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Szolnok
Mohu
Gajdos László
szemétszállítás
szemét

Szolnoki szemétbotrány: Gajdos László nekiment a Mohunak, felszólította a helyzet megoldására – „A Mohu nem vette észre, hogy rendszerváltás történt áprilisban”

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Napok óta akadozik a hulladékszállítás Szolnokon, a minisztériumhoz pedig Gajdos László szerint sorra érkeznek a felháborodott lakossági panaszok. A szolnoki szemétbotrány miatt az élő környezetért felelős miniszter már levélben is felszólította a MOHU-t, hogy vizsgálja felül a kifogásolt döntését és azonnal állítsa helyre a szolgáltatás megfelelő működését.
VG
2026.08.19, 16:48

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter felszólította a MOHU-t, hogy haladéktalanul vizsgálja felül a Szolnokon kialakult hulladékszállítási helyzetet, korrigálja az általa hibásnak nevezett döntést, és azonnal tegye meg a szükséges intézkedéseket. A miniszter Facebook-bejegyzése szerint napok óta fennakadások vannak a városban, a tárcához pedig számos lakossági panasz és bejelentés érkezett.

Szolnoki szemétbotrány: Gajdos László nekiment a Mohunak, felszólította a helyzet megoldására – „A Mohu nem vette észre, hogy rendszerváltás történt áprilisban”
Szolnoki szemétbotrány: Gajdos László nekiment a Mohunak, felszólította a helyzet megoldására – „A Mohu nem vette észre, hogy rendszerváltás történt áprilisban” / Fotó: Havran Zoltán

Gajdos rendkívül élesen fogalmazott a hulladékgazdálkodási koncessziót működtető társasággal szemben. „A MOHU nem vette észre, hogy rendszerváltás történt áprilisban az országban” – írta, hozzátéve, hogy szerinte a cégnél továbbra is olyan szemlélet érvényesül, amelyben „az üzleti profit felülírja a magyar lakosság jogos igényeit”.

A miniszter a posztban nem részletezte, pontosan mely MOHU-döntés vezetett a szolnoki fennakadásokhoz, azt azonban egyértelművé tette, hogy a kialakult helyzetért a társaságot teszi felelőssé. A tárcavezető közlése szerint a minisztériumhoz 

„számtalan ingerült bejelentés és felháborodott jogos panasz” futott be a hulladékszállítás akadozása miatt. 

Gajdos szerint elfogadhatatlan, hogy a koncessziós rendszerben vállalt feladatok teljesítése olyan módon történjen, amely veszélyezteti a lakosság számára biztosítandó folyamatos közszolgáltatást. „Minden magyar állampolgár joggal várja el, hogy a hulladék elszállítása kiszámíthatóan, folyamatosan és megfelelő színvonalon történjen” – fogalmazott.

A miniszter szerint a szolgáltatás színvonalának romlása, az ellátás bizonytalanná válása és a fennakadások önmagukban is elfogadhatatlanok. Nem elégedett meg a nyilvános felszólítással: közlése szerint hivatalos levélben is a MOHU-hoz fordult. 

Ebben arra szólította fel a társaságot, hogy vizsgálja felül a kialakult helyzetet, vonja le a szükséges következtetéseket, korrigálja a kifogásolt döntést, és tegyen azonnali lépéseket annak érdekében, hogy Szolnokon ismét kiszámítható legyen a hulladékszállítás.

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