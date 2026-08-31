Megijedhetett Magyar Péter a pedagógusok haragjától: sztrájkfenyegetés után jelentett be béremelést – konkrétumok nélkül

Az oktatásügy és az egészségügy elsőbbségét hangsúlyozta a miniszterelnök Magyarország sikerességével összefüggésben hétfőn az országos tanévnyitó ünnepségen, Nagykanizsán – írja a Privátbankár. „Csak akkor lehet sikeres, sokkal sikeresebb Magyarország, ha több időt, energiát, költségvetési forrást fordítunk az oktatásra, ha elismerjük az oktatásügy és az egészségügy fontosságát, abszolút primátusát” – jelentette ki Magyar Péter a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban megrendezett eseményen.

Sztrájk jöhet az oktatásban?/Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

Az oktatás és az egészségügy a középpontban

Közölte, a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba, mert a 21. században csak és kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres, ez pedig különösen fontos a mesterséges intelligencia korában. Pontosan tudjuk, hogy mi a feladatunk:

az iskolaépületek felújítása,

új kollégiumi férőhelyek létesítése,

jó menza,

a tanárok, pedagógiai asszisztensek, oktatásban dolgozók segítése

– mondta Magyar Péter, kiemelve: hallják és értik a felhívást, emlékeznek a vállalásukra, ezért hamarosan bejelentik majd az ezzel kapcsolatos béremelést.

Jöhet a béremelés – de kinek?

A több tízezer tanítást segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza-kormányra – jelentette ki Magyar Péter.

Jelezte, hogy vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját.

A kormányfő hangsúlyozta: minden pályára igaz – az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is –, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelésre, és utána akár tíz-tizenöt évig semmire, hanem egy életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni – tette hozzá.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a nagykanizsai országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és a gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, és ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik – tette hozzá a miniszter. Kiemelte, fontos a tudás, de talán még fontosabb az érdeklődés, a motiváció felkeltése és megtartása.