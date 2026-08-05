Zelenszkij újabb európai kormányfőt buktathat meg: össztűz alatt Giorgia Meloni a jövő évi választások előtt
Az ukrajnai háború az olasz parlamenti választások egyik legfontosabb kampánytémájává vált, miközben a Kijevnek nyújtott katonai támogatás mind a bal-, mind a jobboldali politikai táborban súlyos töréseket okoz. Giuseppe Conte volt miniszterelnök kijelentései újabb vitát indítottak arról, hogy Olaszország folytassa-e a fegyverszállításokat.
Az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás az egyik legfontosabb politikai vitává vált Olaszországban a jövő évre várható parlamenti választások előtt.
A kérdés már nemcsak a kormány és az ellenzék között okoz feszültséget, hanem mindkét politikai oldalon belül is komoly nézetkülönbségeket szült.
A vitát ezúttal Giuseppe Conte volt olasz miniszterelnök, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője élezte ki. A La Stampának adott interjújában kijelentette: pártja kezdetben azért támogatta a fegyverszállításokat, mert Ukrajna jelentős katonai hátrányban volt Oroszországgal szemben, mára azonban szerinte a helyzet megváltozott.
Conte közölte, hogy mozgalma a jövőben sem támogatja az újabb fegyverszállításokat, hanem a diplomáciai rendezést és a béketárgyalásokat kívánja előtérbe helyezni. Úgy véli, az ukrajnai háború lezárásához Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyaránt tárgyalni kell.
A politikus azt is felvetette, hogy a baloldali választási szövetség miniszterelnök-jelöltjéről döntő előválasztáson a szavazók az Ukrajnával kapcsolatos álláspontról is mondjanak véleményt. Ez azonban azonnal ellenállásba ütközött.
A legnagyobb baloldali erő, a Demokrata Párt vezetője, Elly Schlein szerint a koalíció közös programját előbb kell elfogadni, és csak ezt követheti az előválasztás. Lorenzo Guerini volt védelmi miniszter ennél is élesebben fogalmazott: szerinte Ukrajna katonai támogatása „nem képezheti vita tárgyát”, és figyelmeztette Contét, hogy a koalíció esetleges széteséséért ő viselné a felelősséget.
Nem csak az olasz baloldalt törheti meg a vita
A vita ugyanakkor a jobboldalon sem ismeretlen. Giorgia Meloni miniszterelnök továbbra is következetesen támogatja Kijevet, valamint az olasz védelmi kiadások emelését a NATO új célkitűzéseinek megfelelően. Koalíciós partnere, a Liga azonban jóval visszafogottabb Ukrajna támogatását illetően, és a katonai költségvetés növelését is bírálja.
Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes élesen reagált Conte kijelentéseire. Szerinte az Öt Csillag Mozgalom vezetője gyakorlatilag Oroszország álláspontját képviseli, ezért a baloldalnak egyértelművé kell tennie, hogy Ukrajna vagy Vlagyimir Putyin oldalán áll-e.
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Ez volt az ország tizedik fegyvercsomagja. Guido Crosetto olasz védelmi miniszter azonban kijelentette, hogy reményei szerint soha nem lesz szükség egy tizenegyedikre.
A politikai helyzetet tovább bonyolítja, hogy ha Meloni nem tudna önállóan kormányt alakítani a választások után, akár a Roberto Vannacci vezette Nemzeti Jövő párt támogatására is szüksége lehet. Ez a párt ugyanakkor szintén ellenzi az Ukrajnának nyújtott fegyverszállításokat. A politikai viták mögött a közvélemény is jelentős szerepet játszik.
Egy idei YouGov-felmérés szerint a nagy nyugat-európai országok közül az olaszok támogatják a legkevésbé Ukrajnát:
mindössze a megkérdezettek 32 százaléka tartja fontosnak, hogy Kijev győzelmet arasson Oroszország felett.
A támogatás mértéke a gyakorlatban is visszafogott. A kieli Világgazdasági Intézet Ukraine Support Tracker adatai alapján Olaszország katonai segítsége a GDP 0,17 százalékát teszi ki, ami az egyik legalacsonyabb arány Európában.
Mindez azt jelzi, hogy az ukrajnai háború már nem csupán külpolitikai kérdés Olaszországban, hanem a következő parlamenti választás egyik meghatározó belpolitikai törésvonalává vált. A fegyverszállítások jövője könnyen eldöntheti, milyen koalíció és milyen külpolitikai irányvonal vezetheti az országot a következő ciklusban.
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