Botrány: külföldön rekedtek a magyar turisták, a magyar diplomácia csúfos kudarcot vallott – "Hívtuk a nagykövetséget, de semmi, sok szerencsét kívántak"
Repülőjáratokat töröltek és több ezer turista rekedt Szicíliában az Etna kitörése miatt, a kialakult helyzetben több mint száz ember nem jutott fel a repülőgépére. Magyar utasok arról számoltak be, hiába próbáltak segítséget kérni a nagykövetségtől. A történtekre reagálva Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő a külügyminisztériumot vonta kérdőre.
"Hívtuk a nagykövetséget, de semmi"
Mi folyik a Külügyminisztériumban munkavégzés helyett? A nagyváradi premontrei magyar apát kilakoltatása? Román belügy! Osztrák és szlovák kapcsolatfelvétel az energiaválság kapcsán? Utolsó utáni pillanat + 2 nap! Most meg ez? Hát "sok szerencsét" a Tisza-kormányhoz mindenkinek! – kommentálta Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő azt a hangfelvételt, melyen magyar turisták beszélnek arról, hogy az Etna vulkanikus tevlkenysége miatt Szicília szigetén rekedtek, de a magyar nagykövetségtől semmilyen segítséget vagy tájékoztatást sem kaptak.
Egy Olaszországban kényszerűen tovább tartózkodó magyar turista egy keddi rádiós műsorba betelefonálva mondta el, hogy 150 ember nem került fel a repülőgépre, és senki nem kapott semmilyen tájékoztatást, volt akinek, szállása sem volt.
"Nem tudunk autót bérelni, nem tudunk buszra szállni, nem tudunk vonatra szállni, mert minden hely foglalt"– emelte ki a pórul járt turista. Egy másik megszólaló arról számolt be, hogy a magyar nagykövetséget próbálták elérni, de sikertelenül.
Azt mondták,
sok szerencsét!
Szerda délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették Catania repülőterén a légi forgalmat, miután ismét hamut szór az Etna. Ezért több turistának a repülőtéren kell aludnia vagy meg kellett hosszabbítania az ott-tartózkodását. A múlt heti kitörést követően ismét hamut szór az Etna, emiatt turisták ezrei rekedtek kedden Szicíliában.
Az Etnától délre fekvő Cataniában, a sziget legnagyobb repülőterén csak kevés repülőgép tudott fel-, illetve leszállni. Kedden kora reggel pedig mindössze egy belföldi járat tudott elindulni. A cataniai repülőtér honlapja szerint a Ryanair budapesti járatait is törölték, így magyar utasok is érintettek.
Az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) tájékoztatása szerint az Etna péntek óta rengeteg hamut és törmeléket szór, illetve két kürtőjéből is – 2360 és 2750 méteren – ömlik láva. Keddre virradóra egy harmadik kürtő is nyílt mintegy 1900 méteren.
Catania repülőtere jelenleg a legmagasabb fokú, piros riasztás alatt áll. A légi közlekedésben most már ötödik napja fennakadások vannak a turisztikai főszezonban.
A fent ismertetett kaotikus helyzettel szemben korábban több mint 1000 ember háborús övezetből való kimenekítésének megszervezése sem jelentett gondott a külügynek.
Emlékezetes, hogy idén márciusban az Irán és az Egyesült Államok között kitört háború kezdetén lezárták a térség légterét, ezért több mint ezer magyar rekedt a Közel-Keleten, őket és családtagjaikat 12 mentesítő gép megszervezésével menekítette haza biztonságban az akkori külügy Szijjártó Péter vezetésével.
Összességében 1223 embert hoztunk haza a közel-keleti háború során mentesítő járatainkkal, amelyből kilencet a Magyar Honvédség légiereje, hármat pedig a Flydubai-tól bérelt repülőgép teljesített – közölte akkor a külügyi és külgazdasági miniszter.