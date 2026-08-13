Mindenki arra keres rá, hogy fáj a szeme a Napfogyatkozás után és mit tegyen – ha ezek a tünetei, maradandó károsodása lehet!

A „fájó szem” kifejezésre irányuló Google-keresések száma jelentős mértékben, 650 százalékkal emelkedett a szerda esti napfogyatkozás után az előző nap azonos időszakához képest.

Miért veszélyesebb napfogyatkozáskor a Napba nézni? / Fotó: Mogyorósi Zsolt/Észak Magyarország

Tömegek keresték fel a megfigyelőhelyeket speciális szemüvegekkel, valamint gabonapelyhes dobozokból és szűrőedényekből készített házi eszközökkel. A John Lewis adatai szerint utóbbi konyhai eszköz eladásai 40 százalékkal nőttek az előző évhez képest.

Magyarországon augusztus 12-én 19:22:34-kor kezdődött a napfogyatkozás. Mint megírtuk, Európa egyes részein teljes napfogyatkozás lesz látható 27 év után a mai napon, Magyarországról részleges fogyatkozást figyelhetünk meg, Sopron környékén pedig a Nap 86 százalékát takarja majd el a Hold.

A csillagászati esemény – ha a trendeket nem is változtatja meg – hatással van a kiskereskedelmi forgalomra, sőt, a belföldi utazási forgalomra is.

Az Independent cikke szerint a szakértők arra figyelmeztették a csillagászat kedvelőit, hogy kizárólag az ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveget lehetett használni.

A napsugarakba történő belenézés még napszemüvegben is károsíthatja a retinát.

A látótér közepén megjelenő vakfolt vagy a homályos látás maradandó károsodás jele lehet.

Az alábbiakból kiderül, hogyan ismerhető fel, ha a napfogyatkozás megfigyelése károsította a szemet.

Miért veszélyes a Napba nézni?

A közvetlen napfény károsíthatja a szem hátsó részén található, fényérzékeny réteget, amely a látásért felelős.

„Amikor valaki közvetlenül a Napba néz, az erős fény és az ultraibolya sugárzás károsíthatja a retina sejtjeit” – mondta a Moorfields Eye Hospital szemsebész szakorvosa.

A károsodás akár egyetlen rövid pillantás után is kialakulhat.

Az 1999-es teljes napfogyatkozást követően a brit szemészeti szakmai kollégium mintegy 70 olyan esetről számolt be, amelyben az emberek látászavarokat tapasztaltak a jelenség megfigyelése után. Az érintettek körülbelül 40 százaléka egy percnél rövidebb ideig nézte a napfogyatkozást.

Egy szemész szakorvosa elmondta: „A Napba történő közvetlen belenézés akár néhány másodperc alatt is megégetheti a szem hátsó részén található retinát. Ez akkor is megtörténhet, ha részleges napfogyatkozás idején csupán a Nap keskeny sávja látható.”