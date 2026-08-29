Sokan most újra csalódni fognak: hiába kérte fel Unger Anna Ligeti Miklóst, hogy dolgozzon neki az NVVH-nál – biztosan nem lesz az alelnöke

Unger Anna, az NVVH újonnan megválasztott elnöke korábban egyértelművé tette, hogy számítana Ligeti Miklós munkájára a hivatal felállításában. „Várom dr. Ligeti Miklóst a fedélzetre!” – írta megválasztása után. Elnökhelyettesként azonban a hatályos szabályok szerint nem dolgozhat vele együtt – hívja fel a figyelmet a Reakció.

Ligeti Miklós nem lesz elnökhelyettes az NVVH-nál, hiába kérte fel Unger Anna

Fotó: Polyák Attila / MW

NVVH: négy elnökhelyettesi pozíció van a szervezetben

Az NVVH elnöke mellett négy elnökhelyettesi tisztséget hoztak létre:

közpénzügyi,

nyomozati,

vádemelésért felelős, valamint

fellebbviteli elnökhelyettesi posztot.

A négy tisztség közül egyet már betöltöttek: az Országgyűlés Tasnády Katalint, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészét választotta meg nyomozati elnökhelyettessé. Ez a miniszterelnök korábbi szavai szerint a négy poszt közül a legfontosabb. Tasnády egyébként több szavazatot kapott, mint Unger Anna.

A másik három tisztség egyelőre üres. A közpénzügyi elnökhelyettesi pályázatot a meghallgatásokat követően eredménytelennek nyilvánították, míg a vádemelési és a fellebbviteli posztra kiírt korábbi pályázatok már szintén eredménytelenül zárultak. Ezekre új pályázatokat írtak ki.

Két poszthoz ügyésznek kell lenni

Ligeti Miklós számára két elnökhelyettesi tisztség már eleve nem jöhet szóba. Az NVVH-ról szóló törvény szerint ugyanis a nyomozati, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettes kizárólag ügyészségi szolgálati viszonyban álló ügyész lehet – hívja fel a figyelmet lap.

Ligeti jogász, de nem ügyész. A jelenleg meghirdetett vádemelési és fellebbviteli elnökhelyettesi pályázatok ezt külön is rögzítik:

a jelentkezés feltétele az ügyészségi szolgálati viszony.

Elvileg így csak a közpénzügyi elnökhelyettesi poszt maradna számára, amelyhez nem szükséges ügyészi státusz. Ehhez azonban a törvény egy másik, szigorú szakmai feltételt határoz meg.

A jogszabály 16. § (3) bekezdése szerint a tisztségre csak olyan személy választható meg, aki a megfelelő felsőfokú végzettség mellett „az állami adóhatóság vagy vámhatóság feladatkörébe tartozó területen legalább tizenöt éves szakmai gyakorlattal rendelkezik”.