Határidőt adott magának az NVVH elnöke: Unger Anna szerint az első vizsgálatok még idén elindulhatnak – „rajtunk a világ szeme”

Unger Anna szerint „valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van” az a vagyon, amit fel kell kutatni az NVVH-nak „ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani”, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A bizottsági meghallgatásán elhangzottak kapcsán ért kritikákra kifejtette: nem azt mondta, hogy a hatodik év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, a hatodik év végére „fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen”, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható.

Az NVVH elnöke, Unger Annak szerint az első vizsgálatok még idén elindulhatnak

Fotó: Polyák Attila / MW

NVVH: az első vizsgálatok még idén elindulhatnak

Az NVVH elnöke szerint az első vizsgálatok még idén elindulhatnak a bejelentések alapján vagy egy közvagyonvédelmi kockázatértékelést követően, amihez a módszertant december végéig elkészítik.

Ha egy cég az elmúlt öt évben a nettó árbevételének 75 százalékát vagy azt meghaladó összeget közbeszerzésekből szerzett, akkor azt hivatalból is vizsgálniuk kell.

Unger Anna nem kívánt konkrét ügyekről beszélni, mert a nyomozásfelügyelő, illetve a közpénzügyi elnökhelyettes dolga lesz ezeket kijelölni. Ebbe az elnöknek nincs beleszólása, a törvény szerint „az elnökhelyettesek a hatásköreikben önállóan járnak el”.

Kifejtette, hogy a vizsgálati módszertan elkészítésében a majdani négy elnökhelyettes munkájára számít, továbbá arra a szakmai stábra, ami részben az elnökhelyettesek alatt dolgozó szakemberekből, részben külső, részben civil szervezeti, részben a tudomány, részben a jogalkalmazás területén működő szakemberekből áll.

Arra a kérdésre, hogy a Tisza által ígért gyors elszámoltatásnak minként tud megfelelni az új hivatal, Unger Anna azt felelte, hogy az országgyűlésnek sürgősen meg kell még választani három elnökhelyettest, fel kell állítani a hivatalt, hogy néhány hónap múlva elmondhassák, hogy hol vizsgálódnak.

Hangsúlyozta: arra vállalkozott, hogy minél hamarabb minél több ügyben, ami már most vizsgálati szakaszban van, előre tudjanak lépni.

Bármennyire is ezt várja tőlem a társadalom (...) nem ez a dolgom, hogy én itt most az első este megnevezzek három embert, akit el fogunk vinni, mert akkor engem kéne ezért elvinni

– fogalmazott.

Alig választották meg Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére, máris két irányból érkezett éles bírálat. A Fidesz-frakció a hivatal jogköreit és az új elnök szakmai alkalmasságát támadja, ezért az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Hadházy Ákos sem tétlenkedik, azt állítja: a pályázat színjáték lehetett, Unger Anna pedig politikai kompromisszum eredményeként kerülhetett a posztra – részleteket cikkünkben talál.

Húsz évre nyúl vissza a hivatal

Unger Anna szerint „rajtunk a világ szeme, mindenki azt figyeli, hogy mit lehet ezzel csinálni”. Ez a rendszerváltás és az a demokratikus konszolidáció, ami itt megtörténik, az lesz a példa másoknak, ugyanis "ilyen rendszerszintű korrupció, ami Magyarországon történt, a modern demokráciák és modern autokráciák életében", az Európai Unióban még nem volt.