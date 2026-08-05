Ez ám a fordulat: Ukrajnának már túl elavult a NATO, ezért már nem is csatlakozna – nem akárki mondta ki

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete szerint országa valószínűleg soha nem csatlakozik a NATO-hoz. A tábornok úgy véli, a szövetség katonai gondolkodása elavult, miközben az ukrán hadsereg a háború során jóval gyorsabban alkalmazkodott a modern hadviseléshez.

Éles kritikát fogalmazott meg a NATO-val szemben Ukrajna egyik legismertebb katonai vezetője / Fotó: AFP

Rendkívül éles kritikát fogalmazott meg a NATO-val szemben Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete.

A tábornok szerint hiába dolgozott Kijev több mint egy évtizeden át a NATO-szabványok átvételén, országa valószínűleg soha nem lesz a katonai szövetség tagja.

Zaluzsnij ukrán diplomaták előtt tartott beszédében úgy fogalmazott, hogy 12 éven keresztül minden évben azt hallotta: Ukrajna hamarosan csatlakozhat a NATO-hoz. Ennek ellenére ma már úgy látja, hogy ez nem fog megvalósulni.

A volt főparancsnok szerint ugyan Ukrajnának továbbra is szüksége van a NATO-országok fejlett technológiáira – például a ballisztikus rakéták elleni légvédelmi rendszerekre –, azonban szerinte lehetetlen belépni egy olyan szervezetbe, amely még mindig a második világháborúból örökölt katonai doktrínák alapján működik.

Zaluzsnij: Ukrajna lehagyta a NATO-t

A volt tábornok úgy véli, az ukrán fegyveres erők fejlődése a háború alatt olyan ütemű volt, amelyet a NATO nem tudott követni. Miközben Oroszország is jelentősen átalakította haderejét a harctéri tapasztalatok alapján, Ukrajna a drónok, rakéták és más modern fegyverrendszerek fejlesztésében Európa egyik legfejlettebb katonai hatalmává vált.

A NATO ugyanakkor az utóbbi időben egyre inkább biztonsági partnerként tekint Ukrajnára. A szövetség vezetői a legutóbbi ankarai csúcstalálkozón közös nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy Ukrajna hozzájárul a transzatlanti térség biztonságához. Azokon a hadgyakorlatokon pedig, amelyeken ukrán katonák is részt vettek, a NATO-tagországok erőit többször is meglepte az ukrán egységek drónhasználata és harcászati módszere.

A kijelentések politikai szempontból is figyelemre méltók. Zaluzsnijt 2024-ben váltotta le a fegyveres erők éléről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ugyanakkor továbbra is az ország egyik legnépszerűbb közéleti szereplője, akit rendszeresen emlegetnek lehetséges jövőbeli politikai vezetőként.

A nyugalmazott tábornok szerint a NATO várhatóan hosszú évek alatt tud csak alkalmazkodni az új hadviselési környezethez.

Úgy fogalmazott, a szövetségnek akár ugyanannyi időre lehet szüksége a megújuláshoz, mint amennyit Ukrajna töltött a NATO-szabványok átvételének kísérletével.