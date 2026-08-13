Magyar Péter sajtótájékoztatója Paksi Atomerőmű helyzetről –„A legfontosabb a nukleáris biztonság megőrzése”

A szakemberek ajánlásai alapján a kormány fenékküszöb építéséről döntött a Paksi Atomerőműnél a Dunába, hogy ezzel segítség elő az erőmű működéséhez szükséges vízmennyiség rendelkezésre állását, valamint a tegnapi kormányülés kapcsán Magyar Péter miniszterelnök arról is beszámolt, hogy szükség szerint bárkákat is elsüllyesztenek ennek érdekében. Ma a miniszterelnök 15 órától tart sajtótájékoztatót. A miniszterelnök a Védelmi Igazgatási Hivatal (VIH) vezetőjével, dr. Kádár Pál dandártábornok főigazgatóval, valamint Gacsályi Józseffel, műszaki vezérigazgató-helyettessel jelent meg a tájékoztatón. A sajtótájékoztató a paksi beavatkozásról szól.

Miniszterelnöki sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter vízügyi szakemberekkel

Fotó: Magyarország Kormánya - Youtube csatorna

„A helyzet most komoly” - miniszterelnöki sajtótájékoztató, először Magyar Péter ad helyzetértékelést

-121 cm-et várnak vasárnapra Paksra a vízügyi szakemberek, a dunai vízgyűjtőkön esett eső hatása mostanra elmúlt. Vasárnap -132 cm lehet a vízszint, ez a szint, amikor az üzemelő két turbina közül egyet le kell állítani, -140 cm-nél a teljes erőművet le kell állítani.

A költségvetésnek a paksi kiesés 50 milliárd forintos kárt okoz havonta, ebbe még a gazdasági szereplők veszteségei nincsenek benne. A kialakult helyzet egyszerre gazdasági, energiabiztonsági, költségvetési probléma – mondta Magyar Péter

A vízállás Magyarországon legfeljebb 5-6, de inkább 3 napra jelezhető előre Magyarországon a miniszterelnök szerint, ezt arra reagálva jelentette ki, hogy szerinte sokan felróják a kormánynak, hogy mostani helyzet kialakulását hónapokra előre lehetne látni.

A fenékküszöb és a bárkák elsüllyesztése egymást kiegészítő, költséghatákony megoldások” - közölte Magyar Péter, aki szerint az online térben sok „kókler próbálta dezinformálni” a nyilvánosságot. A miniszterelnök szerint sok „önjelölt szakértő agymenésével” lehetett találkozni, utalva az elmúlt napokban felbukkant megoldási ötletekre. Szerinte a legfontosabb a nukleáris biztonság megőrzése, nem jöhet szóba olyan megoldás, ami ezt kicsit is kétségessé teszi.

A kivitelezés alatt álló megoldások mellett garantálható a nukleáris biztonság megőrzése a kormányfő szerint.