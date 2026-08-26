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Nádas Péter
Kossuth-díj
halálhír

Meghalt Nádas Péter

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83 éves korában meghalt Nádas Péter író. Nádas Péter a modern magyar irodalom meghatározó alkotója volt.
VG
2026.08.26, 11:51
Frissítve: 2026.08.26, 12:08

2026. augusztus 26-án reggel 8 órakor gombosszegi otthonában elhunyt Nádas Péter író – áll az író közösségi oldalán megjelent bejegyzéshen. „A hírt a család kérésére tesszük közzé, és ezúton kérjük az olvasókat és a sajtó munkatársait, további tájékoztatásig tartsák tiszteletben, hogy nem kívánnak nyilatkozni” – áll a bejegyzésben. Az író oldalát a sajtómunkatársa kezeli.

Nádas Péter
Nádas Péter író 83 éves volt
Fotó: Wikipedia Commons

Nádas Péterrel a modern magyar irodalom egyik meghatározó alkotója távozott

Életének 83. évében, augusztus 26-án meghalt Nádas Péter Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, drámaíró és esszéista. A modern magyar irodalom egyik meghatározó, világirodalmi rangú alkotója Gombosszegen hunyt el.

Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten. Pályája során íróként, drámaíróként és esszéistaként vált ismertté, emellett fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja volt, 2000-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006-tól pedig a Berlini Művészeti Akadémia tagja.

A magyar próza egyik legfontosabb megújítójaként tartották számon. Esterházy Péterrel, Hajnóczy Péterrel és Lengyel Péterrel együtt a „Péterek nemzedékének” nevezett írógeneráció egyik meghatározó alakja volt. Munkásságát nemcsak Magyarországon, hanem különösen a német nyelvterületen övezte jelentős nemzetközi elismerés.

Nádas több monumentális regényt is jegyzett. Legismertebb művei közé tartozik az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rémtörténetek. Írásaiban gyakran az emlékezet, a történelem, a testiség, a szexualitás és a hatalom összetett viszonyait vizsgálta.

Különösen nagy visszhangot váltott ki a Párhuzamos történetek, amelyet a kritika a magyar irodalom egyik mérföldkövének tart.

Nádas Péter neve az elmúlt évtizedekben rendszeresen felmerült az irodalmi Nobel-díj lehetséges várományosai között is. Műveit számos nyelvre lefordították, életműve pedig a kortárs magyar irodalom nemzetközi megítélésére is jelentős hatással volt.

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