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szemétszállítás
Szolnok
Mohu

Szeméthegyektől tartanak Szolnokon: a polgármester nekiment a MOHU-nak – azonnali megoldást követelnek

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Napokig, rosszabb esetben akár hetekig is megtelt kukák maradhatnak Szolnok egyes részein a város polgármestere szerint, miután megváltozott a térségből összegyűjtött hulladék célállomása. A szolnoki hulladékszállítás ügyében Györfi Mihály azt követeli a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-től, hogy a szemetet ismét a kétpói lerakóba irányítsák Cegléd helyett.
VG/MTI
2026.08.17, 14:12

Szolnok polgármestere felszólította a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-t, hogy vonja vissza azt az utasítást, amellyel a térség hulladékát átirányították a kétpói lerakóból a ceglédibe, a döntés miatt ugyanis napokig vagy akár hetekig állhat a szemét a városban kihelyezett kukákban és azok környékén. Györfi Mihály hétfőn a Facebook-oldalán azt közölte: „önkényesen elterelte a MOHU MOL – a NER-es koncessziós cég – a Szolnokon és térségében összegyűjtött hulladék útját a jól működő kétpói lerakóról a ceglédibe”. 

Szeméthegyektől tartanak Szolnokon: a polgármester nekiment a MOHU-nak – azonnali megoldást követelnek
Szeméthegyektől tartanak Szolnokon: a polgármester nekiment a MOHU-nak – azonnali megoldást követelnek / Fotó: Facebook / Györfi Mihály

Kijelentette, ezt sem Szolnokkal, sem más településsel nem lehet megtenni. „Nem hagyjuk, hogy a bukott NER bosszúból megbénítsa Szolnok hulladékszállítását!” – fogalmazott. A polgármester hozzátette, 

a hulladékszállító NHSZ munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a lakosságot érő hatásokat a lehető legkisebbre szorítsák, 

de a probléma gyökerét „nem ők idézték elő, és nem is ők tudják megoldani”. A szolnoki városvezető felszólította „Hernádi Zsoltot és társaságát”, hogy azonnal vonja vissza utasítását, és intézkedjen, hogy a hulladék ismét Kétpóra kerüljön. Közölte: itt az idő, hogy a kormány is kiálljon több ezer szolnoki és térségi lakos mellett, és ne hagyja szó nélkül ezt az állapotot.

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