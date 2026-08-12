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Új munkaszüneti nap Magyarországon: itt a javaslat, lehet, hogy már idén december 24-én sem kell majd dolgozni

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Már idén megszűnhet a szenteste előtti szombati ledolgozás, és december 24. valódi munkaszüneti nappá válhat Magyarországon. A december 24-i munkaszüneti nap bevezetéséhez a Munkástanácsok és az Egyenlő.hu szerint elegendő lenne a Munka törvénykönyvének egyszerű parlamenti többséggel elfogadható módosítása.
VG
2026.08.12, 19:39

Már 2026-ban munkaszüneti nappá válhat december 24-e Magyarországon, ehhez pedig a jelenlegi szabályok alapján nem lenne szükség sem népszavazásra, sem kétharmados parlamenti döntésre. A Munkástanácsok Országos Szövetsége és a kereskedelmi dolgozókat képviselő Egyenlő.hu júliusban konkrét jogszabály-módosítási javaslatot nyújtott be a Szociális és Családügyi Minisztériumnak. Ha az indítvány ősszel a parlament elé kerül és elfogadják, december 24-ét úgy lehetne munkaszüneti nappá tenni, hogy azt később ne kelljen egy szombati munkanappal ledolgozni.

Új munkaszüneti nap Magyarországon: itt a javaslat, december 24-én szenteste tényleg nem kell majd dolgozni
Új munkaszüneti nap Magyarországon: itt a javaslat, december 24-én szenteste tényleg nem kell majd dolgozni / Fotó: Alex Vasilev

A megoldás jogilag jóval egyszerűbb annál, mint amilyen bonyolulttá az ügy az elmúlt években vált. Nem új ünnepnapot hoznának létre, hanem a Munka törvénykönyvében szereplő munkaszüneti napok közé emelnék be december 24-ét. Jelenleg a törvény január 1-jét, március 15-ét, nagypénteket, húsvéthétfőt, május 1-jét, pünkösdhétfőt, augusztus 20-át, október 23-át, november 1-jét, valamint december 25-ét és 26-át sorolja ebbe a körbe – írja az Economx.

A jelenlegi rendszerben december 24. nem munkaszüneti nap. Az év végi munkarendet külön miniszteri rendelet alakítja úgy, hogy egy munkanapot pihenőnappá tesznek, cserébe egy közeli szombaton dolgozni kell. 2026-ban december 24. csütörtökre esik, és a jelenlegi munkarend alapján áthelyezett pihenőnap lenne. Ennek ára, hogy december 12-én, szombaton munkanapot kell tartani. A szakszervezeti javaslat éppen ezt változtatná meg. 

Ha december 24. bekerülne a Munka törvénykönyvében felsorolt munkaszüneti napok közé, többé nem kellene évről évre külön miniszteri rendelettel szabaddá tenni, és megszűnne a hozzá kapcsolódó szombati ledolgozás is.

A változtatáshoz az indítvány készítői szerint elegendő lenne a Munka törvénykönyvének egyszerű parlamenti többséggel elfogadható módosítása. Nem kellene az Alaptörvény ünnepnapokra vonatkozó rendelkezéseihez hozzányúlni, így kétharmados támogatásra sem lenne szükség.

Nemcsak szabadnap lenne

A két jogi kategória között komoly különbség van. Egy nap ünnepnappá nyilvánítása önmagában nem jelenti automatikusan azt, hogy azon nem lehet dolgozni. A munkaszüneti nap viszont közvetlen munkajogi következményekkel jár. Bubenkó Csaba, a Munkástanácsok alelnöke szerint a tervezett módosítás garantálná a munkavégzés alóli mentességet, és a jelenlegi munkaszüneti napokhoz hasonlóan szigorúbb feltételek vonatkoznának azokra, akiket mégis munkára lehet beosztani. Ehhez kapcsolódnának a munkaszüneti napokra érvényes bérpótléki és távolléti díjra vonatkozó szabályok is.

A módosítás a kiskereskedelemre is közvetlenül hatna. A tervezet szerint nem lenne szükség külön nyitvatartási szabályozásra, a munkaszüneti nappá nyilvánítás önmagában azt eredményezné, hogy az üzletek nem nyithatnának ki. A szabályozás kidolgozói közben az alapvető élelmiszer-ellátás és a közszolgáltatások folyamatosságát is figyelembe vették.

A népszavazást is feleslegessé teheti a törvénymódosítás

December 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáért közben más szakszervezetek is lépéseket tettek. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete a Nemzeti Választási Iroda által hitelesített népszavazási kezdeményezéshez szükséges 200 ezer aláírás összegyűjtésén dolgozott. A Munkástanácsok mostani jogi javaslata ezt az utat feleslegessé teheti. 

Ha a parlament egyszerű törvénymódosítással felveszi december 24-ét a munkaszüneti napok közé, nem lenne szükség a költséges és hosszabb népszavazási eljárásra.

Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy december 24-ét nem ledolgozandó munkaszüneti nappá teszik, júliusban pedig úgy fogalmazott, reméli, hogy a változás már idén életbe léphet. A pontos időzítés ugyanakkor a jogi előkészítéstől és a parlamenti döntéstől függ, ezért jelenleg még nem biztos, hogy 2026 karácsonyán már az új szabályok lesznek érvényben.

Ha azonban a törvénymódosítást ősszel elfogadják, az idei lehet az első olyan december 24., amely nem egy áthelyezett pihenőnap lesz, hanem önálló, törvényben rögzített munkaszüneti nap. Ebben az esetben a december 12-re kijelölt szombati munkavégzésre sem lenne szükség a szenteste miatt.

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