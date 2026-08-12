Botrány: külföldön rekedtek a magyar turisták, a magyar diplomácia csúfos kudarcot vallott – "Hívtuk a nagykövetséget, de semmi, sok szerencsét kívántak"

Repülőjáratokat töröltek és több ezer turista rekedt Szicíliában az Etna kitörése miatt, a kialakult helyzetben több mint száz ember nem jutott fel a repülőgépére. Magyar utasok arról számoltak be, hiába próbáltak segítséget kérni a nagykövetségtől. A történtekre reagálva Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő a külügyminisztériumot vonta kérdőre.

Az Etna kitörése okozta zűrzavarban semmilyen segítséget nem kaptak a magyar turisták a nagykövetségtől. / Fotó: Anadolu via AFP

"Hívtuk a nagykövetséget, de semmi"

Mi folyik a Külügyminisztériumban munkavégzés helyett? A nagyváradi premontrei magyar apát kilakoltatása? Román belügy! Osztrák és szlovák kapcsolatfelvétel az energiaválság kapcsán? Utolsó utáni pillanat + 2 nap! Most meg ez? Hát "sok szerencsét" a Tisza-kormányhoz mindenkinek! – kommentálta Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő azt a hangfelvételt, melyen magyar turisták beszélnek arról, hogy az Etna vulkanikus tevlkenysége miatt Szicília szigetén rekedtek, de a magyar nagykövetségtől semmilyen segítséget vagy tájékoztatást sem kaptak.

Egy Olaszországban kényszerűen tovább tartózkodó magyar turista egy keddi rádiós műsorba betelefonálva mondta el, hogy 150 ember nem került fel a repülőgépre, és senki nem kapott semmilyen tájékoztatást, volt akinek, szállása sem volt.

"Nem tudunk autót bérelni, nem tudunk buszra szállni, nem tudunk vonatra szállni, mert minden hely foglalt"– emelte ki a pórul járt turista. Egy másik megszólaló arról számolt be, hogy a magyar nagykövetséget próbálták elérni, de sikertelenül.

Azt mondták,

sok szerencsét!

Szerda délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették Catania repülőterén a légi forgalmat, miután ismét hamut szór az Etna. Ezért több turistának a repülőtéren kell aludnia vagy meg kellett hosszabbítania az ott-tartózkodását. A múlt heti kitörést követően ismét hamut szór az Etna, emiatt turisták ezrei rekedtek kedden Szicíliában.

Az Etnától délre fekvő Cataniában, a sziget legnagyobb repülőterén csak kevés repülőgép tudott fel-, illetve leszállni. Kedden kora reggel pedig mindössze egy belföldi járat tudott elindulni. A cataniai repülőtér honlapja szerint a Ryanair budapesti járatait is törölték, így magyar utasok is érintettek.