Újabb intézményre szállt rá az állam: ezúttal a Magyar Olimpiai Bizottságot vádolták meg szabálytalan közbeszerzéssel

Jogtalanul mellőzhette a közbeszerzési eljárást a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) több százmillió forint értékű sportruházati és formaruházati beszerzéseknél – derül ki az Állami Számvevőszék (ÁSZ) augusztus 27-én közzétett jelentéséből.

Pénzbotrány a MOB-nál / Fotó: NurPhoto via AFP

A szervezet ugyanakkor bíróságon támadta meg az erről szóló határozatokat, így az ügy jogerősen még nem zárult le – írta az Mfor.

Az ÁSZ a Honvédelmi Minisztériumtól kapott 935,6 millió forintos támogatás felhasználását ellenőrizte. A számvevőszék megállapítása szerint a MOB a pénzt a támogatói okiratban meghatározott célra, a magyar olimpiai csapat részvételének biztosítására fordította, a beszerzések során azonban nem mindenben tartotta be a közbeszerzési előírásokat.

A vizsgálat középpontjában összesen 308 millió forint értékű sport- és formaruházat állt.

Az ÁSZ kezdeményezésére elindult eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság arra jutott, hogy a MOB jogtalanul mellőzte a közbeszerzést. A döntés szerint a bizottság közjogi szervezetként klasszikus ajánlatkérőnek minősül, ezért köteles lett volna közbeszerzési eljárást lefolytatni.

A MOB ezt az értelmezést vitatja, ezért pert indított a döntőbizottság határozatai ellen. Az ÁSZ jelentéstervezetének elkészítéséig a bíróság még nem hozott ítéletet az ügyben.

A 2024-es párizsi olimpiára készülve a MOB közbeszerzés helyett nyílt felhívásban kereste a megnyitóünnepségen részt vevő, mintegy 400 fős magyar csapat formaruhájának beszállítóját. A felhívást február 1-jén tették közzé, a jelentkezőknek pedig február 13-ig kellett benyújtaniuk terveiket, grafikáikat és részletes költségvetésüket.

A magyar olimpiai csapat végül a Heavy Tools kollekcióját viselte a párizsi megnyitón. Az olimpikonok hivatalos ünnepi öltözetét a Roland Divatház, a parasportolókét a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. biztosította.

A paralimpiai csapat sportruházatát a Tisza gyártotta, míg az olimpikonok sportruházatát – az 1968 óta fennálló együttműködés folytatásaként – az Adidas szállította.

Az ÁSZ jelentése nem csak a 2023-as támogatás felhasználásánál tárt fel problémát.

A dokumentum szerint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer adatai, valamint a korábbi minisztériumi támogatásokkal kapcsolatos információk alapján a MOB 2019 és 2022 között is több alkalommal jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárások lefolytatását.