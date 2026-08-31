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sztrájk
oktatás
béremelés
Magyar Péter

Megijedhetett Magyar Péter a pedagógusok haragjától: sztrájkfenyegetés után jelentett be béremelést – konkrétumok nélkül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Miközben a pedagógus-szakszervezetek már a sztrájk lehetőségét is felvetették, Magyar Péter az országos tanévnyitó ünnepségen béremelést ígért a pedagógiai asszisztenseknek és más, oktatást segítő dolgozóknak. A miniszterelnök szerint hamarosan bejelentik az emelés ütemezését és várható kezdő időpontját, konkrét dátumot azonban egyelőre nem mondott. A kormány ígérete különösen azért érdekes, mert a Tisza korábbi programjában már szerepelt a 25 százalékos béremelés, de a szakszervezetek éppen a bizonytalanság miatt helyezték kilátásba a munkabeszüntetést.
VG
2026.08.31, 11:06
Frissítve: 2026.08.31, 11:11

Az oktatásügy és az egészségügy elsőbbségét hangsúlyozta a miniszterelnök Magyarország sikerességével összefüggésben hétfőn az országos tanévnyitó ünnepségen, Nagykanizsán – írja a Privátbankár. „Csak akkor lehet sikeres, sokkal sikeresebb Magyarország, ha több időt, energiát, költségvetési forrást fordítunk az oktatásra, ha elismerjük az oktatásügy és az egészségügy fontosságát, abszolút primátusát” – jelentette ki Magyar Péter a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban megrendezett eseményen.

Sztrájk jöhet az oktatásban?
Sztrájk jöhet az oktatásban?/Fotó: Rawpixel.com /  Shutterstock

Az oktatás és az egészségügy a középpontban

Közölte, a kormány ezt a két területet helyezi a középpontba, mert a 21. században csak és kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres, ez pedig különösen fontos a mesterséges intelligencia korában. Pontosan tudjuk, hogy mi a feladatunk: 

  • az iskolaépületek felújítása, 
  • új kollégiumi férőhelyek létesítése, 
  • jó menza, 
  • a tanárok, pedagógiai asszisztensek, oktatásban dolgozók segítése 

– mondta Magyar Péter, kiemelve: hallják és értik a felhívást, emlékeznek a vállalásukra, ezért hamarosan bejelentik majd az ezzel kapcsolatos béremelést.

Jöhet a béremelés – de kinek?

A több tízezer tanítást segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza-kormányra – jelentette ki Magyar Péter. 

Jelezte, hogy vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját.

 A kormányfő hangsúlyozta: minden pályára igaz – az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is –, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelésre, és utána akár tíz-tizenöt évig semmire, hanem egy életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni – tette hozzá.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a nagykanizsai országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és a gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, és ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik – tette hozzá a miniszter. Kiemelte, fontos a tudás, de talán még fontosabb az érdeklődés, a motiváció felkeltése és megtartása.

A kormány azon dolgozik, hogy lépésről lépésre segítse az oktatási, nevelési intézményeket a nagyobb önállóság elérésében, a gyermekközpontú oktatás feltételeinek megteremtésében.

Lannert Judit szerint rövid volt a nyár

Lannert Judit közölte, kollégáival az egész nyarat egyeztetéssel töltötte, pedagógus- és szülői szervezetekkel, diákokkal. Úgy fogalmazott, rengetegen akarnak tenni a jobb oktatásért, és ha a maga területén mindenki megteszi, amit lehet, akkor lesz is jó iskola és lesz jobb jövő.

Mint mondta, a nyár rövid volt, de sok kisebb lépést megtettek, aminek a hatása érezhető lesz. A szakmai és vezetői autonómia megerősítése, a kevesebb adminisztrációs feladat, a színesebb taneszközkínálat elindítása, a kevesebb kötelező mérés mind azt szolgálja, hogy az iskola gyermeknek, diáknak, felnőttnek egyaránt jobb hely legyen – hangoztatta.

Lannert Judit bejelentette, hamarosan béremelést kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítők szakemberek. A gyerekeket segítő, befogadó és támogató iskola szerepét hangsúlyozva a miniszter közölte, a hétköznapi iskolai történésekre is figyelmet kell fordítani, különösen a nehézséggel küzdő és nehezen beilleszkedő gyerekek esetében.

A bejelentés időzítése azért is figyelemre méltó, mert a tanítást segítő dolgozók béremelése körül éppen most alakult ki vita a kormány és a szakszervezetek között. Utóbbiak ugyanis már a munkabeszüntetés lehetőségét is felvetették, ha nem kapnak konkrét garanciákat a bérrendezésre.

Máris sztrájk jöhet az iskolákban

Egy nappal az iskolakezdés előtt már a munkabeszüntetés lehetőségéről beszél a legnagyobb pedagógus-szakszervezet. A tanárokat segítő dolgozók beígért béremelésére egyelőre nincs fedezet, pedig az intézkedés a Tisza választási programjában is szerepelt.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) augusztus 28-án nyílt levélben szólította fel Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert, hogy még a tanév kezdete előtt adjon konkrét választ a NOKS- és egyéb köznevelési dolgozók béremelésére. A szakszervezet első lépésként legalább 25 százalékos béremelést tart szükségesnek.

A PDSZ egyértelműen jelezte: 

ha nem történik érdemi előrelépés, felmérik az érintett munkavállalók sztrájkhajlandóságát, majd ennek alapján megteszik a sztrájk előkészítéséhez szükséges lépéseket.

Nem csak a PDSZ beszél munkabeszüntetésről

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) augusztus 24-én már arról beszélt, hogy lehet olyan kérdés, amely mentén sztrájk lesz, augusztus 27-i tájékoztatásuk szerint pedig a NOKS-dolgozók esetében 50 százalékos béremelést tartanának szükségesnek. Ugyanakkor a TISZA által korábban ígért 25 százalékos emelést első lépésként elfogadhatónak tartanák.

A következő napokban eldőlhet, hogy a béremelésről szóló vita eljut-e a tényleges munkabeszüntetésig. A szakszervezetek egyelőre a kormány válaszára várnak, ezt követően pedig a dolgozók sztrájkhajlandósága lehet a meghatározó. Ha nem születik érdemi megállapodás, a tanév első heteiben már a sztrájk előkészítése is napirendre kerülhet.

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