Magyar Péter nem bírta tovább: megszólalt az NVVH vezetője kinevezési botrányáról, kemény kijelentést tett, üzent a szavazóinak is – „Lehet minket kritizálni”

Magyar Péter szerint a kormányváltást követően számos intézmény és hivatal teljes vezetését lecserélték, az új vezetőket pedig jórészt nyílt pályázatokon választották ki. A miniszterelnök szerint azonban az egyik legfontosabb vállalásuk a korrupcióellenes intézményrendszer megerősítése volt. A Magyar Péter bejegyzésében hosszan foglalkozott az NVVH elnökének megválasztása körüli, az elmúlt napok közéleti témáiban meghatározává vált ellentmondásokkal.

Magyar Péter friss bejegyzése szerint lezárnak tekinti az NVVH-elnök kinevezése körüli vitát

Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

NVVH-ügy: Magyar Péter lezártnak tekinti a vitát – „Soha nem ígértük...”

„Száztíz nappal a kormányváltás után Magyarországnak van Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatala” – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint korábban sokan úgy vélték, hogy egy ilyen intézmény létrehozása lehetetlen, éveket venne igénybe, nem lenne hozzá megfelelő parlamenti többség vagy politikai akarat, illetve az érintettek megakadályoznák annak felállítását. Magyar szerint ezekkel az akadályokkal végül sikerült megbirkózniuk.

A kormányfő egyúttal arra is kitért, hogy az új hivatal vezetőinek kinevezésével kapcsolatban megjelent kritikák szerinte félreértésen alapulnak. Mint írta,

soha nem vállalták, hogy minden vezetői pozíció betöltéséről közvetlenül a közvélemény szavazhat.

Magyar Péter példaként a NAV elnökét, a kórházigazgatókat, a MÁV és a bíróságok vezetőit említette, hozzátéve, hogy hasonlóan működik a legfőbb ügyész kinevezésének rendszere is.

Álláspontja szerint a megfelelő jelölt kiválasztása nem az állampolgárok, hanem a kinevezésért felelős döntéshozó feladata, de a felelősség is az övéké.

A miniszterelnök szerint a magyar társadalomnak – beleértve a politikai vezetőket is – „újra kell tanulnia a demokráciát”, és ennek része annak megértése is, hogy a képviseleti demokráciában nem minden egyes döntést a közvélemény hoz meg közvetlenül.

„Nem mindig a legnépszerűbb döntés a jó döntés” – hangsúlyozta.

A magyarok többsége legalább nagy vonalakban tudja, mi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) feladata, az intézmény élére jelölt Unger Anna Róza személye azonban egyelőre kevéssé ismert. Az Europion friss felmérése szerint a lakosság 57 százaléka nem érzi magát kellően tájékozottnak ahhoz, hogy megítélje a jelölést. Azok körében viszont, akik már kialakították a véleményüket, inkább elutasító a fogadtatás: nagyjából egyharmad támogatja, kétharmaduk pedig rossz választásnak tartja Unger Anna jelölését – részleteket cikkünkben talál.

Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez

Magyar Péter szerint

a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozása mellett

az Európai Ügyészséghez való csatlakozás is a kormány korrupcióellenes programjának része.

Magyar kijelentette: a kormány célja az állami vagyonból korábban „elsíbolt” vagyontárgyak visszaszerzése és a felelősök megbüntetése. Ehhez szerinte minden szükséges döntést meghoznak, és a vizsgálatok, illetve büntetőeljárások gyorsítása érdekében a jogszabályokat is módosítani fogják.