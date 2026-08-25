Nocsak: Fidesz-alapító, jelenleg is a párt országgyűlési képviselője állt ki Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya új politikai kezdeményezése mellett – "Üdvözlöm"

Újabb ismert, sőt, a magyar politika meghatározó alakja állt ki nyilvánosan is Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya új politikai kezdeményezése, a Polgári Demokraták mellett.

Fidesz-alapító, jelenleg is a párt országgyűlési képviselője állt ki a Polgári Demokraták, Navracsics Tibor kezdeményezése mellett / Fotó: Bruzák Noémi

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, a hétvégén már ismertté vált a Polgári Demokraták első nagy "igazolása". Akkor Porga Gyula, Veszprém polgármester írta ki a közösségi oldalára, hogy örömmel csatlakozik Navracsics Tibor kezdeményezéséhez.

Ő 2024-es helyi önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP jelöltje volt és nyerte meg a polgármeseri tisztségért folyó küzdelmet rendkívül meggyőző, csaknem 48 százalékos támogatottsággal. A baloldali jelölt akkor 29 százalékot kapott.

Most újabb, még nevesebb szimpatizánsra derült fény a Fidesz-táborban.

Mit kell tudni a Polgári Demokratákról?

Hosszabb ideje kérdés, milyen politikai mozgalmat szervez Navracsics Tibor és a hozzá közelálló közéleti szereplők. Az egyik legfőbb dilemma, hogy egyáltalán új pártnak tekinthető-e, ami formálódik vagy messze nem erről van szó. Előzetesen érdemes felidézni, mi történt a napokban.

Csütörtökön derült ki, hogy Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól. Az akció azért is okozott nagyobb feltűnést, mert Navracsics Tibor a leköszönt Fidesz-kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere volt, Ferencz Orsolya pedog űrkutatási biztosként dolgozott a kormányzatban. Navracsics ráadásul a Fidesz önkormányzati kabinetjének vezetője lett, és beszédet mondott a Fidesz június 13-ai tisztújító kongresszusán is, amelyen egy évre ismét Orbán Viktort választották meg a párt elnökének. Mindenestre a politikusok egy polgári demokrata társadalmi kezdeményezés elindításáról beszéltek. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI érdeklődésére mindezt úgy kommentálta: számára az egyenes út a Fidesz, a párbeszéd pedig Magyar Péterrel lehetetlen. Navracsics Tibor saját magukat "polgári demokratákként" definiálva hozzátette: olyan társadalmi kezdeményezést indítanak, amely mindenkit hív párthovatartozásra tekintet nélkül, hogy beszélgessenek Magyarország jövőjéről. "Induljunk el együtt, szervezzünk találkozókat, találkozzunk, beszéljük meg, hogy mi az elmúlt 100 nap, az elmúlt 16 év, az elmúlt 36 év tanulsága, és hogyan tudunk olyan megoldásokat találni, amelyek mindenki számára egy otthonos, élhető és boldog Magyarországot teremt." Így értkeztünk el a szombathoz, amikor Navracsics Tibor újabb poszttal jelentkezett a Facebookon. "Engedjék meg, hogy egy meghívást kézbesítsek most Önöknek. Meghívást egy beszélgetésre arról, hogy mi legyen Magyarországgal" – kezdte. A legfontosabb részlet azonban az volt, hogy Navracsics Tibor megosztott egy logót, amely az új politikai mozgalomé, illetve egy e-mail címet is, amelyen fel lehet vele venni a kapcsolatot. Ez a [email protected]. Vagyis ebből és a logóból látszik, hogy az új kezdeményezés neve valóban

Polgári Demokraták.

De, hogy ez politikai pártot is jelent-e, az továbbra is tisztázásra vár.