanszírozását megszüntető döntését, és azonnal hozza nyilvánosságra a bank százmilliárdos székházépítésének részleteit.

Az MBH Bank a Telexnek adott válaszában azt írta, hogy 2023-ban „szerteágazó támogatási és szponzorációs portfóliót örököltek” a jogelőd intézményektől. Ezt felülvizsgálták, és végül egy komplexebb társadalmi felzárkóztatási stratégiát fogadtak el.

Az MBH Bank elmondása szerint az NGYSZ-t már tavaly tájékoztatták arról, hogy az új stratégia alapján a lejáró, régebbi támogatási szerződést nem kívánják meghosszabbítani.

„A bank évente több tízmillió forinttal támogatta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkáját, ezért sem tartja elegánsnak, hogy a szervezet a médián keresztül üzen egy volt partnerének. Az MBH Bank a jövőben is évente több százmillió forinttal támogatja a társadalmi fenntarthatóságot valóban átláthatóan működő, hiteles vezetőkkel rendelkező és a szakmában elismert partnerekkel - így például évi százmillió forintot ad az Ökumenikus Segélyszervezetnek egy komplex programra -, amelyekről nyilvános tőzsdei es CSRD jelentéseiben rendszeresen beszámol. 2023 óta a bank CSR tevékenységét több szakmai díjjal ismerték el” – írták a Telexnek.