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orosz-amerikai viszony
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Volodimir Zelenszkij
John Ratcliffe
Moszkva
NATO

Titkos tárgyalások Moszkvában: Zelenszkij is megszólalt, de szokatlanul keveset mondott – mindenki találgatja, miért ment a CIA igazgatója Oroszországba

Volodimir Zelenszkij szerint Washington megosztott Ukrajnával bizonyos információkat az elmúlt napok orosz-amerikai tárgyalásairól. A háttérben állítólag a NATO biztonsága és Moszkva következő geopolitikai lépései is szóba kerülhettek.
VG
2026.08.28., 20:50

Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok tájékoztatta Kijevet azokról a moszkvai találkozókról, amelyekre az elmúlt napokban került sor. Az ukrán elnök azonban nem árulta el, kik vettek részt az egyeztetéseken, miközben sajtóértesülések szerint Washington Oroszország NATO-val kapcsolatos tervei miatt is üzenhetett a Kremlnek.

John Ratcliffe, a CIA igazgató moszkva
Egyelőre nem tudni, hogy John Ratcliffe CIA-igazgató miről tárgyalt Moszkvában, az amerikaiak azonban tájékoztatták az ukrán vezetést az egyeztetésekről / Fotó: AFP

Zelenszkij pénteken közölte, hogy az Egyesült Államoktól információkat kapott több, az elmúlt napokban Moszkvában tartott találkozóról. Az ukrán elnök Telegram-bejegyzésében azt írta, hogy „számos találkozóra” került sor, de nem nevezte meg a résztvevőket, és azt sem árulta el, miről tárgyaltak.

Zelenszkij megköszönte az amerikai félnek az információkat, valamint azt, hogy szerinte Washington a megfelelő hangnemben kommunikál Oroszországgal.

Miről szólhattak a moszkvai tárgyalások?

A közlés azért figyelemre méltó, mert közben amerikai sajtóértesülések jelentek meg John Ratcliffe CIA-igazgató állítólagos moszkvai útjáról. A Wall Street Journal szerint Ratcliffe azért utazhatott Oroszországba, hogy figyelmeztesse Moszkvát: ne indítson támadást egy NATO-tagállam ellen.

A Kreml tagadta a lap értesülését. Donald Trump amerikai elnök szintén igyekezett lehűteni a kedélyeket, és kijelentette: szerinte Vlagyimir Putyin nem fog megtámadni egy NATO-tagországot.

A Reuters ugyanakkor két forrásra hivatkozva azt írta, hogy Ratcliffe a találkozón valóban felvethette egy NATO-tagállam elleni esetleges orosz művelet lehetőségét. A források szerint azonban nem világos, hogy ez volt-e a moszkvai út fő célja.

A Reuters szerint a tárgyalásokon Oroszország Iránnak nyújtott támogatása is szóba kerülhetett. 

Ez újabb érzékeny pont Washington és Moszkva kapcsolatában.

Zelenszkij mostani bejelentése alapján Kijev legalább részben értesül az amerikai-orosz egyeztetésekről, de az ukrán elnök által közölt információk alapján egyelőre lehetetlen megmondani, pontosan mi zajlott Moszkvában.

Az biztos, hogy Washington és Moszkva között intenzív diplomáciai mozgás indult, miközben a NATO biztonságával kapcsolatos kérdések is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Ha valóban elhangzott amerikai figyelmeztetés egy NATO-tagállam elleni esetleges orosz akció miatt, az jóval túlmutatna az ukrajnai háború közvetlen kérdésein.

Kiszivárgott: kiderült, hogy miért utazott váratlanul a CIA-főnök Moszkvába

Mindkét fél elismerte John Ratcliffe moszkvai látogatását. CIA-igazgató leutóbb 2021 végén járt Oroszországban. A Kreml szerint Amerikát meggyengíthette az iráni háború.

 

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Titkos tárgyalások Moszkvában: Zelenszkij is megszólalt, de szokatlanul keveset mondott – mindenki találgatja, miért ment a CIA igazgatója Oroszországba

Volodimir Zelenszkij szerint Washington megosztott Ukrajnával bizonyos információkat az elmúlt napok orosz-amerikai tárgyalásairól.
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