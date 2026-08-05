Ez ám a fordulat: Ukrajnának már túl elavult a NATO, ezért már nem is csatlakozna – nem akárki mondta ki
Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete szerint országa valószínűleg soha nem csatlakozik a NATO-hoz. A tábornok úgy véli, a szövetség katonai gondolkodása elavult, miközben az ukrán hadsereg a háború során jóval gyorsabban alkalmazkodott a modern hadviseléshez.
Rendkívül éles kritikát fogalmazott meg a NATO-val szemben Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete.
A tábornok szerint hiába dolgozott Kijev több mint egy évtizeden át a NATO-szabványok átvételén, országa valószínűleg soha nem lesz a katonai szövetség tagja.
Zaluzsnij ukrán diplomaták előtt tartott beszédében úgy fogalmazott, hogy 12 éven keresztül minden évben azt hallotta: Ukrajna hamarosan csatlakozhat a NATO-hoz. Ennek ellenére ma már úgy látja, hogy ez nem fog megvalósulni.
A volt főparancsnok szerint ugyan Ukrajnának továbbra is szüksége van a NATO-országok fejlett technológiáira – például a ballisztikus rakéták elleni légvédelmi rendszerekre –, azonban szerinte lehetetlen belépni egy olyan szervezetbe, amely még mindig a második világháborúból örökölt katonai doktrínák alapján működik.
Zaluzsnij: Ukrajna lehagyta a NATO-t
A volt tábornok úgy véli, az ukrán fegyveres erők fejlődése a háború alatt olyan ütemű volt, amelyet a NATO nem tudott követni. Miközben Oroszország is jelentősen átalakította haderejét a harctéri tapasztalatok alapján, Ukrajna a drónok, rakéták és más modern fegyverrendszerek fejlesztésében Európa egyik legfejlettebb katonai hatalmává vált.
A NATO ugyanakkor az utóbbi időben egyre inkább biztonsági partnerként tekint Ukrajnára. A szövetség vezetői a legutóbbi ankarai csúcstalálkozón közös nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy Ukrajna hozzájárul a transzatlanti térség biztonságához. Azokon a hadgyakorlatokon pedig, amelyeken ukrán katonák is részt vettek, a NATO-tagországok erőit többször is meglepte az ukrán egységek drónhasználata és harcászati módszere.
A kijelentések politikai szempontból is figyelemre méltók. Zaluzsnijt 2024-ben váltotta le a fegyveres erők éléről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ugyanakkor továbbra is az ország egyik legnépszerűbb közéleti szereplője, akit rendszeresen emlegetnek lehetséges jövőbeli politikai vezetőként.
A nyugalmazott tábornok szerint a NATO várhatóan hosszú évek alatt tud csak alkalmazkodni az új hadviselési környezethez.
Úgy fogalmazott, a szövetségnek akár ugyanannyi időre lehet szüksége a megújuláshoz, mint amennyit Ukrajna töltött a NATO-szabványok átvételének kísérletével.
Mindez jól tükrözi az ukrán vezetés egy részének növekvő csalódottságát is. Bár a NATO 2023-ban hivatalosan megnyitotta a tagság perspektíváját Kijev előtt, a tényleges csatlakozási folyamat továbbra sem indult el, elsősorban az Egyesült Államok és több szövetséges fenntartásai miatt.
Zaluzsnij szerint ezért Ukrajnának más biztonsági együttműködések felé kell nyitnia. Példaként a brit vezetésű Joint Expeditionary Force (JEF) együttműködést említette, amely tíz, főként észak-európai és balti országot fog össze. Hosszabb távon pedig egy új, európai katonai biztonsági blokk létrejöttét sem tartja kizártnak, amelyben Ukrajna meghatározó szerepet tölthetne be.
A NATO-tagállam teljesen kimerült: mindent odaadtunk Ukrajnának, részünkről vége, nincs mit tenni
Teljesítőképessége határán van Hollandia, ezért nem tud a továbbiakban közvetlen katonai segítséget nyújtani Ukrajnának – közölte a holland védelmi miniszter egy interjúban. Ugyanakkor a többi NATO-tagot Dilan Yeşilgöz-Zegerius arra ösztönözte, hogy fokozzák Kijev harciképességeinek támogatását.