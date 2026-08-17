Szolnok polgármestere felszólította a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-t, hogy vonja vissza azt az utasítást, amellyel a térség hulladékát átirányították a kétpói lerakóból a ceglédibe, a döntés miatt ugyanis napokig vagy akár hetekig állhat a szemét a városban kihelyezett kukákban és azok környékén. Györfi Mihály hétfőn a Facebook-oldalán azt közölte: „önkényesen elterelte a MOHU MOL – a NER-es koncessziós cég – a Szolnokon és térségében összegyűjtött hulladék útját a jól működő kétpói lerakóról a ceglédibe”.

Szeméthegyektől tartanak Szolnokon: a polgármester nekiment a MOHU-nak – azonnali megoldást követelnek / Fotó: Facebook / Györfi Mihály

Kijelentette, ezt sem Szolnokkal, sem más településsel nem lehet megtenni. „Nem hagyjuk, hogy a bukott NER bosszúból megbénítsa Szolnok hulladékszállítását!” – fogalmazott. A polgármester hozzátette,

a hulladékszállító NHSZ munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a lakosságot érő hatásokat a lehető legkisebbre szorítsák,

de a probléma gyökerét „nem ők idézték elő, és nem is ők tudják megoldani”. A szolnoki városvezető felszólította „Hernádi Zsoltot és társaságát”, hogy azonnal vonja vissza utasítását, és intézkedjen, hogy a hulladék ismét Kétpóra kerüljön. Közölte: itt az idő, hogy a kormány is kiálljon több ezer szolnoki és térségi lakos mellett, és ne hagyja szó nélkül ezt az állapotot.