Napfogyatkozás: szerdán eltűnik a nap, mutatjuk, mikor kezdődik és hol figyelheti meg
Augusztus 12-én különleges égi jelenség lesz látható Európában, melyre legutóbb 27 évvel ezelőtt volt példa. Teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető a kontinens egyes területeiről. A teljes fogyatkozás Oroszország, Grönland, Izland és Spanyolország bizonyos pontjairól lesz látható, Magyarországon részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg – írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján.
Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz
A legjobb európai megfigyelési lehetőségek Izlandon és Spanyolországban kínálkoznak;
- Reykjavík,
- Valencia,
- Mallorca
- és Ibiza
környékén is látványos lehet az esemény. A teljes napfogyatkozás során a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, így egyes területekről nézve teljesen eltakarja a napkorongot.
A jelenség látványossága jelentősen függ attól, hogy az ország mely pontjáról figyeljük az eget. Sopronban és környékén a Hold a Nap mintegy 86 százalékát takarja majd el. Budapesten ennél kisebb, 68 százalékos takarásra lehet számítani, Békéscsabán pedig körülbelül 44 százalékos lesz a fedés.
A napfogyatkozás Magyarországról napnyugta környékén válik igazán érdekessé. Budapestről a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint 19 óra 22 perctől érdemes figyelni a Napot, ekkor következik be az első kontaktus. A Hold fokozatosan halad majd a napkorong elé, s közben egyre látványosabbá válik a jelenség.
Budapesten 19 óra 58 perckor nyugszik le a Nap, ekkor a Hold a napkorong 60,3 százalékát takarja majd el, így a Nap látványos sarló alakot vesz fel.
Az ország keleti részén hamarabb következik be a napnyugta, ezért ott rövidebb ideig követhető a fogyatkozás. Nyugat felé haladva később bukik a horizont alá a Nap, így a Holdnak több ideje marad arra, hogy egyre nagyobb részét eltakarja. A legnagyobb magyarországi takarás Sopron térségében lesz látható.
A teljes napfogyatkozás idején a Nap fényes korongja eltűnik, körülötte pedig láthatóvá válik a napkorona. A nappali égbolt rövid időre elsötétedik, így olyan égitestek is láthatóvá válnak, amelyeket normális nappali fényben alig lehet megfigyelni.
A Hold átmérője nagyjából négyszázszor kisebb a Napénál, ugyanakkor körülbelül négyszázszor közelebb is van a Földhöz. Emiatt a két égitest az égbolton hasonló méretűnek látszik, így a Hold képes teljesen eltakarni a Napot.
A teljes fogyatkozás időtartama attól is függ, hogy a megfigyelő milyen közel van a fogyatkozás pályájának középvonalához. A mostani teljes napfogyatkozást Izland legészakibb részén lehet a leghosszabb ideig követni majd.
Fontos, hogy a Napba védőeszköz nélkül nézni súlyos szemkárosodást okozhat, ezért a jelenség megfigyelésekor különösen fontos a megfelelő szűrő használata.
Az augusztus 12-i este egy másik égi látványosság miatt is érdekes lesz. A Perseida-meteorraj maximuma idén ugyanerre az éjszakára esik, ráadásul a Hold a Nappal együtt lenyugszik. A sötétebb égbolt kedvezhet a meteorok megfigyelésének, a legtöbb hullócsillag pedig éjfél után várható.
Aki Magyarországról figyeli az eseményt, annak érdemes már napnyugta előtt megfelelő helyet keresnie, lehetőleg olyan területen, ahonnan szabad a nyugati horizont. A következő európai teljes napfogyatkozásra, ami Spanyolország területéről lesz a legjobban látható jövő augusztusig kell majd várni.