Összeveszett Brazília és Argentína: úgy megsértette Milei Lulát, hogy leminősítették a két ország diplomáciai kapcsolatát

Brazília a jövőben ügyvivői szinten tartja fenn diplomáciai kapcsolatait Argentínával, miután Javier Milei argentin elnök ismét élesen sértegette Luiz Inácio Lula da Silva brazil államfőt – közölte egy brazil kormányzati forrás, írja a Reuters.

Javier Milei argentin elnök ismét élesen sértegette Luiz Inácio Lula da Silva brazil államfőt/Fotó: AFP

Milei „tolvajnak” nevezte Lulát

A döntés értelmében Brazília argentínai nagykövete, Julio Bitelli nem tér vissza Buenos Airesbe. Milei egy televíziós interjúban „elítélt bűnözőnek”, „tolvajnak” és „korruptnak” nevezte Lulát, ami tovább mélyítette a feszültséget a két dél-amerikai ország között.

Bitellit már július végén is visszahívták, miután Milei Flávio Bolsonaro ellenzéki elnökjelölt kampánynyitóján bírálta a brazil elnököt. Lula jelenleg a közvélemény-kutatások szerint az októberi brazil elnökválasztás esélyese.

A brazil kormány az argentin nagykövetet, Daniel Raimondit már tájékoztatta arról, hogy a kétoldalú kapcsolatokat ezentúl ügyvivői szinten kezelik. Az argentin külügyminisztérium egyelőre nem reagált a döntésre.

A két ország viszonya Javier Milei hivatalba lépése óta folyamatosan romlik, a két elnök eddig egyetlen hivatalos kétoldalú találkozót sem tartott.