Deviza
EUR/HUF361,53 +0,07% USD/HUF312,99 -0,09% GBP/HUF421,76 +0,08% CHF/HUF387,75 +0,16% PLN/HUF84,1 +0,01% RON/HUF68,89 +0,12% CZK/HUF14,95 +0,07% EUR/HUF361,53 +0,07% USD/HUF312,99 -0,09% GBP/HUF421,76 +0,08% CHF/HUF387,75 +0,16% PLN/HUF84,1 +0,01% RON/HUF68,89 +0,12% CZK/HUF14,95 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 170,7 -0,61% MTELEKOM2 770 +0,07% MOL4 634 -1,73% OTP46 790 -0,98% RICHTER12 110 +1,32% OPUS359,5 -1,53% ANY6 690 -0,15% AUTOWALLIS141 -2,13% WABERERS4 830 +0,41% BUMIX9 543,92 -0,15% CETOP4 977,37 +0,99% CETOP NTR3 196,82 -0,08% BUX148 170,7 -0,61% MTELEKOM2 770 +0,07% MOL4 634 -1,73% OTP46 790 -0,98% RICHTER12 110 +1,32% OPUS359,5 -1,53% ANY6 690 -0,15% AUTOWALLIS141 -2,13% WABERERS4 830 +0,41% BUMIX9 543,92 -0,15% CETOP4 977,37 +0,99% CETOP NTR3 196,82 -0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Zsaluznij
katonai szövetség
Ukrajna
NATO

Ez ám a fordulat: Ukrajnának már túl elavult a NATO, ezért már nem is csatlakozna – nem akárki mondta ki

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Meglepő fordulatot jelezhet az ukrán biztonságpolitikai gondolkodásban Valerij Zaluzsnij nyilatkozata. A korábbi főparancsnok szerint Ukrajna katonailag már sok területen megelőzte a NATO-tagállamok haderejét.
VG
2026.08.05, 16:15

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete szerint országa valószínűleg soha nem csatlakozik a NATO-hoz. A tábornok úgy véli, a szövetség katonai gondolkodása elavult, miközben az ukrán hadsereg a háború során jóval gyorsabban alkalmazkodott a modern hadviseléshez.

mark rutte NATO volodimir Zelenszkij
Éles kritikát fogalmazott meg a NATO-val szemben Ukrajna egyik legismertebb katonai vezetője / Fotó: AFP

Rendkívül éles kritikát fogalmazott meg a NATO-val szemben Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete. 

A tábornok szerint hiába dolgozott Kijev több mint egy évtizeden át a NATO-szabványok átvételén, országa valószínűleg soha nem lesz a katonai szövetség tagja.

Zaluzsnij ukrán diplomaták előtt tartott beszédében úgy fogalmazott, hogy 12 éven keresztül minden évben azt hallotta: Ukrajna hamarosan csatlakozhat a NATO-hoz. Ennek ellenére ma már úgy látja, hogy ez nem fog megvalósulni.

A volt főparancsnok szerint ugyan Ukrajnának továbbra is szüksége van a NATO-országok fejlett technológiáira – például a ballisztikus rakéták elleni légvédelmi rendszerekre –, azonban szerinte lehetetlen belépni egy olyan szervezetbe, amely még mindig a második világháborúból örökölt katonai doktrínák alapján működik.

Zaluzsnij: Ukrajna lehagyta a NATO-t

A volt tábornok úgy véli, az ukrán fegyveres erők fejlődése a háború alatt olyan ütemű volt, amelyet a NATO nem tudott követni. Miközben Oroszország is jelentősen átalakította haderejét a harctéri tapasztalatok alapján, Ukrajna a drónok, rakéták és más modern fegyverrendszerek fejlesztésében Európa egyik legfejlettebb katonai hatalmává vált.

A NATO ugyanakkor az utóbbi időben egyre inkább biztonsági partnerként tekint Ukrajnára. A szövetség vezetői a legutóbbi ankarai csúcstalálkozón közös nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy Ukrajna hozzájárul a transzatlanti térség biztonságához. Azokon a hadgyakorlatokon pedig, amelyeken ukrán katonák is részt vettek, a NATO-tagországok erőit többször is meglepte az ukrán egységek drónhasználata és harcászati módszere.

A kijelentések politikai szempontból is figyelemre méltók. Zaluzsnijt 2024-ben váltotta le a fegyveres erők éléről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ugyanakkor továbbra is az ország egyik legnépszerűbb közéleti szereplője, akit rendszeresen emlegetnek lehetséges jövőbeli politikai vezetőként.

A nyugalmazott tábornok szerint a NATO várhatóan hosszú évek alatt tud csak alkalmazkodni az új hadviselési környezethez. 

Úgy fogalmazott, a szövetségnek akár ugyanannyi időre lehet szüksége a megújuláshoz, mint amennyit Ukrajna töltött a NATO-szabványok átvételének kísérletével.

Mindez jól tükrözi az ukrán vezetés egy részének növekvő csalódottságát is. Bár a NATO 2023-ban hivatalosan megnyitotta a tagság perspektíváját Kijev előtt, a tényleges csatlakozási folyamat továbbra sem indult el, elsősorban az Egyesült Államok és több szövetséges fenntartásai miatt.

Zaluzsnij szerint ezért Ukrajnának más biztonsági együttműködések felé kell nyitnia. Példaként a brit vezetésű Joint Expeditionary Force (JEF) együttműködést említette, amely tíz, főként észak-európai és balti országot fog össze. Hosszabb távon pedig egy új, európai katonai biztonsági blokk létrejöttét sem tartja kizártnak, amelyben Ukrajna meghatározó szerepet tölthetne be.

A NATO-tagállam teljesen kimerült: mindent odaadtunk Ukrajnának, részünkről vége, nincs mit tenni

Teljesítőképessége határán van Hollandia, ezért nem tud a továbbiakban közvetlen katonai segítséget nyújtani Ukrajnának – közölte a holland védelmi miniszter egy interjúban. Ugyanakkor a többi NATO-tagot Dilan Yeşilgöz-Zegerius arra ösztönözte, hogy fokozzák Kijev harciképességeinek támogatását.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13254 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu