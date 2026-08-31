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fenyegetés
sarkvidék
Moszkva
NATO

Megkapta Moszkvától az üzenetet a NATO: közvetlen fenyegetést lát a Kreml – jobb lenne elkerülniük ezt a térséget Lavrov szerint

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Az Északi-sarkvidék egyre inkább geopolitikai és gazdasági ütközőzónává válik: miközben a NATO fokozza katonai jelenlétét a térségben, Oroszország gyorsítja az ázsiai olajexportot az Északi-tengeri útvonalon, és újabb atomjégtörőkkel készül kihasználni a sarkvidéki hajózási lehetőségeket. Az orosz külügyminiszter ugyanakkor Oroszországra nézve közvetlen fenyegetésként értékeli a NATO erősödő északi-sarkvidéki jelenlétét.
VG
2026.08.31, 09:19
Frissítve: 2026.08.31, 09:20

Oroszország közvetlen biztonsági fenyegetésként tekint a NATO Északi-sarkvidéken végzett tevékenységére – jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter az orosz külügyminisztérium által hétfőn közzétett írásában. A Reuters arról ír a cikk alapján, hogy Lavrov szerint az északi térségben végrehajtott NATO-hadgyakorlatok agresszív jellegűek, és növelik annak kockázatát, hogy egy incidens fegyveres konfliktushoz vezessen.

St.,Petersburg,,Russia,-,April,8,,2019,,Expoforum,,Arctic,Forum,, NATO
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a NATO erősödő jelenléte az Északi-sakrvidéken közvetlen fenyegetést jelent Oroszország számára
Fotó: Anatolii Trofimov /  Shutterstock

Lavrov: fenyegetést jelent a NATO

Lavrov szerint a térségben zajló katonai aktivitás „közvetlen fenyegetést” jelent Oroszország biztonságára. Az orosz külügyminiszter arra is figyelmeztetett, hogy egy 

esetleges fegyveres összecsapásnak akár katasztrofális következményei is lehetnek.

A NATO februárban indította el „Arctic Sentry” nevű misszióját, amelynek célja a szövetség jelenlétének megerősítése a sarkvidéken. A lépés az Oroszország és a Nyugat közötti feszültségek erősödésével párhuzamosan történt, miközben Donald Trump amerikai elnök ismét napirendre helyezte Grönland stratégiai jelentőségét és megszerzésének lehetőségét.

Moszkva korábban tiltakozott az Arctic Sentry misszió ellen, és a cikkben Lavrov azt írja, hogy Oroszország „agresszívnek” tekinti a NATO régióban folytatott katonai gyakorlatait.

Az ilyen katonai tevékenység Északon közvetlen fenyegetést jelent Oroszország biztonságára. Egyre nagyobb a kockázata az olyan incidenseknek, amelyek fegyveres összecsapást válthatnak ki

– írta az orosz külügyminiszter.

A sarkvidéki jelenlétet több NATO-tagállam is erősíti. Norvégia – amely Oroszországgal is határos – augusztusban tovább bővítette a térségben működő, nemrég létrehozott katonai dandárját. A fejlesztések hátterében elsősorban az ukrajnai háború óta megváltozott európai biztonsági környezet áll.

Moszkva ugyanakkor korábban is visszautasította azokat a nyugati állításokat, amelyek szerint Oroszország fenyegetést jelentene a NATO-ra.

Nyolcmillió hordó olaj a jégpáncélnál

A konfliktus azonban nem kizárólag katonai természetű. Az Északi-sarkvidék egyre fontosabb gazdasági és kereskedelmi térséggé válik, különösen az energiahordozók szállítása szempontjából.

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, Oroszország augusztus elejére példátlan méretű olajszállító flottát csoportosított a sarkvidéki térségbe, miközben felgyorsította a nyersolaj Ázsiába irányuló exportját az Északi-tengeri útvonalon. Az útvonalon már áthaladó, illetve a belépésre várakozó tankerek együttesen mintegy 8 millió hordó nyersolajat szállítanak.

Ez a mennyiség meghaladja a tavalyi teljes nyári hajózási szezonban ezen az útvonalon megmozgatott olaj több mint felét. Moszkva számára különösen fontos lehet az időzítés: szeptember közeledtével az Északi-tengeri útvonal hajózási körülményei várhatóan fokozatosan romlanak, így Oroszország igyekszik kihasználni a még kedvezőbb időszakot.

A térség gazdasági jelentőségét az is növeli, hogy Oroszország jelentős katonai és infrastrukturális jelenléttel rendelkezik az Északi-sarkvidéken. Az ország haditengerészete nukleáris fegyverek hordozására képes tengeralattjárókat is állomásoztat a térségben, miközben Moszkva évek óta fejleszti az Ázsia felé vezető északi hajózási útvonalat.

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Orosz olajtanker az Északi-sarkvidéken
Fotó: hpphtns / Shuttertock

Az olaj mellett a hajózási útvonal is stratégiai fegyver lehet

Az Északi-tengeri útvonal Oroszország számára azért is felértékelődött, mert lehetőséget teremthet arra, hogy az európai útvonalak helyett egyre nagyobb mennyiségű energiahordozót közvetlenül az ázsiai piacokra juttasson el.

A térség ásványkincsekben is rendkívül gazdag, ezért nemcsak Oroszország, hanem Kína is fokozza aktivitását. Peking elsősorban Moszkvával együttműködve vesz részt a sarkvidéki projektekben.

Az Egyesült Államok, Oroszország és Kína egyre erősebb érdeklődése így egyszerre teszi 

  • katonai, 
  • energiaipari, és 
  • kereskedelmi szempontból is stratégiai jelentőségűvé az Északi-sarkvidéket. 

Oroszország pedig új atomjégtörőkkel és az olajszállítás bővítésével igyekszik kihasználni azt az időszakot, amikor a globális felmelegedés és a változó jégviszonyok egyre hosszabb időre teszik hajózhatóvá az északi útvonalakat.

A következő években ezért nemcsak az lehet a kérdés, hogy ki rendelkezik a legerősebb katonai jelenléttel a térségben, hanem az is, hogy ki tudja a leghatékonyabban ellenőrizni és kihasználni az új hajózási útvonalakat, az energiaszállítási lehetőségeket és a sarkvidék hatalmas nyersanyagkészleteit.

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