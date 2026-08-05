Zelenszkij újabb európai kormányfőt buktathat meg: össztűz alatt Giorgia Meloni a jövő évi választások előtt

Az ukrajnai háború az olasz parlamenti választások egyik legfontosabb kampánytémájává vált, miközben a Kijevnek nyújtott katonai támogatás mind a bal-, mind a jobboldali politikai táborban súlyos töréseket okoz. Giuseppe Conte volt miniszterelnök kijelentései újabb vitát indítottak arról, hogy Olaszország folytassa-e a fegyverszállításokat.

Giuseppe Conte volt olasz kormányfő tárgyalásokat sürget, míg a Demokrata Párt szerint Kijev támogatása nem képezheti vita tárgyát / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás az egyik legfontosabb politikai vitává vált Olaszországban a jövő évre várható parlamenti választások előtt.

A kérdés már nemcsak a kormány és az ellenzék között okoz feszültséget, hanem mindkét politikai oldalon belül is komoly nézetkülönbségeket szült.

A vitát ezúttal Giuseppe Conte volt olasz miniszterelnök, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője élezte ki. A La Stampának adott interjújában kijelentette: pártja kezdetben azért támogatta a fegyverszállításokat, mert Ukrajna jelentős katonai hátrányban volt Oroszországgal szemben, mára azonban szerinte a helyzet megváltozott.

Conte közölte, hogy mozgalma a jövőben sem támogatja az újabb fegyverszállításokat, hanem a diplomáciai rendezést és a béketárgyalásokat kívánja előtérbe helyezni. Úgy véli, az ukrajnai háború lezárásához Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyaránt tárgyalni kell.

A politikus azt is felvetette, hogy a baloldali választási szövetség miniszterelnök-jelöltjéről döntő előválasztáson a szavazók az Ukrajnával kapcsolatos álláspontról is mondjanak véleményt. Ez azonban azonnal ellenállásba ütközött.

A legnagyobb baloldali erő, a Demokrata Párt vezetője, Elly Schlein szerint a koalíció közös programját előbb kell elfogadni, és csak ezt követheti az előválasztás. Lorenzo Guerini volt védelmi miniszter ennél is élesebben fogalmazott: szerinte Ukrajna katonai támogatása „nem képezheti vita tárgyát”, és figyelmeztette Contét, hogy a koalíció esetleges széteséséért ő viselné a felelősséget.

Nem csak az olasz baloldalt törheti meg a vita

A vita ugyanakkor a jobboldalon sem ismeretlen. Giorgia Meloni miniszterelnök továbbra is következetesen támogatja Kijevet, valamint az olasz védelmi kiadások emelését a NATO új célkitűzéseinek megfelelően. Koalíciós partnere, a Liga azonban jóval visszafogottabb Ukrajna támogatását illetően, és a katonai költségvetés növelését is bírálja.