Máris reagált a NATO az Európát ért iráni keménykedésre – "Készen állunk bármilyen fenyegetés kezelésére""

A NATO ma közölte, hogy készen áll „bármilyen fenyegetés kezelésére”, reagálva azokra a hírekre, amelyek szerint Irán amerikai katonai célpontok megtámadását fontolgatja Európában, amennyiben Donald Trump elnök tovább eszkalálja a háborút.

A NATO készen áll az iráni fenyegetés elhárítására / Fotó: NurPhoto via AFP

Ahogy azt az év elején is bizonyítottuk, amikor a NATO légvédelme négy különböző alkalommal sikeresen elfogta az Iránból Törökország felé tartó ballisztikus rakétákat, elrettentési és védelmi képességeink erősek és hatékonyak

– mondta egy NATO-tisztviselő szerdán a CNN-nek. Emlékeztetnek rá, hogy, márciusban négy, feltehetően iráni ballisztikus rakétát semlegesített a NATO légvédelme, miközben azok Törökország felé tartottak. Irán akkor tagadta, hogy ő indította volna a rakétákat. Márciusban Ciprust is dróntámadások érték.

A Financial Times szerdán a rezsimhez közel álló forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Irán mérlegeli európai amerikai katonai célpontok megtámadását arra az esetre, ha Trump eszkalálná a háborút.

A beszámolóra reagálva a NATO-tisztviselő közölte, hogy a katonai szövetség „készen áll bármilyen fenyegetés kezelésére, és mindig megtesz mindent, ami valamennyi szövetséges védelméhez szükséges”. A NATO hivatalos álláspontja szerint a szövetség elrettentési és védelmi rendszere minden irányból érkező fenyegetéssel szemben a tagállamok biztonságának megőrzését szolgálja.

Irán Európát fenyegeti

A rezsim két bennfentese a Financial Timesnak azt mondta, hogy az iráni erők megvizsgálták amerikai katonai létesítmények megtámadásának lehetőségét délkelet-európai országokban, például Bulgáriában.

Szófia a múlt hónapban engedélyezte, hogy az Egyesült Államok légi utántöltő repülőgépei használják a bezmeri légibázist. Az egyik bennfentes hozzátette, hogy Ciprus – ahol márciusban dróncsapás érte az egyik brit légibázist – szintén a lehetséges megtorló célpontok között szerepelhet egy újabb amerikai offenzíva esetén.

A források szerint az iráni erők külön megvizsgálták azt is, hogy eszkaláció esetén megtámadják a Hormuzi-szorosban futó tenger alatti optikai kábeleket. A fenyegetések jól tükrözik a Teheránban uralkodó dacos hangulatot: a rezsimen belül egyre többen úgy vélik, hogy a háború kiújulása már nem azon múlik, bekövetkezik-e, hanem azon, hogy mikor.