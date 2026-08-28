Hatalmas a mozgolódás a NATO keleti szárnyán: így készülnek egy orosz támadás ellen – feltöltenék a német hadsereget

Már négy és fél éve zajlik az orosz-ukrán háború. Bár rendszeresen felröppen olyan hír, hogy Oroszország esetleg bővítheti a műveletet, és célba veheti a NATO keleti szárnyát is, erre azonban eddig szerencsére nem került sor. Ennek ellenére a katonai tömb nem tétlenkedik, igyekszik fejleszteni haderejét, és hadgyakorlatokon megszerezni a szükséges harci tudást.

Idén nyáron zajlott a Freedom Shield I nevű NATO-hadgyakorlat / Fotó: Kay Nietfeld / DPA / AFP

Az Euronews tudósítói egy hetet töltött a német litvániai dandárral és az elektronikai hadviselésre szakosodott egységekkel a belarusz határ közelében. Mintegy hat héten át közel 3000 katona – többségük a német hadseregből – gyakorlatozott Pabradėben, drónokat, elektronikai hadviselést, nehézpáncélosokat, tüzérséget, gyalogságot, helikoptereket és vadászgépeket bevetve, hogy felkészüljön a NATO-terület védelmére a hadsereg által „konvencionális agresszornak” nevezett fenyegetés ellen.

A Freedom Shield I névre keresztelt hadgyakorlat egyik központi eleme Németország 45. páncélosdandára volt, amelyet Litvánia-dandárként is emlegetnek. Több mint három évvel ezelőtt Németország úgy döntött, hogy 2027 végéig mintegy 4800 katonát állomásoztat tartósan Litvániában. A tervek szerint a dandár két helyszínen lesz szétszórva, és öt zászlóaljat foglal majd magában.

A hadgyakorlat célja egyértelműen Oroszország elrettentése.

A vilniusi városháza falán egy táblán a német kancellár, Friedrich Merz idézete olvasható: „Litvánia biztonsága a mi biztonságunk is. Vilnius védelme Berlin védelmét jelenti.”

A háború felgyorsította a NATO megerősítését

Németország 2017 óta vesz részt katonákkal a NATO litvániai többnemzetiségű harccsoportjában az Oroszország felől érkező növekvő fenyegetésre válaszul létrehozott megerősített előretolt jelenlét (enhanced Forward Presence, eFP) keretében. A haderőtelepítés rotációs modellre épült, vagyis a katonákat és a felszerelést rendszeresen cserélték, nem pedig tartósan állomásoztatták az országban.

Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója után Litvánia erősebb és tartósabb NATO-jelenlétet kért. 2022 júniusában az akkori német kancellár, Olaf Scholz megígérte, hogy Németország egy dandárt fog vezetni az országban. Kezdetben Németország nem tervezte egy teljes létszámú dandár tartós állomásoztatását Litvániában, csak a dandártörzsnek kellett volna az országban állomásoznia, míg a harcoló alakulatok továbbra is Németországból települtek volna ki gyakorlatokra vagy válság esetén, nagyjából a meglévő rotációs modell alapján.