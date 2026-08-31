Megkapta Moszkvától az üzenetet a NATO: közvetlen fenyegetést lát a Kreml – jobb lenne elkerülniük ezt a térséget Lavrov szerint

Oroszország közvetlen biztonsági fenyegetésként tekint a NATO Északi-sarkvidéken végzett tevékenységére – jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter az orosz külügyminisztérium által hétfőn közzétett írásában. A Reuters arról ír a cikk alapján, hogy Lavrov szerint az északi térségben végrehajtott NATO-hadgyakorlatok agresszív jellegűek, és növelik annak kockázatát, hogy egy incidens fegyveres konfliktushoz vezessen.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a NATO erősödő jelenléte az Északi-sakrvidéken közvetlen fenyegetést jelent Oroszország számára

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Lavrov: fenyegetést jelent a NATO

Lavrov szerint a térségben zajló katonai aktivitás „közvetlen fenyegetést” jelent Oroszország biztonságára. Az orosz külügyminiszter arra is figyelmeztetett, hogy egy

esetleges fegyveres összecsapásnak akár katasztrofális következményei is lehetnek.

A NATO februárban indította el „Arctic Sentry” nevű misszióját, amelynek célja a szövetség jelenlétének megerősítése a sarkvidéken. A lépés az Oroszország és a Nyugat közötti feszültségek erősödésével párhuzamosan történt, miközben Donald Trump amerikai elnök ismét napirendre helyezte Grönland stratégiai jelentőségét és megszerzésének lehetőségét.

Moszkva korábban tiltakozott az Arctic Sentry misszió ellen, és a cikkben Lavrov azt írja, hogy Oroszország „agresszívnek” tekinti a NATO régióban folytatott katonai gyakorlatait.

Az ilyen katonai tevékenység Északon közvetlen fenyegetést jelent Oroszország biztonságára. Egyre nagyobb a kockázata az olyan incidenseknek, amelyek fegyveres összecsapást válthatnak ki

– írta az orosz külügyminiszter.

A sarkvidéki jelenlétet több NATO-tagállam is erősíti. Norvégia – amely Oroszországgal is határos – augusztusban tovább bővítette a térségben működő, nemrég létrehozott katonai dandárját. A fejlesztések hátterében elsősorban az ukrajnai háború óta megváltozott európai biztonsági környezet áll.

Moszkva ugyanakkor korábban is visszautasította azokat a nyugati állításokat, amelyek szerint Oroszország fenyegetést jelentene a NATO-ra.

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A konfliktus azonban nem kizárólag katonai természetű. Az Északi-sarkvidék egyre fontosabb gazdasági és kereskedelmi térséggé válik, különösen az energiahordozók szállítása szempontjából.