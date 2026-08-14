Nyaralók és helyi lakók ezreit kellett menekíteni az erdőtűz elől Horvátországban - videók és fotók tucatjai készültek

Újabb erdőtűz ütött ki péntek reggel a dél-horvátországi Peljesac-félszigeten. Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok szerint a helyzet súlyos, ezért két Canadair oltórepülőgépet azonnal a területre irányítottak – számolt be róla a Jutarnji list.

Több ház is a tűz martalákává vált Horvártországbna, ezreket menekítettek ki Omisból Fotó: Facebook/Ferenczi's Travel

A horvátországi helyzetet ugyanakkor csak az aktív, nyílt lánggal égő területek száma alapján nem lehet teljesen leírni. Az elmúlt huszonnégy órában legalább hat jelentősebb helyszínen – Omiš, Brac, Skrljevo, Sipan, Kastel Stari és Peljeaac térségében – kellett beavatkozniuk a hatóságoknak.

Péntek reggel az omiši tűzterületen már nem volt nyílt láng, Brač és Skrljevo mellett lokalizálták a tüzet, Šipanon pedig ellenőrzés alá vonták. Ezeken a helyeken azonban az erős szél és a visszagyulladás veszélye miatt tovább folytatják az utómunkálatokat és az őrzést.

Ezreket kellett kimenekíteni Omis térségéből

A legsúlyosabb helyzet csütörtök este Lokva Rogoznica településnél alakult ki. A növényzettűz az erős bóra hatására gyorsan továbbterjedt Omiš felé, lakóházakat, apartmanokat, gépkocsikat és hajókat ért el. A tűz kevesebb mint száz méterre megközelítette a város központját.

Az éjszaka folyamán 157 tűzoltó és 44 jármű küzdött a lángokkal, később pedig további megyékből érkeztek erősítések. A Reuters beszámolója szerint a hatóságok a horvát haditengerészet egyik hajóját is készenlétbe helyezték a tengeri evakuálás támogatására.

A veszélyeztetett lakosokat és turistákat autóbuszokkal, rendőrségi járművekkel és hajókkal menekítették ki. Omis Ribnjak sportcsarnokában befogadóközpontot nyitottak, ahol mintegy ezer embert helyeztek el. Miután az omiši központ megtelt, az evakuáltak egy részét Splitbe, a Gripe sportcsarnokba szállították.

A helyszínen a Vöröskereszt, a polgári védelem és az egészségügyi szolgálatok külön egységeket állítottak fel. A spliti klinikai központ a sérültek nagy száma miatt minden rendelkezésre álló csapatát mozgósította, és szabadságon lévő dolgozókat is visszarendelt. A tportal legfrissebb összesítése szerint 36 embert láttak el, közülük 14-et kórházban tartottak, hét sérült állapota pedig életveszélyes volt.