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Zelenszkij újabb európai kormányfőt buktathat meg: össztűz alatt Giorgia Meloni a jövő évi választások előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Miközben Giorgia Meloni továbbra is határozottan kiáll Ukrajna mellett, egyre több politikai szereplő kérdőjelezi meg az újabb fegyverszállítások szükségességét. A vita akár a jövő évi olasz választások kimenetelét is befolyásolhatja.
VG
2026.08.05, 18:18

Az ukrajnai háború az olasz parlamenti választások egyik legfontosabb kampánytémájává vált, miközben a Kijevnek nyújtott katonai támogatás mind a bal-, mind a jobboldali politikai táborban súlyos töréseket okoz. Giuseppe Conte volt miniszterelnök kijelentései újabb vitát indítottak arról, hogy Olaszország folytassa-e a fegyverszállításokat.

Giuseppe Conte Meets With Students For A Discussion On The Justice Referendum At The Università Degli Studi Statale Of Milan olasz
Giuseppe Conte volt olasz kormányfő tárgyalásokat sürget, míg a Demokrata Párt szerint Kijev támogatása nem képezheti vita tárgyát / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás az egyik legfontosabb politikai vitává vált Olaszországban a jövő évre várható parlamenti választások előtt. 

A kérdés már nemcsak a kormány és az ellenzék között okoz feszültséget, hanem mindkét politikai oldalon belül is komoly nézetkülönbségeket szült.

A vitát ezúttal Giuseppe Conte volt olasz miniszterelnök, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője élezte ki. A La Stampának adott interjújában kijelentette: pártja kezdetben azért támogatta a fegyverszállításokat, mert Ukrajna jelentős katonai hátrányban volt Oroszországgal szemben, mára azonban szerinte a helyzet megváltozott.

Conte közölte, hogy mozgalma a jövőben sem támogatja az újabb fegyverszállításokat, hanem a diplomáciai rendezést és a béketárgyalásokat kívánja előtérbe helyezni. Úgy véli, az ukrajnai háború lezárásához Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyaránt tárgyalni kell.

A politikus azt is felvetette, hogy a baloldali választási szövetség miniszterelnök-jelöltjéről döntő előválasztáson a szavazók az Ukrajnával kapcsolatos álláspontról is mondjanak véleményt. Ez azonban azonnal ellenállásba ütközött.

A legnagyobb baloldali erő, a Demokrata Párt vezetője, Elly Schlein szerint a koalíció közös programját előbb kell elfogadni, és csak ezt követheti az előválasztás. Lorenzo Guerini volt védelmi miniszter ennél is élesebben fogalmazott: szerinte Ukrajna katonai támogatása „nem képezheti vita tárgyát”, és figyelmeztette Contét, hogy a koalíció esetleges széteséséért ő viselné a felelősséget.

Nem csak az olasz baloldalt törheti meg a vita

A vita ugyanakkor a jobboldalon sem ismeretlen. Giorgia Meloni miniszterelnök továbbra is következetesen támogatja Kijevet, valamint az olasz védelmi kiadások emelését a NATO új célkitűzéseinek megfelelően. Koalíciós partnere, a Liga azonban jóval visszafogottabb Ukrajna támogatását illetően, és a katonai költségvetés növelését is bírálja.

Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes élesen reagált Conte kijelentéseire. Szerinte az Öt Csillag Mozgalom vezetője gyakorlatilag Oroszország álláspontját képviseli, ezért a baloldalnak egyértelművé kell tennie, hogy Ukrajna vagy Vlagyimir Putyin oldalán áll-e.

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Ez volt az ország tizedik fegyvercsomagja. Guido Crosetto olasz védelmi miniszter azonban kijelentette, hogy reményei szerint soha nem lesz szükség egy tizenegyedikre.

A politikai helyzetet tovább bonyolítja, hogy ha Meloni nem tudna önállóan kormányt alakítani a választások után, akár a Roberto Vannacci vezette Nemzeti Jövő párt támogatására is szüksége lehet. Ez a párt ugyanakkor szintén ellenzi az Ukrajnának nyújtott fegyverszállításokat. A politikai viták mögött a közvélemény is jelentős szerepet játszik.

Egy idei YouGov-felmérés szerint a nagy nyugat-európai országok közül az olaszok támogatják a legkevésbé Ukrajnát: 

mindössze a megkérdezettek 32 százaléka tartja fontosnak, hogy Kijev győzelmet arasson Oroszország felett.

A támogatás mértéke a gyakorlatban is visszafogott. A kieli Világgazdasági Intézet Ukraine Support Tracker adatai alapján Olaszország katonai segítsége a GDP 0,17 százalékát teszi ki, ami az egyik legalacsonyabb arány Európában.

Mindez azt jelzi, hogy az ukrajnai háború már nem csupán külpolitikai kérdés Olaszországban, hanem a következő parlamenti választás egyik meghatározó belpolitikai törésvonalává vált. A fegyverszállítások jövője könnyen eldöntheti, milyen koalíció és milyen külpolitikai irányvonal vezetheti az országot a következő ciklusban.

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Meglepő ajánlatot kapott Mihajlo Fedorov. A nemrég leváltott ukrán védelmi miniszter Olaszországban kaphat állást. Szívesen dolgozna Ukrajnáért is, de csak olyan pozícióban, aminek tényleges hatása van a háború menetére.

 

Orosz-ukrán háború

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