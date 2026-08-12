Napfogyatkozás: szerdán eltűnik a nap, mutatjuk, mikor kezdődik és hol figyelheti meg

Augusztus 12-én különleges égi jelenség lesz látható Európában, melyre legutóbb 27 évvel ezelőtt volt példa. Teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető a kontinens egyes területeiről. A teljes fogyatkozás Oroszország, Grönland, Izland és Spanyolország bizonyos pontjairól lesz látható, Magyarországon részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg – írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján.

A teljes napfogyatkozás során a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. / Fotó: Kevin Baird

Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz

A legjobb európai megfigyelési lehetőségek Izlandon és Spanyolországban kínálkoznak;

Reykjavík,

Valencia,

Mallorca

és Ibiza

környékén is látványos lehet az esemény. A teljes napfogyatkozás során a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, így egyes területekről nézve teljesen eltakarja a napkorongot.

A jelenség látványossága jelentősen függ attól, hogy az ország mely pontjáról figyeljük az eget. Sopronban és környékén a Hold a Nap mintegy 86 százalékát takarja majd el. Budapesten ennél kisebb, 68 százalékos takarásra lehet számítani, Békéscsabán pedig körülbelül 44 százalékos lesz a fedés.

A napfogyatkozás Magyarországról napnyugta környékén válik igazán érdekessé. Budapestről a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint 19 óra 22 perctől érdemes figyelni a Napot, ekkor következik be az első kontaktus. A Hold fokozatosan halad majd a napkorong elé, s közben egyre látványosabbá válik a jelenség.

Budapesten 19 óra 58 perckor nyugszik le a Nap, ekkor a Hold a napkorong 60,3 százalékát takarja majd el, így a Nap látványos sarló alakot vesz fel.

Az ország keleti részén hamarabb következik be a napnyugta, ezért ott rövidebb ideig követhető a fogyatkozás. Nyugat felé haladva később bukik a horizont alá a Nap, így a Holdnak több ideje marad arra, hogy egyre nagyobb részét eltakarja. A legnagyobb magyarországi takarás Sopron térségében lesz látható.

A teljes napfogyatkozás idején a Nap fényes korongja eltűnik, körülötte pedig láthatóvá válik a napkorona. A nappali égbolt rövid időre elsötétedik, így olyan égitestek is láthatóvá válnak, amelyeket normális nappali fényben alig lehet megfigyelni.