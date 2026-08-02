Kiadták a tájékoztatást, mindenki így tervezzen: 12-től záróra, ahol nincsen légkondi – átalakítják a hivatalokban az ügyfélfogadást, már hétfőtől életbe lép

Hétfőtől rendkívüli ügyfélfogadási rend lép életbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a hőségriadó és az energiabiztonsági intézkedések miatt. A NAV közölte, hogy augusztus 3. és 5. között a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rend szerint működnek, a légkondicionálás nélküli kirendeltségek azonban csak délig fogadják az ügyfeleket.

Hétfőtől három napon át megváltozik a NAV ügyfélfogadási rendje / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Az energiabiztonságot szolgáló országos intézkedések részeként augusztus 3. és 5. között az államigazgatás otthoni munkavégzésre áll át. A döntés annak a hétfőtől életbe lépő intézkedéscsomagnak a része, amelyet a rendkívüli hőség, valamint a villamosenergia-rendszer tehermentesítése érdekében vezettek be. Az állami intézmények energiafelhasználásának csökkentése kiemelt cél, miközben a létfontosságú közszolgáltatásokat továbbra is biztosítani kell.

Ehhez igazodik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal működése is.

A NAV közleménye szerint az ügyintézés nem áll le, ugyanakkor a személyes ügyfélfogadás rendje több helyszínen átmenetileg módosul.

A klimatizált központi ügyfélszolgálatok továbbra is a megszokott nyitvatartással várják az ügyfeleket. Más a helyzet azonban azoknál a kirendeltségeknél, ahol jellemzően nincs légkondicionálás: ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig kizárólag 12 óráig lesznek nyitva.

A NAV arra kéri az ügyfeleket, hogy személyes ügyintézésüket ennek megfelelően tervezzék meg, különösen akkor, ha a lakóhelyük szerinti ügyfélszolgálat a rövidített nyitvatartással működik. A hivatal hangsúlyozta, hogy az elektronikus ügyintézés a rendkívüli időszak alatt is zavartalanul működik. A NAV Ügyfélportálján szinte valamennyi adóügy gyorsan, biztonságosan és személyes megjelenés nélkül intézhető, így a legtöbb esetben nincs szükség az ügyfélszolgálat felkeresésére.

Telefonos segítség is folyamatosan elérhető: a NAV Infóvonala a hőségriadó napjain is teljes üzemidőben, 8:30 és 16:00 óra között fogadja a hívásokat a 1819-es telefonszámon, külföldről pedig a +36 1 461-1819-es számon.

Nem csak a NAV érintett

A mostani változtatások szorosan kapcsolódnak a hétfőtől életbe lépő országos energiatakarékossági intézkedésekhez. Az állami szervek a lehető legnagyobb mértékben csökkentik energiafelhasználásukat, miközben az ügyintézés folyamatosságát elektronikus és távmunka-megoldásokkal biztosítják.