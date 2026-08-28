Lannert Judit bejelentést tett: legalább a pedagógusok négyötödének sürgősséggel el kell végezni ezt a képzést – ez nem tűr halasztást

A miniszter közösségi oldalán megjelent friss bejegyzés szerint a gyermekek biztonságának megteremtése közös felelősség, ezért az oktatási tárca olyan, gyorsan és könnyen elérhető segítséget biztosít az intézményeknek, amely a pedagógusokat a súlyos allergiás reakciók felismerésére és megfelelő ellátására is felkészíti.

Az oktatási tárca még a tanévkezdés előtt szeretné, ha a pedagógusok felkészülnének az anafilaxiás sokk kapcsán az érintett gyerekek védelme érdekében (illusztráció)

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Csak a pedagógusok egy része jutott vonatkozó képzéshez az oktatási tárca szerint

Lannert Judit felidézte: 2023-ban törvényben rögzítették, hogy az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságáról való gondoskodás az oktatási intézmények felelősségi körébe tartozik. A miniszter szerint ugyanakkor a rendszerszintű, gyakorlati segítség nem volt teljes körű, így nem minden intézmény számára álltak rendelkezésre azok az eszközök és eljárások, amelyekkel megfelelő biztonsági protokollt alakíthattak volna ki.

A pedagógusoknak is csak egy része jutott képzéshez.

A minisztérium ezért az érintett szakmai és betegszervezetekkel együttműködve keresett gyorsan bevezethető megoldásokat. Ennek eredményeként a tanévkezdés előtt három olyan ingyenes képzési és információs lehetőség vált elérhetővé, amelyeket az oktatási és nevelési intézmények dolgozói is igénybe vehetnek.

Három fontos eszköz áll most az intézmények rendelkezésére:

Ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesület jóvoltából. A képzés rövid időt vesz igénybe és online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Gyakorlati oktatóvideó a Bethesda Akadémián, amely az anafilaxia felismerését, ellátását, az EpiPen használatát és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Gyakorlati „Segédlet” az intézmények számára, amely az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület, a MAKIT és az Allergia Képzett Iskola Egyesület együttműködésével készült. A segédlet konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat ad a pedagógusoknak.

A minisztérium célja, hogy az új tanév kezdetére minél több pedagógus tisztában legyen azzal, mit kell tennie, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe, illetve akkor is, ha egy gyermeknél ott jelentkezik először súlyos allergiás reakció.