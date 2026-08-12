Új munkaszüneti nap Magyarországon: itt a javaslat, lehet, hogy már idén december 24-én sem kell majd dolgozni

Már 2026-ban munkaszüneti nappá válhat december 24-e Magyarországon, ehhez pedig a jelenlegi szabályok alapján nem lenne szükség sem népszavazásra, sem kétharmados parlamenti döntésre. A Munkástanácsok Országos Szövetsége és a kereskedelmi dolgozókat képviselő Egyenlő.hu júliusban konkrét jogszabály-módosítási javaslatot nyújtott be a Szociális és Családügyi Minisztériumnak. Ha az indítvány ősszel a parlament elé kerül és elfogadják, december 24-ét úgy lehetne munkaszüneti nappá tenni, hogy azt később ne kelljen egy szombati munkanappal ledolgozni.

Új munkaszüneti nap Magyarországon: itt a javaslat, december 24-én szenteste tényleg nem kell majd dolgozni / Fotó: Alex Vasilev

A megoldás jogilag jóval egyszerűbb annál, mint amilyen bonyolulttá az ügy az elmúlt években vált. Nem új ünnepnapot hoznának létre, hanem a Munka törvénykönyvében szereplő munkaszüneti napok közé emelnék be december 24-ét. Jelenleg a törvény január 1-jét, március 15-ét, nagypénteket, húsvéthétfőt, május 1-jét, pünkösdhétfőt, augusztus 20-át, október 23-át, november 1-jét, valamint december 25-ét és 26-át sorolja ebbe a körbe – írja az Economx.

A jelenlegi rendszerben december 24. nem munkaszüneti nap. Az év végi munkarendet külön miniszteri rendelet alakítja úgy, hogy egy munkanapot pihenőnappá tesznek, cserébe egy közeli szombaton dolgozni kell. 2026-ban december 24. csütörtökre esik, és a jelenlegi munkarend alapján áthelyezett pihenőnap lenne. Ennek ára, hogy december 12-én, szombaton munkanapot kell tartani. A szakszervezeti javaslat éppen ezt változtatná meg.

Ha december 24. bekerülne a Munka törvénykönyvében felsorolt munkaszüneti napok közé, többé nem kellene évről évre külön miniszteri rendelettel szabaddá tenni, és megszűnne a hozzá kapcsolódó szombati ledolgozás is.

A változtatáshoz az indítvány készítői szerint elegendő lenne a Munka törvénykönyvének egyszerű parlamenti többséggel elfogadható módosítása. Nem kellene az Alaptörvény ünnepnapokra vonatkozó rendelkezéseihez hozzányúlni, így kétharmados támogatásra sem lenne szükség.

Nemcsak szabadnap lenne

A két jogi kategória között komoly különbség van. Egy nap ünnepnappá nyilvánítása önmagában nem jelenti automatikusan azt, hogy azon nem lehet dolgozni. A munkaszüneti nap viszont közvetlen munkajogi következményekkel jár. Bubenkó Csaba, a Munkástanácsok alelnöke szerint a tervezett módosítás garantálná a munkavégzés alóli mentességet, és a jelenlegi munkaszüneti napokhoz hasonlóan szigorúbb feltételek vonatkoznának azokra, akiket mégis munkára lehet beosztani. Ehhez kapcsolódnának a munkaszüneti napokra érvényes bérpótléki és távolléti díjra vonatkozó szabályok is.