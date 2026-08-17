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Magyar Péter Paksról jelenti: halad a munka, a következő két nap kritikus lesz

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Halad a munka – jelentette be Magyar Péter hétfő esti rendkívüli Facebook-videójában. A miniszterelnök a Paksi Atomerőmű hűtéséhez szükséges vízállást biztosító védművek munkálatainak helyszínén közölte: a legfontosabb a nukleáris biztonság és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása.
Lehoczky Milán
2026.08.17, 20:43

Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfő este élő Facebook-videóban jelentkezett be a helyszínről. A kormányfő kiemelte, hogy a következő két nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása – írja a 24.hu.

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Magyar Péter a helyszíni szemlén a nukleáris biztonság fenntartását nevezte az egyik legfontosabb feladatnak. / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Kritikus napok jönnek a miniszterelnök szerint – a nukleáris biztonság a legfontosabb

A miniszterelnök Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese, Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezete és Kótai László – akit a védelem vezetőjeként mutatott be – társaságában állt kamera elé.

Elmondta: az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 centiméteres apadást jeleznek.

Ebben a két napban a legfontosabb a nukleáris biztonság és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása, amihez az kell, hogy többel tudják emelni a vízszintet, mint amennyivel csökken

 – húzta alá.

Magyar Péter a több mint félórás élő adásban kitért rá: szerda estére várható vízszintemelkedés, mert most is esik az eső az osztrák és német vízgyűjtő területeken. A következő hétre 30-40 centiméterrel lehet magasabb a vízszint, és addig már a fenékküszöb építésével is haladnak majd a szakemberek, így ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását – tájékoztatott a miniszterelnök.

Kótai László, a védelem vezetője is szót kapott, aki arról beszélt, jelenleg egyszerre öt feladat végrehajtása zajlik Paksnál: 

  • megy a visszaduzzasztás a bárkákkal, 
  • halad a visszaduzzasztás hatásának kivédése kövek behelyezésével a bárkák mögött. 
  • A harmadik feladat a bárkahídfő kialakítása, ennek a betonozási munkálata megtörtént, 
  • a negyedik a kőbehordás, 
  • az ötödik beavatkozási pont pedig a fenékküszöb bal parti részének építése, amit honvédek végeznek.

Csütörtökig apadhat a Duna Paksnál

Vasárnap este Paksnál –125 centiméter körül állt a folyó, vagyis már vészesen megközelítette azt a kritikus tartományt, amely komoly problémát okozhat a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásában. A jelenlegi helyzetben –134 centiméter környéke számít kritikus tartománynak.

Ilyen alacsony dunai vízállás mellett már veszélybe kerülhet a megfelelő hűtővízellátás, ezért az erőmű termelőegységeinek leállítására is szükség lehet.

Mint ismert: Magyar Péter augusztus 12-én, szerdán jelentette be, hogy fenékküszöböt építenek, továbbá két bárka irányított elsüllyesztésével próbálják megemelni a vízszintet az atomerőmű vízkivételének térségében. A hétvégén gőzerővel folytak a munkálatok, és a beavatkozások hatására az erőműnél helyileg sikerült megemelni a vízszintet. 

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