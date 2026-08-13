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Mindenki arra keres rá, hogy fáj a szeme a Napfogyatkozás után és mit tegyen – ha ezek a tünetei, maradandó károsodása lehet!

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A napfogyatkozás után 650 százalékkal nőtt a „fájó szem” kifejezésre irányuló Google-keresések száma. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a Napba nézés akár néhány másodperc alatt maradandó látáskárosodást okozhat.
VG
2026.08.13, 13:32

A „fájó szem” kifejezésre irányuló Google-keresések száma jelentős mértékben, 650 százalékkal emelkedett a szerda esti napfogyatkozás után az előző nap azonos időszakához képest.

napfogyatkozás Miskolc
Miért veszélyesebb napfogyatkozáskor a Napba nézni? / Fotó:  Mogyorósi Zsolt/Észak Magyarország

Tömegek keresték fel a megfigyelőhelyeket speciális szemüvegekkel, valamint gabonapelyhes dobozokból és szűrőedényekből készített házi eszközökkel. A John Lewis adatai szerint utóbbi konyhai eszköz eladásai 40 százalékkal nőttek az előző évhez képest.

Magyarországon augusztus 12-én 19:22:34-kor kezdődött a napfogyatkozás. Mint megírtuk, Európa egyes részein teljes napfogyatkozás lesz látható 27 év után a mai napon, Magyarországról részleges fogyatkozást figyelhetünk meg, Sopron környékén pedig a Nap 86 százalékát takarja majd el a Hold. 

A csillagászati esemény – ha a trendeket nem is változtatja meg – hatással van a kiskereskedelmi forgalomra, sőt, a belföldi utazási forgalomra is.

Az Independent cikke szerint a szakértők arra figyelmeztették a csillagászat kedvelőit, hogy kizárólag az ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás-néző szemüveget lehetett használni. 

A napsugarakba történő belenézés még napszemüvegben is károsíthatja a retinát. 

A látótér közepén megjelenő vakfolt vagy a homályos látás maradandó károsodás jele lehet.

Az alábbiakból kiderül, hogyan ismerhető fel, ha a napfogyatkozás megfigyelése károsította a szemet.

Miért veszélyes a Napba nézni?

A közvetlen napfény károsíthatja a szem hátsó részén található, fényérzékeny réteget, amely a látásért felelős.

„Amikor valaki közvetlenül a Napba néz, az erős fény és az ultraibolya sugárzás károsíthatja a retina sejtjeit” – mondta a Moorfields Eye Hospital szemsebész szakorvosa.

A károsodás akár egyetlen rövid pillantás után is kialakulhat.

Az 1999-es teljes napfogyatkozást követően a brit szemészeti szakmai kollégium mintegy 70 olyan esetről számolt be, amelyben az emberek látászavarokat tapasztaltak a jelenség megfigyelése után. Az érintettek körülbelül 40 százaléka egy percnél rövidebb ideig nézte a napfogyatkozást.

Egy szemész szakorvosa elmondta: „A Napba történő közvetlen belenézés akár néhány másodperc alatt is megégetheti a szem hátsó részén található retinát. Ez akkor is megtörténhet, ha részleges napfogyatkozás idején csupán a Nap keskeny sávja látható.”

Az így kialakuló állapotot szoláris retinopátiának nevezik. Azért különösen veszélyes, mert fájdalommentes, így az emberek gyakran csak órákkal vagy akár napokkal később veszik észre, hogy károsodott a szemük.

Melyek a szoláris retinopátia tünetei?

Az újonnan jelentkező vakfolt, a homályos látás vagy az apró részletek torz érzékelése mind olyan figyelmeztető jel, amely miatt orvosi segítséget kell kérni.

„A tünetek közé tartozhat a homályos vagy torz látás, a színérzékelés romlása, az olvasási nehézség, illetve a látótér közepén megjelenő sötét folt” – magyarázta Ionides.

Bizonyos esetekben a panaszok idővel enyhülhetnek, de akár maradandó látásvesztés is kialakulhat.

Sürgősen orvoshoz kell fordulni, ha valaki a Napba nézett, majd az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja:

  • szemfájdalom;
  • szemvörösség;
  • idegentest-érzés vagy irritáció;
  • homályos látás;
  • torz látás;
  • újonnan megjelenő sötét foltok a látótérben;
  • hirtelen látásváltozás.

Miért veszélyesebb napfogyatkozáskor a Napba nézni?

Maga a napfogyatkozás nem veszélyesebb a szokásos napfénynél. Kurniawan szerint a nagyobb kockázat abból adódik, hogy az emberek ilyenkor másként viselkednek.

„Egy átlagos napon a szemünk automatikusan védekezik: hunyorítunk, pislogunk vagy elfordítjuk a tekintetünket, mielőtt károsodás következne be” – mondta el a szakértő.

Részleges napfogyatkozáskor azonban a Hold annyit eltakar a Nap látható fényéből, hogy az égitest halványabbnak tűnik, ezért kényelmesebb közvetlenül nézni. Eközben a káros ultraibolya és infravörös sugárzás továbbra is csaknem teljes erősséggel éri a retinát.

Mivel a retinában nincsenek fájdalomérző receptorok, a károsodásnak nincs azonnali figyelmeztető jele. Így valaki jóval tovább nézheti a részben eltakart Napot, mint egy átlagos, derült napon, miközben nem érzékeli, hogy az erős fény károsítja a szem hátsó részén található szöveteket. Éppen ez teszi a napfogyatkozás megfigyelését különösen veszélyessé.

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