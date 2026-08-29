Sokan most újra csalódni fognak: hiába kérte fel Unger Anna Ligeti Miklóst, hogy dolgozzon neki az NVVH-nál – biztosan nem lesz az alelnöke
Unger Anna, az NVVH újonnan megválasztott elnöke korábban egyértelművé tette, hogy számítana Ligeti Miklós munkájára a hivatal felállításában. „Várom dr. Ligeti Miklóst a fedélzetre!” – írta megválasztása után. Elnökhelyettesként azonban a hatályos szabályok szerint nem dolgozhat vele együtt – hívja fel a figyelmet a Reakció.
NVVH: négy elnökhelyettesi pozíció van a szervezetben
Az NVVH elnöke mellett négy elnökhelyettesi tisztséget hoztak létre:
- közpénzügyi,
- nyomozati,
- vádemelésért felelős, valamint
- fellebbviteli elnökhelyettesi posztot.
A négy tisztség közül egyet már betöltöttek: az Országgyűlés Tasnády Katalint, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészét választotta meg nyomozati elnökhelyettessé. Ez a miniszterelnök korábbi szavai szerint a négy poszt közül a legfontosabb. Tasnády egyébként több szavazatot kapott, mint Unger Anna.
A másik három tisztség egyelőre üres. A közpénzügyi elnökhelyettesi pályázatot a meghallgatásokat követően eredménytelennek nyilvánították, míg a vádemelési és a fellebbviteli posztra kiírt korábbi pályázatok már szintén eredménytelenül zárultak. Ezekre új pályázatokat írtak ki.
Két poszthoz ügyésznek kell lenni
Ligeti Miklós számára két elnökhelyettesi tisztség már eleve nem jöhet szóba. Az NVVH-ról szóló törvény szerint ugyanis a nyomozati, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettes kizárólag ügyészségi szolgálati viszonyban álló ügyész lehet – hívja fel a figyelmet lap.
Ligeti jogász, de nem ügyész. A jelenleg meghirdetett vádemelési és fellebbviteli elnökhelyettesi pályázatok ezt külön is rögzítik:
a jelentkezés feltétele az ügyészségi szolgálati viszony.
Elvileg így csak a közpénzügyi elnökhelyettesi poszt maradna számára, amelyhez nem szükséges ügyészi státusz. Ehhez azonban a törvény egy másik, szigorú szakmai feltételt határoz meg.
A jogszabály 16. § (3) bekezdése szerint a tisztségre csak olyan személy választható meg, aki a megfelelő felsőfokú végzettség mellett „az állami adóhatóság vagy vámhatóság feladatkörébe tartozó területen legalább tizenöt éves szakmai gyakorlattal rendelkezik”.
Ligeti Miklós szakmai pályafutása elsősorban a korrupció elleni fellépéshez, a jogállamisághoz és az átláthatósághoz kapcsolódik.
Nem ismert olyan tizenöt éves szakmai gyakorlata, amely az állami adóhatóság vagy a vámhatóság feladatkörébe tartozó területhez kötődne.
Ezért a közpénzügyi elnökhelyettesi poszt törvényi feltételeinek sem felel meg.
Ligeti a törvény alapján nem lehet elnökhelyettes az NVVH-nál
A helyzet így jogilag meglehetősen egyértelmű: a négy elnökhelyettesi posztból egyet már betöltött Tasnády Katalin. A fennmaradó három közül kettőhöz ügyészi szolgálati viszony szükséges, a közpénzügyi elnökhelyettesi tisztséghez pedig legalább tizenöt évnyi, adó- vagy vámhatósági területen szerzett szakmai gyakorlat.
Ligeti Miklós egyik feltételnek sem felel meg, így a hatályos törvény alapján nem lehet az NVVH elnökhelyettese.
Ez ugyanakkor nem zárja ki, hogy Unger Anna más szerepkörben bevonja a munkába. Az új elnök megválasztása után éppen arra utalt, hogy számít Ligeti szakértelmére a hivatal felállításában.
Az már más kérdés, hogy Ligeti Miklós vállalna-e bármilyen szerepet az NVVH-ban. Bárándy Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kifejezetten határozottan fogalmazott arról, hogyan látja Ligeti esetleges szerepvállalását:
„Én azt nem tudom elképzelni Ligeti Miklósról, hogy ezután egy elnökhelyettesi pozíciót elvállaljon. Furcsa is lenne. Funkcionálisan egy olyan jogásznak kellene vezetni ezt a szervezetet, mint Ligeti. Vállalhatatlan lenne a számára, az én számomra is ennek az elfogadása, hogy ő helyettesítsen valakit, aki egy kutató, akinek más a dolga, más az életpályája” – fogalmazott Bárándy Péter.