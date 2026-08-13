Karácsony Gergely még a Nagykörút felújítása előtt kísérletbe kezd: a főpolgármester vízióját a kerékpáros és az autós érdekképviseletek is fenntartásokkal kezelik – „Nem látjuk az összefüggéseket!"

Alapjaiban változhat meg a fővárosi Nagykörút közlekedése, amelyet naponta több százezren használnak gyalog, kerékpárral, közösségi közlekedéssel vagy autóval.

Parkolóhelyek tűnhetnek el a Nagykörútról – komoly vita robbant ki a tervekről Fotó: Kallus György/Világgazdaság

A főpolgármester korábban a közösségi oldalán közölte, vannak olyan változtatások, amelyekkel nem szeretnének a Nagykörút teljes megújításáig várni. Karácsony Gergely posztja szerint ezek egyike érinti most a József körutat.

A tervezett átalakításokkal

több helyet biztosítanának a gyalogosoknak,

biztonságosabbá tennék a kerékpáros közlekedést,

emellett rendezettebb feltételeket teremtenének a környéken működő üzletek és szolgáltatók számára.

Az átalakítással a kerékpáros közlekedés lekerül a járdáról az úttestre.

Felforgatják a Nagykörutat: parkolóhelyek tűnhetnek el, az autóklub keményen kritizál

A Magyar Kerékpárosklub szerint

a korábbi kialakítás több konfliktust is okozott a gyalogosok és a kerékpárosok között.

Hasonló problémák jelentkeztek a Bajcsy-Zsilinszky úton is, miközben korábban nem merült fel az ottani kialakítás érdemi megváltoztatása.

Magyar Melinda, a Magyar Kerékpárosklub kommunikációs munkatársa a Világgazdaságnak azt is elmondta, hogy a kerékpárút kialakításával sokan kifogásolják, hogy egyes szakaszokon a parkolóhelyek közvetlenül a kerékpársáv mellett vannak, ami balesetveszélyes lehet, ha az autósok a kerékpáros érkezésekor nyitják ki az ajtót. Az új kialakításnál ezért mintegy 80 centiméteres ajtónyitási zónát hoznának létre a parkoló autók és a kerékpársáv között.

A Nagykörút átalakításáról rendszeresen egyeztetnek a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) és a Magyar Kerékpárosklub is részt vesz a szakmai munkában, a főváros az érintett kerületi önkormányzatokkal is egyeztet.

Nem egyeztettek róla

A Magyar Mobilitási és Autóklub (MMAK) szerint azonban a József körúton tervezett átalakításról korábban nem volt semmiféle párbeszéd.

„A jelenleg soron kívül tervezett intézkedésnél zavaró a társadalmi egyeztetés teljes hiánya, annak ellenére, hogy elvileg működik egy Nagykörút Témacsoport, melynek egyesületünk is tagja” – fogalmazott lapunk megkeresésére Gyulainé Tóth Zsuzsa közlekedési szakjogász, MMAK Közlekedésszervezési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke.