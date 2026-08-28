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tanévnyitás
képzés
pedagógus
anafilaxiás sokk
oktatási minisztérium

Lannert Judit bejelentést tett: legalább a pedagógusok négyötödének sürgősséggel el kell végezni ezt a képzést – ez nem tűr halasztást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyarországon közel 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával, ezért az új tanév kezdete előtt ingyenes képzésekkel és gyakorlati segédanyagokkal segíti az oktatási és nevelési intézményeket az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium – közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az oktatási tárca vezetése azt várja el, hogy a pedagógusok legalább nyolcvan százaléka vegye igénybe a felkészítő képzés valamely formáját.
VG
2026.08.28, 14:16

A miniszter közösségi oldalán megjelent friss bejegyzés szerint a gyermekek biztonságának megteremtése közös felelősség, ezért az oktatási tárca olyan, gyorsan és könnyen elérhető segítséget biztosít az intézményeknek, amely a pedagógusokat a súlyos allergiás reakciók felismerésére és megfelelő ellátására is felkészíti.

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Az oktatási tárca még a tanévkezdés előtt szeretné, ha a pedagógusok felkészülnének az anafilaxiás sokk kapcsán az érintett gyerekek védelme érdekében (illusztráció)
Fotó: Rawpixel.com /  Shutterstock

Csak a pedagógusok egy része jutott vonatkozó képzéshez az oktatási tárca szerint

Lannert Judit felidézte: 2023-ban törvényben rögzítették, hogy az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságáról való gondoskodás az oktatási intézmények felelősségi körébe tartozik. A miniszter szerint ugyanakkor a rendszerszintű, gyakorlati segítség nem volt teljes körű, így nem minden intézmény számára álltak rendelkezésre azok az eszközök és eljárások, amelyekkel megfelelő biztonsági protokollt alakíthattak volna ki. 

A pedagógusoknak is csak egy része jutott képzéshez.

A minisztérium ezért az érintett szakmai és betegszervezetekkel együttműködve keresett gyorsan bevezethető megoldásokat. Ennek eredményeként a tanévkezdés előtt három olyan ingyenes képzési és információs lehetőség vált elérhetővé, amelyeket az oktatási és nevelési intézmények dolgozói is igénybe vehetnek.

Három fontos eszköz áll most az intézmények rendelkezésére:

  1. Ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesület jóvoltából. A képzés rövid időt vesz igénybe és online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők.
  2. Gyakorlati oktatóvideó a Bethesda Akadémián, amely az anafilaxia felismerését, ellátását, az EpiPen használatát és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be.
  3. Gyakorlati „Segédlet” az intézmények számára, amely az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület, a MAKIT és az Allergia Képzett Iskola Egyesület együttműködésével készült. A segédlet konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat ad a pedagógusoknak.

A minisztérium célja, hogy az új tanév kezdetére minél több pedagógus tisztában legyen azzal, mit kell tennie, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe, illetve akkor is, ha egy gyermeknél ott jelentkezik először súlyos allergiás reakció.

Legalább a pedagógusok 80 százalékára számítanak

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár levelében arra kéri az intézményvezetőket, hogy valamennyi pedagógust tájékoztassák a képzési lehetőségekről. 

A cél az, hogy az intézményben dolgozók legalább 80 százaléka elvégezze valamelyik képzést.

A miniszter szerint a felkészültségnek különösen nagy jelentősége van, hiszen megfelelő beavatkozással akár gyermekéletet is lehet menteni. Az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület megfogalmazását idézve Lannert Judit úgy fogalmazott: „A tét nagy, a lépések egyszerűek.”

A minisztérium célja Lannert Judit szerint, hogy ezek az egyszerű, ugyanakkor életmentő lépések minél hamarabb minden érintett intézményben a mindennapi gyakorlat részévé váljanak.

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